Stai partendo per le vacanze e non sai come continuare a navigare su Internet e utilizzare le tue app preferite senza consumare tutto il traffico dati incluso nel piano di telefonia mobile ? Diversi operatori prevedono offerte con un contratto Internet temporaneo , ecco le migliori disponibili per quest’estate

Internet per un mese: contratto per internet temporaneo

L’estate è arrivata è con essa la voglia di vacanze e lasciarsi il periodo difficile del lockdown, mantenendo però sempre alta all’allerta per ridurre al minimo la possibilità di contagio da Coronavirus. Quando ci si trova fuori casa, soprattutto all’estero, potrebbe essere utile disporre di una connessione Internet temporanea.

Quando si è vacanza è molto facile consumare velocemente il traffico dati incluso nel proprio piano di telefonia mobile. Un piano solo dati di una durata determinata può risolvere il problema alla radice senza spendere cifre eccessive.

Gli operatori solitamente prevedono offerte con SIM dati sia in modalità Ricaricabile sia in Abbonamento. In queste tariffe non è raro che sia incluso un modem Wi-Fi portatile, che permette di avere una connessione Internet ovunque ci si trovi e di collegare anche più dispositivi in contemporanea. Tim oltre a queste promozioni prevede anche un’offerta per la fibra ottica pensata proprio per le seconde case.

Ecco descritte nel dettaglio le migliori tariffe con contratto per Internet temporaneo.

Le offerte di Tim

1. Supergiga 40

40 GB per navigare in Internet in 4G

Sconto di 50 euro su tutti modem 4G W-Fi

L’offerta di Tim ha un costo di 9,99 euro per 3 mesi, alla cui conclusione la tariffa si rinnova con 20 GB. Esaurito il traffico dati con Giga di Scorta si può continuare a navigare al costo di 1,90 euro ogni 200 MB fino a un massimo di 1 GB (9,50 euro in totale). I modem disponibili associabili alla promozione sono:

Modem Wi-Fi 4G LTE – 29.90 euro

Tim HUB 4G 2020 – 29,90 euro

Modem Wi-Fi 4G Plus – 49,90 euro

Tim Plug 4G – 49,90 euro

Tim HUB 4G – 89,89 euro

2. Supergiga 100

100 GB per navigare in Internet in 4G

Sconto di 50 euro su tutti modem 4G W-Fi

L’offerta ha un costo di 13,99 euro per 3 mesi, alla cui conclusione la tariffa si rinnova con 50 GB. Esaurito il traffico dati con Giga di Scorta si può continuare a navigare al costo di 1,90 euro ogni 200 MB fino a un massimo di 1 GB (9,50 euro in totale). I modem disponibili associabili alla promozione sono:

Modem Wi-Fi 4G LTE – 29.90 euro

Tim HUB 4G 2020 – 29,90 euro

Modem Wi-Fi 4G Plus – 49,90 euro

Tim Plug 4G – 49,90 euro

Tim HUB 4G – 89,89 euro

3. Internet 100GB

100 GB per navigare in Internet senza vincoli di soglia mensile

Hotspot incluso

Sconto di 50 euro su tutti modem 4G W-Fi

L’offerta ha un costo di 49,90 euro per i primi 6 mesi. Per chi i clienti che attivano una nuova linea è necessario acquistare una SIM da 25 euro con 20 euro di traffico incluso. I modem disponibili associabili alla promozione sono:

Modem Wi-Fi 4G LTE – 29.90 euro

Tim HUB 4G 2020 – 29,90 euro

Modem Wi-Fi 4G Plus – 49,90 euro

Tim Plug 4G – 49,90 euro

4. Internet 200GB

200 GB per navigare in Internet senza vincoli di soglia mensile

Hotspot incluso

Sconto di 50 euro su tutti modem 4G W-Fi

L’offerta ha un costo di 99,90 euro per 1 anno. Per chi i clienti che attivano una nuova linea è necessario acquistare una SIM da 25 euro con 20 euro di traffico incluso. I modem disponibili associabili alla promozione sono:

Modem Wi-Fi 4G LTE – 29.90 euro

Tim HUB 4G 2020 – 29,90 euro

Modem Wi-Fi 4G Plus – 49,90 euro

Tim Plug 4G – 49,90 euro

A tutte le offerte di Tim è possibile aggiungere la Video Card per vedere contenuti film, serie TV sulle principali app video come SkyGo e Disney+ senza consumare i Gigabyte inclusi nel piano al costo di 5,99 euro al mese per 3 mesi.

Chi sottoscrive una di queste tariffe ed è già cliente di Tim per la rete fissa può accedere alla promozione Tim Unica. Quest’ultima non prevede alcun addebito mensile o costo di attivazione e permette di ottenere Gigabyte illimitati per tutta la famiglia (fino a 6 SIM) e la possibilità di pagare tutto direttamente in bolletta. Tim dispone anche di un’offerta fibra ottica per la seconda casa:

1. Tim Flexy

Navigazione Internet illimitata fino a 200 Mbps con FTTC (fibra mista rame)

Modem Tim HUB a 5 euro al mese per 48 mesi

L’offerta ha un costo di:

5,90 euro per 2 giorni

39,90 euro per 30 giorni

12,90 euro per 7 giorni

I primo canone dell’offerta è scontato del 100% se si utilizza almeno una ricarica al mese. In caso di disattivazione o cessazione della linea è previsto un costo di 30 euro. La spesa per il passaggio ad un’altra offerta è di 49 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore è di 5 euro.

Le offerte di Vodafone

1. Giga Speed Plus 50

50 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta di Vodafone ha un costo di 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi. Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 5 euro che verrà addebitato insieme al costo del primo rinnovo mensile. Per una SIM già attiva la spesa per l’attivazione è di 19 euro. Alla tariffa è possibile aggiungere il modem Wi-Fi al costo di 1 euro al mese con vincolo di 24 mesi.

2. Giga Speed Plus 100

100 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi. Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 5 euro che verrà addebitato insieme al costo del primo rinnovo mensile. Per una SIM già attiva la spesa per l’attivazione è di 19 euro. Alla tariffa è possibile aggiungere il modem Wi-Fi al costo di 1 euro una tantum.

3. Giga Speed 20

20 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese senza vincoli contrattuali. Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 10 euro che verrà addebitato insieme al costo del primo rinnovo mensile. Per una SIM già attiva la spesa per l’attivazione è di 19 euro. Alla tariffa è possibile aggiungere il modem Wi-Fi al costo di 64 euro una tantum.

4. Giga Speed 50

50 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese senza vincoli contrattuali. Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 10 euro che verrà addebitato insieme al costo del primo rinnovo mensile. Per una SIM già attiva la spesa per l’attivazione è di 19 euro. Alla tariffa è possibile aggiungere il modem Wi-Fi al costo di 64 euro una tantum.

Le offerte di WindTre

1. Cube Large

100 GB per navigare in Internet alla massima velocità

modem WebCube 4G+ incluso per navigare fino a 300 Mbps e collegare 20 dispositivi contemporaneamente

L’offerta di WindTre ha un costo di 12,99 euro al mese e per i nuovi clienti che acquistano l’offerta in negozio è prevista una spesa di attivazione di 6,99 euro invece di 49,99 euro con vincolo di 24 mesi. Per chi acquista la tariffa online il costo di attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Esaurito il traffico dati si può continuare a navigare al costo di 99 cent per 1 GB ogni giorno. All’offerta è possibile associare:

Notebook + WebCube 4G+ – 15,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Alcatel TAB 3T 10 – anticipo 0 e vincolo di 24 mesi

2. Cube Medium solo SIM

60 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese e per i nuovi clienti che acquistano l’offerta in negozio è prevista una spesa di attivazione di 6,99 euro invece di 49,99 euro con vincolo di 24 mesi. Per chi acquista la tariffa online il costo di attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Esaurito il traffico dati si può continuare a navigare al costo di 99 cent per 1 GB ogni giorno. All’offerta è possibile associare:

Samsung Galaxy Tab S6 lite – 12,99 euro al mese e 19,99 euro di anticipo

3. Cube Summer Pack

200 GB per navigare in Internet alla massima velocità per 2 mesi

L’offerta ha un costo di 30 euro per 2 mesi ed è disponibile per chi passa a WindTre o attiva una nuova SIM. Conclusi i 2 mesi l’offerta si rinnova a 14,99 euro al mese e 100 GB a disposizione dell’utente al mese. Esaurito il traffico dati si può continuare a navigare al costo di 99 cent per 1 GB ogni giorno. Nel piano è compreso un modem Wi-Fi tra:

WebCube 4G+ ZTE per connettere fino a 20 dispositivi – 109,90 euro in un’unica soluzione

WebPocket 4G Alcatel Black per connettere fino a 10 dispositivi – 69,90 euro in un’unica soluzione

WebPocket 4G+ Alcatel per connettere fino a 15 dispositivi – 99,90 euro in un’unica soluzione

4. Internet Card 100

100 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese per 2 mesi. Per chi acquista la tariffa online la spesa per l’attivazione è gratuita, altrimenti sono 6,99 euro una tantum. Il costo della SIM è di 10 euro.

5. Cube XL Unlimited

Gigabyte illimitati per navigare a casa

modem WebCube 4G+ incluso per navigare fino a 300 Mbps e collegare 20 dispositivi contemporaneamente

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese e può essere attivata solo per alcuni Comuni. E’ prevista una spesa di attivazione di 6,99 euro invece di 49,99 euro con vincolo di 24 mesi. Pagando con accredito su conto corrente o carta di credito il costo d’attivazione è di 3 euro.

