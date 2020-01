Internet + telefono: le offerte tutto incluso per la casa a gennaio 2020

Uno dei punti di forza del panorama delle offerte Internet casa, che riescono ad accomunare i vari gestori, è il pacchetto all inclusive: le offerte tutto incluso permettono di scegliere una promozione per collegarsi a Internet dalla propria abitazione e di ricevere al contempo la telefonia fissa, con chiamate e messaggi attraverso i quali contattare tutti i numeri nazionali, sia quelli di rete fissa sia i mobili.

Alcuni operatori includono nel piano Internet casa opzioni aggiuntive, come per esempio una SIM dati per potersi connettere anche dal cellulare. Tra le migliori offerte telefonia fissa e mobile tutto compreso ci sono quelle proposte da:

Wind;

Vodafone;

Fastweb;

TIM.

Cosa le rende simili e cosa invece rappresenta un elemento distintivo rispetto alle altre? Ecco il confronto che abbiamo realizzato utilizzando il comparatore online di SosTariffe.it.

Offerte telefonia fissa a confronto

Il primo punto da indagare è legato alla velocità di connessione: tutte e quattro le tariffe all inclusive dei quattro operatori possono raggiungere le velocità massime consentite al momento, ovvero quelle della fibra FTTH, che arrivano:

a 1 Giga in download;

a 200 Mega in upload.

La possibilità di poter navigare sfruttando la potenza della fibra dipende dalla tecnologia presente nel proprio comune di residenza: per questo motivo prima di sottoscrivere qualsiasi tipologia di offerta è bene verificare la copertura nel posto in cui si abita.

Dal confronto emerge che:

la tariffa al prezzo più basso è quella proposta da Wind : i primi quattro anni è prevista una spesa mensile di 26,98 euro, che poi diventano 20,99 euro;

: i primi quattro anni è prevista una spesa mensile di 26,98 euro, che poi diventano 20,99 euro; i prezzi delle altre offerte sono tutti sotto i 30 euro al mese;

che alcuni operatori includono un’opzione per navigare anche da mobile: sono presenti infatti delle SIM dati sia nelle offerte di Vodafone sia in quelle di Wind;

sia nelle offerte di Vodafone sia in quelle di Wind; i servizi integrati sono molto interessanti e puntano spesso sull’intrattenimento degli utenti.

1. Wind offerte: Fibra 1000

La tariffa Fibra 1000 proposta da Wind è la più economica fra tutte: ha un costo di 26,98 per i primi quattro anni – che poi diventa di 20,99 euro – e non prevede alcun contributo di attivazione.

L’offerta all inclusive di Wind comprende:

il modem gratuito;

chiamate illimitate senza scatto alla risposta, sia verso cellulari sia verso fissi;

l’Internet mobile inclusivo, grazie a una SIM dati con 100 Giga.

2. Vodafone offerte: Internet Unlimited

La tariffa Internet + telefono casa di Vodafone si chiama Internet Unlimited: ha un costo mensile di 27,90 euro, non prevede costi per attivazione e per il modem e se attivata entro il 29 gennaio 2020 permette di ricevere un buono spesa del valore di 100 euro.

Sono previste chiamate illimitate verso tutti, a zero centesimi al minuto e senza scatto alla risposta. È poi inclusa una SIM dati, con 30 Giga al mese, da utilizzare per la navigazione su tablet e chiavette.

3. Fastweb offerte: Fastweb casa

Fastweb casa è l’offerta all inclusive proposta da Fastweb al costo di 27,95 euro al mese, per sempre. Comprende le chiamate verso rete fissa e cellulari illimitate e a costo zero e nessun contributo per l’attivazione della nuova linea.

È possibile personalizzare l’offerta aggiungendo una SIM dati per la navigazione mobile al costo di 5 euro al mese. In alternativa, si può optare per il pacchetto Fastweb + DAZN, che permette di avere accesso a contenuti esclusivi, al costo mensile di 33,95 euro.

4. TIM offerte: Super Fibra

L’ultima tariffa Internet casa tutto incluso è la Super Fibra di TIM, che ha un costo mensile di 29,90 euro, zero costi di attivazione e il modem in omaggio. Con TIM si possono chiamare i numeri di tutta Italia in modo del tutto gratuito.

Il pacchetto non include un’opzione per navigare da mobile, ma prevede TIMVISION, ovvero una promozione speciale con la quale avere accesso a serie TV esclusive, film in prima visione, cartoni animati e spettacoli interessanti per tutte le fasce di età.

Non resta che effettuare il test della copertura e scegliere il prima possibile l’offerta che può essere più performante nel luogo in cui si abita.