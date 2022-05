Internet seconda casa : scopri quale tariffa di rete fissa scegliere per navigare senza limiti a prezzi convenienti anche quando si è in vacanza

Internet seconda casa: offerte e consigli per attivare una connessione in vacanza

Quando si è in ferie si vuole staccare dal lavoro e dagli impegni quotidiani ma non viene a mancare la necessità di accedere a Internet. Lo smartphone è utile quando si tratta di leggere le email, guardare i ristoranti in zona e gli orari dei treni o altri mezzi ma se ci serve utilizzare il PC o più dispositivi contemporaneamente serve una connessione Internet seconda casa.

Internet seconda casa: offerte per una connessione in vacanza

Ci sono diverse soluzioni per avere una connessione Internet seconda casa a prezzi ragionevoli. Sarebbe inutile sottoscrivere un’offerta fibra ottica in senso “tradizionale”, dato che per la maggior parte dell’anno la rete rimarrebbe inutilizzata. Per questo motivo alcuni operatori propongono offerte ricaricabili che consentono di pagare solo per i giorni di effettivo utilizzo della connessione. Altrimenti si può pensare di acquistare un’offerta Internet mobile da associare a un modem Wi-Fi portatile. Alcuni modelli sono dotati di batterie e si possono facilmente trasportare mentre altri devono essere collegati a una presa elettrica. In questo caso però la velocità di navigazione potrebbe essere inferiore.

Altro problema è la copertura. Non tutte le località turistiche sono infatti raggiunte dalla fibra ottica. Se questo è il caso, per avere Internet seconda casa dovete rivolgervi alle offerte FWA (Fixed Wireless Access). Questa tecnologia è in grado di arrivare anche nei luoghi in cui non è disponibile una rete terrestre in quanto l’utente viene raggiunto tramite un ponte radio. Per verificare la copertura potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Velocità di connessione Attivazione Modem Costo Fastweb Casa FWA 1 Gigabit al secondo in Ultra FWA 2 euro al mese per 20 rate Incluso 19,95 euro al mese Linkem 5G Promo Easy 12 mesi 1 Gigabit al secondo in FWA 48 euro Incluso 19,90 euro al mese per un anno Super Internet Casa 300 Mbps in FWA 49 euro Incluso 19,99 euro al mese PosteMobile Casa Web 300 Mbps in FWA 29 euro Incluso 20,90 euro al mese Fastweb Casa Light 1 Gigabit al secondo in FTTH Gratuita Incluso 25,95 euro al mese TIM Flexy 200 Mbps in FTTC/FTTE Inclusa TIM Hub+ a 5 euro al mese per 48 rate 5,99 euro per 2 giorni di navigazione Supergiga 200 200 GB in 4G Gratuita + 25 euro per la SIM Non incluso 19,99 euro al mese Giga Speed Plus 100 100 GB in 4G 5 euro 1 euro 19,99 euro al mese

1. Fastweb Casa FWA

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in Ultra FWA

Modem Internet Box NeXXt con supporto Wi-Fi e Alexa integrata

Corsi Fastweb Digital Academy inclusi

L’offerta Fastweb ha un costo di 19,95 euro al mese fino al 17/5/22. Attivazione a 2 euro al mese per 20 rate. Per l’installazione degli apparati, che richiede circa 2 ore, il tecnico dovrà avere accesso al tetto.

La Fastweb Digital Academy è una scuola per formare i prossimi professionisti digitali creata dall’operatore in collaborazione con Fondazione Cariplo all’interno di Cariplo Factory. L’accademia attraverso corsi online in streaming e on demand permette di acquisire nuove competenze digitali tra le più ricercate sul mercato del lavoro (Digital Creativity, Digital Development & Security, Digital Marketing & Social, Digital Soft Skills & Office) e di accedere a eventi, workshop e tavole rotonde.

2. Linkem 5G Promo Easy 12 mesi

Navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download tramite rete FWA

Opzione Parla&Naviga per chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali con tecnologia VoIP inclusa nel prezzo

Apparato da interno o da esterno a seconda della copertura incluso

Assistenza Prime inclusa

L’offerta Linkem ha un costo di 19,90 al mese per i primi 12 mesi entro l’31/5/22, poi 24,90 euro al mese. Il contributo di attivazione è di 48 euro e suddiviso nelle prime 12 fatture invece di 100 euro.

3. Fastweb Casa Light

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in FTTH

Chiamate a consumo (15 cent al minuto verso fissi e mobili nazionali)

Modem FastGate incluso

Corsi Fastweb Digital Academy inclusi

WOW Space incluso online

L’offerta Fastweb ha un costo di 25,95 euro al mese fino al 17/5/22. E’ possibile provare l’offerta per 30 giorni e se non soddisfatti richiedere poi online il riborso di tutte le spese sostenute.

All’offerta è possibile aggiungere:

Fastweb Mobile con minuti illimitati e 150 GB per navigare in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM

con minuti illimitati e 150 GB per navigare in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati e 300 GB per navigare in 5G a 11,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo per la SIM

WOW Space offre spazio d’archiviazione illimitato nel cloud.

4. Super Internet Casa di WindTre

Navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

modem Super Internet Wi-Fi incluso

L’offerta di WindTre ha un costo di 19,99 euro al mese per i già clienti mobile dell’operatore fino al 16/5/22, altrimenti 22,99 euro al mese. Attivazione a 6,99 euro invece di 49 euro con offerta attiva 24 mesi. La SIM costa 10 euro. L’offerta è disponibile solo in alcuni Comuni.

5. PosteMobile Casa Web

Navigazione illimitata fino a fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in 4G+

Modem incluso e trasportabile

Assistenza tecnica dedicata tutti i giorni dalle 7 alle 24 al numero gratuito 160

L’offerta PosteMobile ha un costo di 19,90 euro al mese invece di 26,90 euro. L’attivazione è di 29 euro. L’importo sarà fatturato a intervalli bimestrali in bolletta e potrà essere pagato con addebito su conto corrente a seguito della domiciliazione o bollettino postale. L’imposta di bollo di 16 euro sarà rateizzata in 8 fatture. La consegna del modem, che non richiede l’intervento di un tecnico per la configurazione, è gratuita per le nuove attivazioni.

6. TIM Flexy

Navigazione illimitata fino a 200 Mbps in download in FTTC/FTTE

Modem TIM Hub+ a 5 euro al mese per 48 rate

Attivazione e installazione gratuita

L’offerta TIM ha un costo di 5,90 euro per 2 giorni di navigazione con domiciliazione in bolletta che si azzera se si acquista almeno una ricarica al mese. La spesa per la disattivazione è di 30 euro. I costi per il cambio di offerta o passaggio ad altro operatore, invece, sono rispettivamente di 49 euro e 5 euro. I tagli di ricarica disponibili sono:

2 giorni di navigazione a 5,90 euro

7 giorni di navigazione a 12,90 euro

30 giorni di navigazione a 39,90 euro

7. Supergiga 200 di TIM

200 GB per 3 mesi, poi 100 GB al mese per navigare anche in 5G

Google One 100 GB Try&Buy incluso per 3 mesi

L’offerta TIM prevede primo mese gratuito per i nuovi clienti, poi 19,99 euro al mese. L’attivazione è gratis se avviene online, altrimenti la spesa è di 5 euro. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. E’ poi possibile usufruire di uno sconto sull’acquisto di un modem Wi-Fi portatile a partire da 29,99 euro in tutti i negozi TIM.

In tutte le tariffe è anche incluso il servizio Giga di scorta. Quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano, in assenza di un’altra opzione dati, è possibile continuare a navigare fino a 1 GB al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB per un importo massimo di 9,50 euro. L’utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi.

Google One offre 100 GB di spazio d’archiviazione per foto, video e documenti Google Drive, Gmail e Google Foto salvate nella qualità originale. Sul telefono è sempre disponibile un backup e il piano può essere condiviso con altre 5 persone. E’ possibile richiedere assistenza (al momento solo in inglese) via chat, email o telefono senza costi aggiuntivi. Per gli abbonati Google One sono poi disponibili vantaggi extra come i crediti di Google Play e l’estensione dei periodi di prova di servizi come YouTube Premium e Stadia.

TIM attualmente raggiunge in 5G le città di Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Benevento, Ferrara, Bologna, Genova, Verona, Ivrea, Brescia, Monza, Salerno, Bolzano, Caserta e Rovigo oltre a località turistiche come Sanremo, Cortina d’Ampezzo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur, Portofino, Porto Empedocle, Rimini, Sirmione e altre come Villadossola, Bonate Sopra, Busalla, Venaria Reale, Beinasco, Baranzate, Paderno d’Adda, San Martino Siccomario, San Vincenzo, Cascinette d’Ivrea, Gessate, Vedano al Lambro, Villarosa, Conversano, Domodossola, Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte, Trontano, Castel Goffredo, Mussomeli, Atripalda, Pizzo, Vallo della Lucania, Calitri, Montano Lucino, San Gregorio Magno, Castel Morrone, Grandate, Antrodoco, Sanza, Boara Pisani, Capriglia Irpina, Auletta, Oriolo, Praiano, Laino Borgo, Sant’Agata di Esaro, Pallanzeno, Cannalonga, Anticoli Corrado, Ferruzzano.

Chi è già cliente di TIM per la rete fissa e acquista questa tariffa può attivare gratuitamente TIM Unica per avere Gigabyte illimitati per tutta la famiglia (massimo 6 SIM), 3 mesi di Disney+ inclusi (poi 9,99 euro al mese), TIM Safe Web incluso per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete e una giocata extra al giorno su TIM Party per vincere uno smartphone Xiaomi 12. Il pagamento di tutte le linee avviene con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.

8. Giga Speed Plus 100 di Vodafone

100 GB per navigare in 4G

Modem Wi-Fi portatile a 1 euro

L’offerta Vodafone ha un costo di 19,99 euro al mese. L’attivazione è di 5 euro per i nuovi clienti o di 19 euro in caso di sottoscrizione su SIM già attiva. Con Smart Passport + si hanno fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

La consegna del modem portatile è gratuita (anche in fascia serale) dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì. E’ possibile seguire il proprio ordine in ogni momento dall’apposito servizio di tracking. Basta inserire il numero di pratica del prodotto acquistato che Vodafone fornisce via SMS o email. Entro 14 giorni è poi possibile esercitare gratuitamente il diritto di ripensamento.