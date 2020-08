Internet per un mese: le migliori soluzioni di agosto 2020

Si può avere internet solo per un mese? Ci sono delle offerte pensate per il periodo delle vacanze o per brevi trasferimenti di lavoro. Si può scegliere tra contratti internet casa e mobile, ecco una guida alle migliori soluzioni di Agosto 2020

Un breve periodo di smart working o di lavoro in un’altra città, oppure un mese di vacanze al mare, sono scenari che i gestori di telefonia mobile e di servizi internet casa hanno previsto. A seconda delle esigenze dei clienti si potrà optare per un piano internet di rete fissa o mobile.

Le condizioni e i costi di queste soluzioni possono essere molto differenti, così come i servizi inclusi nei canoni da pagare. Le offerte casa sono costose ma garantiscono una connessione stabile e propongono anche pacchetti tv o di navigazione protetta. Le promozioni mobile devono consentire l’hotspot del pacchetto dati, in media hanno dei costi inferiori a meno che non si decida di scegliere un piano internet illimitato.

Con il comparatore di SosTariffe.it abbiamo individuato le migliori offerte internet per un mese. Ci sono tariffe TIM, Vodafone e WindTre che propongono piano temporanei, ma se non è necessaria una connessione veloce si può anche optare per una delle promozioni mobile dei gestori virtuali.

Le tariffe internet per un mese

Ecco quali sono i piani per avere internet temporaneo e quali sono le principali condizioni delle offerte:

Super Giga 50

Internet 100 GB

TIM FLEXY

Giga Speed Plus 50

Giga Speed Plus 100

Giga Speed 50

Cube Summer Pack

Summer Card

Cube XL Unlimited

Le offerte TIM temporanee

1. Super Giga 50

La prima delle tre promozioni TIM che consentono di avere internet per un mese è la Super Giga 50. Il costo di questa offerta è di 13,99 euro al mese e per i primi 3 mesi il gestore offre il doppio dei Giga, quindi i clienti avranno 100 GB.

L’offerta completa vi garantirà:

100 GB per navigare in Internet in 4G per 3 mesi, al termine avrete 50 GB

Sconto di 50 euro su tutti modem 4G Wi-Fi

I dispositivi compatibili con questa tariffa TIM sono il Wi-Fi 4 G LTE, TIM HUB 4 G 2020, e il 4G Plus, i costi di questi prodotti vanno da circa 30 euro a 50 euro. Il modem più performante è il TIM HUB 4G che ha un costo di quasi 90 euro.

Una volta esauriti i Giga compresi nel canone si potrà richiedere il servizio Giga di Scorta, con questa opzione al costo di 1,90 euro ogni 200 MB i clienti potranno avere 1 GB extra (9,50 euro in totale).

2. Internet 100 GB

Questa offerta ha un canone semestrale di 49,99 euro, si potrà anche attivare il piano nella versione da 200 GB a 99,90 euro per 1 anno.

Nella prima versione la tariffa garantirà:

100 GB per navigare in Internet senza vincoli di soglia mensile

Hotspot incluso

Sconto di 50 euro su tutti modem 4G W-Fi

La seconda formula vi fornirà invece 200 GB, i Giga compresi in questi pacchetti potranno essere spesi anche tutti in un mese. Per attivare una nuova linea dovranno acquistare anche una sim da 25 euro, nel costo sono compresi 20 euro di traffico e 5 per la scheda. I modem disponibili associabili con questa offerta sono:

Modem Wi-Fi 4G LTE – 29,90 euro

Modem Wi-Fi 4G Plus – 49,90 euro

Plug 4G – 49,90 euro

3. TIM FLEXY

Una delle soluzioni migliori per poter avere internet temporaneo e attivare una connessione veloce in qualsiasi posto in cui avrete bisogno è FLEXY. Le formule di questa tariffa vanno da 2 giorni, 7 giorni o da 30 giorni, il costo varierà tra 5,90 euro a 39,90 euro. L’offerta del momento garantisce l’azzeramento del primo canone, a patto che si effettui una ricarica al mese della sim.

Nel canone sono compresi:

Navigazione Internet illimitata fino a 200 Mbps con FTTC (fibra mista rame)

Modem TIM HUB a 5 euro al mese per 48 mesi

In caso di disattivazione o cessazione della linea è previsto un costo di 30 euro. La spesa per il passaggio ad un’altra offerta è di 49 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore è di 5 euro.

Attiva le promozioni TIM

Con qualunque promozione TIM di rete fissa o mobile che decidiate di acquistare potrete attivare alcuni servizi aggiuntivi. Uno dei più popolari è Video Card che vi permetterà di non consumare Giga quando si utilizzano le app video. Il costo in offerta di questa opzione è di 5,99 euro al mese per i primi 3 rinnovi.

Per chi ha una connessione di rete fissa in casa con TIM sarà possibile anche attivare gratuitamente TIM UNICA. Questa promozione consente ai clienti di avere Giga illimitati sul numero mobile dell’intestatario della rete fissa e su altre 5 sim TIM di famiglia. Per questi utenti sarà possibile pagare tutti i servizi nella bolletta della connessione domestica.

Le offerte di Vodafone

Anche Vodafone ha studiato dei piani con sim compatibili con i modem Wi-Fi e che permettono di avere internet casa anche per brevi periodi.

1. Giga Speed Plus 50

Questa offerta ha un canone mensile di 11,99 euro e vi imporrà un vincolo di fedeltà di 2 anni. Con Vodafone Giga Speed Plus i clienti avranno a disposizione 50 GB per navigare in Internet in 4G.

I nuovi clienti che attivino questa promozione otterranno uno sconto sulle spese di avvio, il contributo richiesto sarà di 5 euro. Queste condizioni saranno valide solo per i clienti che attivino una nuova sim. Se si acquisterà il piano Giga Speed su una sim già attiva il contributo per l’offerta sarà più elevato, il gestore chiederà 19 euro.

Alla tariffa è possibile aggiungere il modem Wi-Fi al costo di 1 euro al mese con vincolo di 24 mesi.

2. Giga Speed Plus 100

Il canone di questa offerta con sim Wi-Fi è di 19,99 euro al mese. Anche questa promozione vi imporrà un vincolo con Vodafone di almeno 24 mesi con costi di attivazione differenti per i clienti con una sim del gestore già attiva o acquistata con l’offerta.

I nuovi utenti Vodafone potranno contare su una versione ridotta dei costi di attivazione, pagheranno 5 euro il primo mese, gli altri invece 19 euro per avere l’offerta su una sim Vodafone.

Nel canone saranno inclusi:

100 GB per navigare in Internet in 4G

con 1 euro in più si potrà avere il modem Wi-Fi

3. Giga Speed 50

La terza soluzione di Vodafone è un piano da 13,99 euro al mese, questa offerta non vi imporrà nessun periodo di fedeltà minimo al gestore.

Nel canone sono compresi:

50 GB per navigare in Internet in 4G

Con questa promozione i costi di attivazione sono più elevati per i nuovi clienti, la richiesta di Vodafone per chi acquisti una nuova sim dovrà aggiungere alla quota del canone 10 euro come contributo iniziale. Per chi è già cliente Vodafone la spesa di avvio per Giga Speed sarà 19 euro.

In questo caso per ottenere il modem Wi-Fi offerto da Vodafone in abbinamento al piano si dovranno versare 64 euro.

Scopri le offerte Speed di Vodafone

Le offerte di WindTre

Le ultime tre offerte che analizziamo sono le promozioni WindTre. Ecco quali sono le caratteristiche principali di questi piani e come attivarli.

1. Cube Summer Pack

Con Cube Summer Pack si potranno avere 200 GB per navigare in Internet alla massima velocità per 2 mesi al costo di 30 euro. Il canone mensile di questa offerta WindTre è di 14,99 euro al mese e garantisce ogni mese 100 GB.

Questa tariffa può essere attivata solo con il sistema di pagamento Easy Pay, si tratta di un metodo automatico per effettuare i versamenti con carta di credito o RID. Le carte accettate sono: Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa-San Paolo, Genius Card di Unicredit, DB contocarta di Deutsche Bank.

La tariffa base abbinata a questa offerta prevede i seguenti costi: 0,29 euro al minuto e 0,29 euro per sms. Per connettersi una volta esauriti i dati si potrà attivare 1 Giga extra a 0,99 euro.

Con il piano sarà possibile anche acquistare un modem Wi-Fi a scelta tra:

WebCube 4G ZTE – 109,90 euro

WebPocket 4G Alcatel – 99,90 euro

WebPocket 4G Alcatel Black – 69,90 euro

Il contributo per i device di collegamento potranno essere versati a rate o in un’unica soluzione. Il costo differente dei modem è legato alle prestazioni dei device e al numero di dispositivi che si potranno connettere in contemporanea. Con il modello da 69,90 euro il modem potrà supportare 10 device allo stesso tempo, con quello da 99,90 i dispositivi saranno 15 e con il modem più costoso saranno 20.

2. Summer Card

Questa offerta del gestore offre al costo di 14,99 euro per 2 mesi, non saranno posti limiti di soglia dati mensili e questo consentirà agli utenti di spendere il pacchetto Giga come preferiscono.

Nel canone bimestrale sono inclusi 100 GB per navigare in Internet alla massima velocità, il servizio di segreteria telefonica, Ti Ho cercato e sms di ricevuta di ritorno. I costi di attivazione della Summer Card sono pari a 6,99 euro se la si acquista in negozio, per gli utenti che comprino l’offerta online saranno azzerati. L’unico costo fisso per tutti è quello per la consegna della sim, 10 euro.

3. Cube XL Unlimited

Infine, il piano con Giga illimitati per navigare a casa con il modem WebCube 4G. Questa offerta ha un canone di 14,99 euro al mese e aumenterà la velocità massima di connessione (banda massima fino a 300 Mbit/s).

Il contributo per attivare questo pacchetto dati è di 6,99 euro, anziché 49,99 euro. L’attuale offerta riduce ulteriormente le spese di attivazione, le porta a 3 euro, per chi scelga come metodo di pagamento RID o addebito su carta di credito.

Attiva le promozioni internet di WindTre

