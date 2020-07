Internet per un mese: le migliori offerte per navigare in vacanza a luglio 2020

Avere una connessione Internet è sempre più importante. Anche in vacanza non è possibile rinunciare alla possibilità di accedere ad Internet anche solo per brevi periodi. Fortunatamente, per chi si mette in viaggio, ci sono svariate possibilità da sfruttare per ottenere una connessione ad Internet anche solo temporanea. Ecco le migliori offerte per Internet in vacanza a luglio 2020.

Ecco le migliori offerte per avere Internet in vacanza

Per avere Internet in vacanza è possibile ricorrere ad una delle tante soluzioni disponibili sul mercato di telefonia italiano. Gli utenti che non vogliono rinunciare ad avere una connessione anche durante le vacanze possono scegliere tra diverse tipologie di offerte la soluzione più in linea con le proprie esigenze.

Tra le opzioni disponibili troviamo:

attivare una SIM ricaricabile con minuti, SMS e Giga richiedendo un nuovo numero di cellulare

con minuti, SMS e Giga richiedendo un attivare una SIM dati (ricaricabile o abbonamento) per avere GB extra

(ricaricabile o abbonamento) per avere GB extra (per chi ha una seconda casa) attivare un’offerta Internet casa tradizionale, scegliendo tra una soluzione “a tempo” o un abbonamento completo

Ecco quali sono le migliori offerte per navigare in vacanza a luglio 2020 e come capire quale soluzione è la più indicata per le proprie esigenze di connettività durante il periodo di vacanza estiva delle prossime settimane.

Le migliori offerte per attivare una nuova SIM ricaricabile

Una prima soluzione da tenere in considerazione per Internet in vacanza è rappresentata dall’attivazione di una nuova SIM per smartphone con un bundle completo di minuti, SMS e Giga da sfruttare. Questa SIM potrà essere inserita in uno smartphone o in un tablet per navigare (anche grazie alla funzione hotspot) andando ad aumentare il numero di Giga disponibili ogni mese e permettendo all’utente di accedere ad Internet senza consumare i GB della propria offerta.

Attivando una SIM ricaricabile non ci saranno obblighi di abbonamento. Terminata la vacanza, infatti, basterà non effettuare alcuna ricarica per evitare addebiti e lasciare scadere l’offerta senza alcuna penale o costo aggiuntivo per l’utente. A disposizione degli utenti ci sono svariate offerte che permettono di attivare una nuova SIM ricaricabile a partire da 4,99 Euro al mese.

Tra le offerte che permettono di attivare una SIM ricaricabile con un nuovo numero segnaliamo Very 4,99 di Very Mobile. L’offerta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

30 GB in 4G (velocità massima di 30 Mbps) con possibilità di anticipare il rinnovo per azzerare il contatore GB in caso di esaurimento del traffico dati

(velocità massima di 30 Mbps) con possibilità di anticipare il rinnovo per azzerare il contatore GB in caso di esaurimento del traffico dati in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 3,8 GB al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 4,99 Euro con attivazione di 5 Euro

L’offerta è attivabile direttamente online, con consegna gratuita a casa della SIM.

Very Mobile propone anche

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

100 GB in 4G (velocità massima di 30 Mbps) con possibilità di anticipare il rinnovo per azzerare il contatore GB in caso di esaurimento del traffico dati

(velocità massima di 30 Mbps) con possibilità di anticipare il rinnovo per azzerare il contatore GB in caso di esaurimento del traffico dati in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2,4 GB al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 7,99 Euro con attivazione di 5 Euro

Anche Very 7,99 è attivabile direttamente online, con consegna gratuita della SIM a casa.

In questa categoria di offerte troviamo anche Giga 50 di Iliad. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB in 4G

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 7,99 Euro con attivazione di 9,99 Euro una tantum

L’offerta in questione è attivabile direttamente dal sito Iliad con consegna a casa gratuita della SIM.

Un’altra buona offerta da tenere d’occhio per attivare una SIM ricaricabile da utilizzare per Internet in vacanza è Fastweb Mobile. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili

100 SMS ogni mese

50 GB in 4G

in roaming in UE: 500 minuti, 100 SMS e 4 GB al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 8,95 Euro al mese con attivazione gratuita

L’offerta di Fastweb è attivabile direttamente online:

A completare la gamma di offerte per attivare una nuova SIM ricaricabile anche senza portabilità del numero da utilizzare poi per avere Internet in vacanza troviamo Creami Relax 100 di PosteMobile. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

80 GB in 4G ogni mese ; dal secondo anno il traffico dati disponibile diventa 100 GB al mese

; dal secondo anno il traffico dati disponibile diventa 100 GB al mese in roaming UE (per i primi tre mesi di offerta): minuti ed SMS illimitati e sino a 4,68 GB al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 10 Euro, per i primi tre mesi; dal quarto al sesto mese il costo dell’offerta scenderà a 9 Euro al mese mentre dal settimo mese il canone diventerà di 8 Euro al mese; il contributo di attivazione è di 10 Euro

Per chi vuole attivare l’offerta di PosteMobile solo per brevi periodi, quindi, ci sarà la possibilità di sfruttare 80 GB a 10 Euro al mese mentre mantenendo attiva l’offerta per più mesi i bonus aumenteranno ed i costi si ridurranno. L’offerta è attivabile direttamente online con spedizione gratuita.

Le migliori offerte per attivare una SIM dati

Tra le opzioni disponibili per avere Internet in vacanza troviamo anche la possibilità di attivare una nuova SIM dati con un buon bundle dati per navigare in mobilità. Tra le offerte disponibili in questo momento, segnaliamo la gamma Giga Speed di Vodafone. L’operatore propone due versioni “ricaricabili” di Giga Speed:

Giga Speed 20: offerta ricaricabile con 20 GB a 9,99 Euro al mese

offerta ricaricabile con 20 GB a 9,99 Euro al mese Giga Speed 50: offerta ricaricabile con 50 GB a 13,99 Euro al mese

In entrambi i casi, è possibile acquistare il Mobile Wi-Fi (router 4G con batteria integrata) per semplifcare l’accesso ad Internet in vacanza. Il costo è di 64 Euro. Non sono presenti vincoli.

Da notare, inoltre, che le offerte Giga Speed sono disponibili anche con due soluzioni in abbonamento. Ecco i dettagli:

Giga Speed Plus 50: offerta in abbonamento con 50 GB a 11,99 Euro al mese con possibilità di aggiungere il Mobile Wi-Fi ad 1 Euro al mese

offerta in abbonamento con 50 GB a 11,99 Euro al mese con possibilità di aggiungere il Mobile Wi-Fi ad 1 Euro al mese Giga Speed Plus 100: offerta in abbonamento con 100 GB a 19,99 Euro al mese con possibilità di aggiungere il Mobile Wi-Fi ad 1 Euro una tantum

Le migliori offerte Internet per la seconda casa

Chi ha una seconda casa e vuole attivare una connessione Internet casa tradizionale per avere una connessione illimitata può valutare alcune opzioni di sicuro interesse. Tra le soluzioni disponibili, ad esempio, troviamo TIM Flexy. Si tratta di una soluzione che permette di accedere ad una connessione Internet tradizionale (tramite fibra mista FTTC sino a 200 Mega oppure ADSL) senza dover sottoscrivere un abbonamento mensile.

TIM Flexy presenta un sistema di ricariche. I clienti possono scegliere tra:

2 giorni di connessione Internet a 5,90 Euro al mese

7 giorni di connessione Internet senza limiti a 12,90 Euro al mese

30 giorni di connessione Internet senza limiti a 39,90 Euro al mese

L’attivazione di TIM Flexy è gratuita. I clienti potranno utilizzare un modem già in proprio possesso oppure potranno acquistare il modem TIM HUB (al costo di 5 Euro al mese per 48 mesi). Per sottoscrivere TIM Flexy è possibile recarsi in un negozio TIM o affidarsi ad una procedura di attivazione online.

Un’altra soluzione da valutare è PosteMobile Casa Web. Quest’offerta mette a disposizione una connessione Internet senza limiti. La connessione non avviene tramite rete “fisica” (ovvero ADSL , FTTC o FTTH) ma tramite rete wireless tramite il 4G di PosteMobile con velocità massima di 300 Mbps. Per sfruttare la connessione è necessario utilizzare un apposito modem Wi-Fi fornito dal’operatore in comodato d’uso gratuito.

Tale modem Wi-Fi è trasportabile. In sostanza, la connessione ad Internet può essere utilizzata sia nella prima casa e poi “portata con sé” durante le vacanze, ad esempio in una seconda casa. L’offerta in questione presenta un costo periodico di 20,90 Euro al mese con un contributo di attivazione di 29 Euro una tantum. Il modem Wi-Fi fornito dall’operatore viene consegnato gratuitamente.

L’offerta è attivabile direttamente online, dopo la verifica della copertura del servizio, cliccando sul box qui di sotto:

Chi ha una seconda casa per le vacanze che utilizza spesso (ad esempio ogni fine settimana) potrebbe trovare più conveniente attivare un abbonamento internet casa tradizionale. In questo caso, infatti, a meno di 30 Euro al mese è possibile sfruttare svariate soluzioni molto interessanti con la possibilità di navigare alla massima velocità disponibile (sino a 1000 Mega se si è raggiunti dalla fibra ottica FTTH) e di poter contare su diversi bonus come servizi di streaming gratuiti o Giga extra.

Per una panoramica completa sulle offerte Internet casa di luglio 2020 è possibile dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it, cliccando sul box qui di sotto o scaricando l’App di SOStariffe.it, disponibile per smartphone e tablet Android, tramite il Play Store, oppure per iPhone e iPad, tramite l’AppStore.

