Investimento sicuro e senza impegno: ecco il conto deposito di BBVA

Rendimento garantito del 2% in 12 mesi senza spese. Eccoli i vantaggi d'investire i propri risparmi nel " Deposito flessibile" di BBVA. L'offerta lanciata dal gruppo bancario multinazionale spagnolo per festeggiare il suo primo anno in Italia è riservata sia ai nuovi clienti sia a coloro che sono già titolari del conto corrente online di BBVA.

Un investimento sicuro e redditizio. E come tale da non perdere. BBVA, per celebrare il suo primo anniversario dallo sbarco in Italia, lancia “Deposito flessibile”, un conto deposito senza spese che assicura un tasso di rendimento del 2% per 12 mesi.

Vantaggioso: è la parole d’ordine che contraddistingue quest’offerta. Tanto che il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, per Android e iOS) l’ha scelta come una delle più fruttuose e convenienti attualmente disponibili sul mercato bancario nel nostro Paese.

BBVA: deposito senza vincoli con rendimento garantito

I VANTAGGI DEL DEPOSITO BBVA IN PILLOLE Rendimento: 2% in 12 mesi Importo da 500 euro a 50.000 euro Zero vincoli, zero spese Apertura online tramite sito o app

Il “Deposito flessibile” di BBVA non prevede spese né di apertura né di cancellazione. E non prevede alcun tipo di requisito se non l’apertura del conto corrente online di BBVA, anch’esso gratuito per sempre.

Questo conto deposito, che offre un tasso di interesse del 2% in 12 mesi, è sottoscrivibile tanto per i già clienti della banca quanto per quelli nuovi. Ed è disponibile per questa forbice di importi:

somma minima di 500 euro;

somma massima di 50.000 euro.

La cifra versata sarà liquidata alla fine del contratto. Tuttavia, è anche possibile ritirare la somma depositata prima del termine dei dodici mesi, senza penali. In questo caso, i clienti saranno remunerati con l’1% applicabile al periodo temporale in cui il deposito è stato attivo. Quest’ultimo aspetto costituisce una caratteristica di differenziazione rispetto ad altri prodotti bancari disponibili sul mercato.

Questo deposito può essere aperto sia tramite il sito, sia attraverso l’app di BBVA. Per sperimentare e accedere ai vantaggi della nuova offerta, i clienti possono entrare direttamente nell’app o accedere al sito web della banca, scegliere l’importo che desiderano depositare e sarà generata automaticamente una simulazione del rendimento ottenibile in un anno. Se interessati, i clienti potranno sottoscrivere il deposito dopo aver firmato i documenti contrattuali, attraverso la firma biometrica o ricevendo un SMS sul proprio cellulare.

L’intero processo di sottoscrizione è stato progettato in modo molto semplice e intuitivo per permettere al cliente di accedere al prodotto in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Il cliente potrà cancellare il deposito dall’app o dal sito web senza alcun costo aggiuntivo. Sono proprio queste caratteristiche a rendere il nuovo “Deposito flessibile” di BBVA uno dei prodotti più competitivi attualmente disponibili sul mercato.

Conto corrente online BBVA: miglior offerta di novembre 2022

LE PROMOZIONI DI BBVA CHE COSA PREVEDONO Gran Cashback 10% di BBVA Consente di recuperare fino a 50 euro su tutti gli acquisti in modo automatico il primo mese Cashback 1% di BBVA Permette di ricevere fino a 30 euro nei successivi 12 mesi Passaparola Concede un bonus fino a 100 euro invitando fino a un massimo di 5 amici in BBVA (20 euro ciascuno). Anche la persona invitata riceverà un omaggio di 20 euro

Il ventaglio di promozioni che BBVA offre ai nuovi clienti valgono in totale fino a 180 euro, ma la mappa dei vantaggi che la banca multinazionale spagnola propone non si esauriscono qui. Infatti per i risparmiatori che apriranno il conto corrente online di BBVA, uno dei più convenienti selezionati da SOStariffe.it, non c’è soltanto il canone annuo gratuito per sempre, ma ci sono anche una serie di servizi e operazioni per le quali non è prevista l’applicazione di alcuna commissione. A cominciare dalla carta di debito (fisica e virtuale) inclusa e senza spese con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per effettuare pagamenti online.

Inoltre questo conto corrente 100% digitale si caratterizza per:

prelievi gratuiti in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro;

domiciliazione bancaria delle utenze senza commissioni;

ricarica del proprio conto corrente BBVA gratuita;

servizi di daily banking a zero euro e 100% online;

bonifici ordinari (per un importo fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (per un importo fino a 1.000 euro) in area SEPA gratuiti.

Ai suoi clienti, BBVA propone anche una serie di servizi pay per-use:

“Pay&Plan” grazie al quale è possibile finanziare i propri acquisti a rate. Il servizio è conveniente dato che si possono pagare in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da un importo minimo di 0,50 euro. La banca permette di rateizzare gli acquisti fatti durante gli ultimi 3 mesi e gestire il proprio budget in assoluta libertà. Inoltre è possibile rimborsare anticipatamente la rateizzazione quando si vuole senza costi né commissioni;

grazie al quale è possibile finanziare i propri acquisti a rate. Il servizio è conveniente dato che si possono pagare in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da un importo minimo di 0,50 euro. La banca permette di rateizzare gli acquisti fatti durante gli ultimi 3 mesi e gestire il proprio budget in assoluta libertà. Inoltre è possibile rimborsare anticipatamente la rateizzazione quando si vuole senza costi né commissioni; “Prestito Immediato” per mezzo del quale si può richiedere un prestito personale a prezzi competitivi. La procedura è 100% online, quindi veloce e senza burocrazia;

per mezzo del quale si può richiedere un prestito personale a prezzi competitivi. La procedura è 100% online, quindi veloce e senza burocrazia; “Anticipo dello stipendio” sul conto fino a 1.500 Euro, a partire da 0,25 euro. Si può richiederlo da 3 a 15 giorni in anticipo sulla data dell’accredito dello stipendio;

sul conto fino a 1.500 Euro, a partire da 0,25 euro. Si può richiederlo da 3 a 15 giorni in anticipo sulla data dell’accredito dello stipendio; App BBVA o sito web della banca permettono di pagare bollette, tributi, multe, abbonamenti non domiciliati ed effettuare ricariche telefoniche con PagoPa, Cbill e F24 semplificato con una commissione di 1,50 euro.

BBVA, la banca digitale: zero commissioni e zero burocrazia

PERFORMANCE DA PODIO PUNTEGGIO AL TOP In appena 12 mesi dall’arrivo in Italia, su Google e iOS, l’app di BBVA è fra le 3 applicazioni bancarie meglio valutate dagli utenti L’applicazione di BBVA ha ottenuto 4,7 e 4,8 punti su una scala di 5 punti

Alla fine di ottobre 2022, dodici mesi dopo il suo sbarco in Italia, BBVA aveva raggiunto più di 130.000 clienti nel nostro Paese. E, nell’arco di questo primo anno, il gruppo bancario multinazionale spagnolo ha integrato un’ampia gamma di servizi digitali nella sua offerta lungo la Penisola, permettendo ai clienti di svolgere le loro operazioni quotidiane in modo agile, rapido e sicuro. Una conferma? Basti dire che l’app di BBVA è fra le tre applicazioni bancarie valutate al meglio in Italia su Google e iOS. Le valutazioni degli utenti si attestano rispettivamente a 4,7 e 4,8 punti, di conseguenza molto vicine al punteggio massimo di 5.

Oltre a tagliare i costi di gestione e delle commissioni applicate sulle principali operazioni, anche dal punto di vista tecnologico, la banca multinazionale spagnola si pone come un istituto all’avanguardia in termini di sicurezza. Ma non solo: con apertura e gestione 100% digitali dei prodotti e servizi offerti alla clientela, si azzera la burocrazia facendo guadagnare tempo prezioso ai risparmiatori.

Si tratta di performance di eccellenza che rendono sia il conto corrente online di BBVA sia il “Deposito flessibile” dei prodotti bancari attualmente molto vantaggiosi sul mercato.