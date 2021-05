Con la riduzione dei divieti e delle limitazioni e un’Italia che si fa sempre più gialla, spostarsi tra una Regione e un’altra è diventato più semplice. A questo proposito, potrebbe essere utile avere bisogno di attivare Internet per la seconda casa . Vediamo insieme quali sono le migliori proposte disponibili in commercio.

Internet per seconda casa: come (e dove) attivare una buona connessione per smart working e vacanze

Spostarsi lontano dalla città in cui si abita e si lavora, in casa, ogni giorno da ormai troppo tempo, è un bisogno al quale è ormai difficile rinunciare: che sia per lavoro o per vacanza Internet nelle seconde case potrebbe risultare indispensabile.

Come si fa a individuare la migliore offerta con la quale avere accesso a una buona connessione? La comparazione delle tariffe esistenti è una tecnica davvero molto efficace perché permette di comprendere, abbastanza velocemente, le differenze e i punti di forza delle singole offerte.

Prima ancora di procedere con l’analisi delle migliori offerte Internet per seconde case individuate con il comparatore di offerte di SOStariffe.it, è utile fare alcune precisazioni.

Nel momento in cui si sceglie di attivare una nuova offerta Internet casa, è sempre bene fare una verifica della copertura di rete in modo tale da conoscere in anticipo a quale velocità sarà possibile navigare.

Per farlo, basterà inserire il proprio indirizzo di residenza e di posta elettronica dopo aver indicato l’operatore con il quale si vorrebbe attivare una nuova offerta e si riceveranno i risultati direttamente via mail.

Le velocità alle quali è possibile navigare oggi sono quelle:

della fibra FTTH , che permette di navigare fino a un massimo di 1 Giga in download e 200-300 Mega in upload;

della fibra FTTC, con la quale si può raggiungere la velocità massima di 200 Mega in download e di 20 Mega in upload;

della rete di tipo ADSL, con la quale si può navigare fino a un massimo di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

Tra le migliori offerte che si consiglia di attivare nelle seconde case troviamo:

la Super fibra TIM Internet Unlimited di Vodafone la Super fibra WINDTRE NeXXT casa di Fastweb Sky Wifi.

Vediamo più nel dettaglio quali sono i costi e le caratteristiche che le contraddistinguono.

1. Super fibra TIM

La fibra di TIM, con la quale si può raggiungere la velocità massima della fibra FTTH, ha un costo di 29,90 euro al mese. Nell’abbonamento mensile sono inclusi, oltre alla connessione a Internet illimitata:

le chiamate senza limiti da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il Wifi certificato;

il modem TIM HUB+, che viene offerto in comodato d’uso gratuito ed è dotato del Wifi 6, il quale garantirà una maggiore velocità e copertura in tutta la propria abitazione.

Scopri la Super fibra di TIM »

2. Internet Unlimited di Vodafone

La connessione Internet casa di Vodafone ha un costo di 27,90 euro al mese, non prevede costi di attivazione, né di spedizione. Si tratta, inoltre, di un’offerta che non ha alcun vincolo di tipo contrattuale, quindi sarà possibile cambiare operatore o disattivarla in qualsiasi momento, senza per questo dover pagare delle penali.

La promozione comprende:

la connessione a Internet illimitata;

il modem con Wi-Fi Optimizer.

Con soli 2 euro in più al mese si potranno aggiungere le chiamate da telefono fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Al costo di 39,90 euro al mese sarà invece possibile sottoscrivere Giga Family Infinito Edition.

Si tratta di un abbonamento a Internet casa + Mobile: è prevista infatti una SIM mobile con Giga, minuti e SMS illimitati, che prevede un costo di attivazione pari a 6,99 euro.

Scopri Internet Unlimited di Vodafone »

3. Super fibra WINDTRE

La Super fibra di WINDTRE ha un costo di 28,99 euro al mese e si caratterizza per:

la massima velocità di navigazione;

Giga e chiamate illimitati;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

Amazon Prime gratuito per il 1° anno.

A proposito del modem Wi-Fi 6, sarà possibile navigare sempre alla massima velocità anche se saranno connessi diversi dispositivi nello stesso momento. Sarà inoltre inclusa l’assistenza KASKO.

WINDTRE vanta, inoltre, la Top Quality Network, grazie alla quale si potranno vedere film e serie TV in alta definizione, oltre che lavorare e studiare da casa, oppure giocare online senza che ci possano essere interruzioni.

Aggiungendo 2 euro in più al mese si potrà acquistare anche il Wi-Fi Extender, dispositivo che sarà in grado di rendere la connessione ancora più potente.

Scopri la Super fibra di WINDTRE »

4. NeXXT casa di Fastweb

Fastweb NeXXT casa è, attualmente, l’unica promozione Internet casa in grado di raggiungere la velocità di 2,5 Giga in download. Ha un costo di 29,95 euro al mese.

L’offerta potrà essere attivata direttamente online e comprenderà:

la connessione a Internet di tipo illimitato;

l’assistenza clienti MyFastweb;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem FASTGate.

La promozione potrà essere inoltre attivata in prova per 30 giorni: nell’ipotesi in cui non si fosse soddisfatti potrà essere disattivata senza pagare costi extra e si riceverà anche il rimborso di quanto già versato.

Le offerte di Fastweb:

permettono di pagare soltanto quello che si vede;

non hanno né costi nascosti né vincoli di durata. In caso di recesso si dovrà pagare soltanto il costo per la dismissione del servizio, che è pari a una mensilità.

L’offerta base può essere personalizzata:

con l’aggiunta di DAZN, che comprende 3 mesi gratuiti e un costo di 8,99 euro al mese a partire dal 4° mese;

con l’attivazione di NOW TV Entertainment, al costo di 9,99 euro al mese, con i primi 3 mesi gratuiti;

una SIM mobile, disponibile al costo di 7,95 euro al mese, con 70 Giga e minuti illimitati. In questo caso l’abbonamento Internet casa avrebbe un costo di 25,95 euro al mese.

Scopri di più sull’offerta NeXXt casa »

5. Sky Wifi

La connessione proposta da Sky permette di navigare alla velocità della fibra ottica al costo di 29,90 euro al mese. I già clienti Sky avranno la possibilità di attivare l’offerta al costo di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi (che poi diventeranno 29,90 euro al mese).

Nel piano mensile sono incluse:

le chiamate a consumo;

il modem.

Sky Wifi potrà essere associata a una delle varie offerte Sky TV. In particolare, si potrà scegliere di sottoscrivere Sky Wifi + Sky TV al costo di 39,90 euro al mese per i primi 18 mesi (poi diventeranno 54,90 euro al mese).

In alternativa, si potrà attivare, per esempio:

Sky Wifi + Sky TV + Sky HD + Sky Cinema, al costo mensile di 49,90 euro al mese per 18 mesi, che poi diventeranno 74,10 euro al mese;

Sky Wifi + Sky TV + Sky HD + Intrattenimento Plus, al costo mensile di 49,90 euro al mese per 18 mesi, che poi diventeranno 73,29 euro al mese;

Sky Wifi + Sky TV + Sky HD + Sky Calcio, al costo mensile di 54,90 euro al mese per 18 mesi, che poi diventeranno 73,10 euro al mese;

Sky TV + Sky HD + Sky Sport, al costo mensile di 55,90 euro al mese per 18 mesi, che poi diventeranno 74,10 euro al mese.

Scopri la proposta di Sky Wifi »