Internet veloce senza linea fissa: le migliori offerte wireless di maggio

Tutte le pubblicità sponsorizzano le reti in fibra o la comune Adsl, ma è disponibile anche un’altra tecnologia di connessione per le offerte internet casa. Le soluzioni internet wireless rappresentano un’opzione per coloro che non sono ancora raggiunti dai più comuni collegamenti di rete fissa.

Vantaggi e svantaggi delle connessioni FWA

Questi sistemi di connessione hanno diversi elementi che li differenziano dalle altre tecnologie. I canoni di abbonamento sono più economici, non è necessario che sia attiva una linea telefonica, la velocità di collegamento è in molti casi superiori a quella dell’Adsl a 20 Mbit/s.

Tra i contro invece ci sono delle spese di attivazione e per il modem maggiori di quelle dei canoni per Adsl e fibra. Se dovesse essere necessario installare un router esterno l’operazione dovrebbe essere eseguita da un tecnico specializzato.

Le offerte internet wireless

Per poter conoscere in dettaglio quali sono le migliori offerte wireless a Maggio 2020 abbiamo utilizzato il comparatore di SosTariffe.it. Cliccando sulla voce internet casa lo strumento vi fornirà i risultati delle promozioni in fibra, nella schermata alla vostra destra vedrete diverse opzioni rispetto alle tecnologie di rete:

Lo schema che descriverà ogni offerta conterrà il canone mensile proposto dagli operatori, i servizi inclusi gratuitamente nella promozione e quelli a pagamento. Saranno visibili anche le condizioni economiche per attivare il piano e ottenere i dispositivi di connessione abbinati alle offerte.

Costi, attivazione e dettagli sulle promozioni a Maggio

A Maggio 2020 le promozioni internet veloce senza linea fissa e con il sistema wireless sono:

Super FWA

Ultrainternet Wireless

Eolo Easy

Eolo Super

Come per le comuni offerte casa, anche le promozioni wireless hanno delle formule molto simili. In ogni piano vedremo che è previsto il servizio di chiamate con traffico voce senza limiti, il modem e un servizio digitale come incentivi gratuiti.

Attivare delle offerte senza telefono è diventato negli anni poco conveniente, anche perché i costi dei piani solo internet imposti dagli operatori rendono queste promozioni più esose rispetto a quelle tutto incluso.

Quello che differenzia queste proposte sono i costi di attivazione e le velocità massime di connessione consentite dagli operatori. Le reti wireless più veloci tra quelle in classifica sono quelle di Eolo Super e di Ultrainternet di Tiscali, in entrambi i casi viene offerta una velocità massima di 100 Mbit/s.

1. Super FWA a 24.90 euro

TIM offre la sua rete FWA al prezzo scontato di 24.90 euro al mese, anziché 29.90 euro. Nel canone sono inclusi:

internet senza limiti, ma solo i primi 200 GB sono alla massima velocità di connessione (30 Mbit/s)

sono alla (30 Mbit/s) modem da interno in comodato d’uso

chiamate nazionali senza limiti

servizio TIM Vision gratis

abbonamento a Disney + per 3 mesi gratuito e poi al prezzo promozionale di 3 euro al mese

I costi di attivazione per questa offerta sono compresi nel canone proposto, da listino la spesa per avviare il servizio sarebbe di 240 euro con rate da 10 euro per 24 mesi per i nuovi clienti. Per i clienti che passino a Super FWA da un’altra promozione TIM Casa l’attivazione avrebbe un costo di 198 euro in 24 rate da 8 euro.

Prima di attivare questo tipo di offerta è meglio verificare la copertura del servizio. Con TIM se in fase di avvio del servizio dovesse essere necessario installare un modem esterno con intervento del tecnico si dovranno pagare 99 euro. Questa spesa può essere versata in un’unica soluzione o con 24 rate da 4.13 euro.

2. Ultrainternet Wireless a 24.95 euro

L’offerta di Tiscali è un piano con un canone da 24.95 euro al mese. In questo abbonamento fisso sono compresi:

internet a 100 Mbit/s

chiamate verso i fissi nazionali senza limiti

60 minuti di chiamate anche verso l’estero

Infinity gratis per 2 mesi

modem Ultra Fibra (costo incluso nel primo anno)

Per le telefonate verso i cellulari la tariffa applicata ai clienti che scelgano questa offerta sarà di 0.13 euro di scatto alla risposta e 0.05 euro al minuto. L’attivazione di questa promozione vi costerà 30 euro.

3. Eolo Easy a 27.90 euro

Il costo del canone della prima offerta di Eolo che analizziamo è di 27.90 euro. Con questa offerta si potrà raggiungere una velocità di 30 Mbit/s in download e di 3 Mbit/s in upload. Il canone mensile comprende:

internet wireless fino a 30 Mbit/s

chiamate senza limiti verso fissi e cellulari

Eolo router Fritz! in promo

Se il cliente non volesse il device base abbinato senza costi al piano, potrà optare per il modello Evo. La spesa mensile per questa versione del modem sarà di 2 euro in più rispetto al canone base. In ogni caso si potrà rifiutare di ricevere il dispositivo proposto da Eolo.

L’AGCOM ha infatti stabilito il diritto al modem libero cioè che gli operatori non possono obbligare gli utenti ad acquistare il device combinato all’offerta. Potrete acquistare l’apparecchio di connessione che preferite, dovrete poi controllare sul sito del gestore o chiamare l’assistenza clienti per farvi fornire i codici per configurare il dispositivo.

Per attivare l’offerta Eolo Easy è previsto un costo fisso di 30 euro, in questa spesa sono incluse le operazioni per montare l’antenna esterna e per portare fino a 20 metri dall’abitazione.

Con Eolo si può arricchire l’offerta con alcuni servizi extra come l’assistenza rapida, rete protetta o indirizzo IP statico. La soluzione di assistenza rapida garantisce una risposta entro 20 secondo quando si contatta il servizio clienti e in caso di guasti darà diritto ad una priorità nel ripristino della rete. Il servizio è in promozione a 2 euro al mese.

Con rete sicura il canone è sempre di 2 euro al mese e permetterà di installare un parental control e di effettuare un controllo più stringente della privacy. Al momento l’operatore offre un mese di prova di questo servizio.

Per quanto riguarda l’opzione IP statico è un servizio che ha un costo mensile di 7.50 euro. Questa soluzione è utile se si vuole accedere al proprio pc da remoto o ai dispositivi di domotica.

4. Eolo Super a 29.90 euro

Il gestore Eolo propone anche una seconda offerta internet wireless, la versione della promozione ha il nome di Eolo Super. Con l’attivazione di questa formula si potrà scegliere tra l’offerta in fibra e quella in FWA. Nel primo caso la velocità massima di navigazione sarà di 1 Gigabit/s, mentre con internet wireless si potranno raggiungere i 100 Mbit/s.

L’attivazione dell’opzione Cento/Ultra di Eolo prevede un periodo di prova di 1 mese gratis per poi passare ad un canone mensile di 6.90 euro in caso di conferma del servizio di navigazione ultra veloce.

Il pacchetto Eolo Super avrà un costo mensile di 29.90 euro, in cui saranno compresi:

Eolo router

Internet ultraveloce fino a 100 Mbit/s per le connessioni FWA, fino a 300 Mbit/s in FTTC o fino ad 1 Gigabit/s per la FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e cellulari nazionali

DAZN incluso per 6 mesi poi rinnovo con canone di 9.99 euro

E a scelta: 6 mesi di NOW TV o 1 anno di xBox Live Gold

Anche con questa soluzione dell’offerta Eolo sarà possibile richiedere la versione Evo del modem con un canone di 2 euro al mese per chi attivi la promo wireless, per chi invece attivi la fibra di Eolo sarà incluso gratuitamente.

Per i clienti fibra è previsto un ulteriore incentivo, sarà applicato uno sconto di 5 euro per il primo anno di abbonamento. Eolo Super vi darà la possibilità di arricchire il piano base con gli stessi servizi già illustrati per Eolo Easy: assistenza rapida, indirizzo IP statico e rete sicura.

Cosa fare prima di acquistare un piano internet wireless

Se la verifica della copertura di rete è un’operazione che consigliamo in generale di compiere prima di scegliere la tecnologia da attivare è quasi un obbligo per chi voglia un piano wireless. Queste connessioni, come accennato, viaggiano tramite onde radio o via collegamenti satellitari.

Le soluzioni di questo tipo riescono a sopperire la mancanza di infrastrutture classiche e riescono a far giungere il segnale anche in zone impervie, ma i costi per antenne e installazione sono in media più elevati di quelli delle offerte in fibra o Adsl.

Se i modem interni alle abitazioni sono per lo più autoinstallanti, quelli da outdoor sono complessi e necessitano di un tecnico per poter completare le operazioni di montaggio delle antenne e collegamento della rete.

Come funziona la connessione wireless

Il modo di collegarsi alle reti internet wireless in realtà non è per nulla diverso rispetto a quello delle connessioni tradizionali. Le differenze tra queste tecnologie e le offerte internet in fibra o Adsl riguardano il mezzo di trasmissione dei dati.

Per gli utenti però, una volta installate le antenne e configurati i dispositivi, il sistema di collegamento tra pc, smartphone e altri device con il modem sarà lo stesso. Dovrete salvare i dati della rete e inserire la chiave d’accesso e potrete iniziare a navigare.