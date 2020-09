Internet illimitato mobile: le 9 migliori offerte di ottobre 2020

Oggi la quantità di traffico dati incluso è diventato il primo fattore da considerare quando si sceglie tra le numerose offerte telefonia mobile. L’uso massiccio di servizi online ed app fuori casa, incentivato anche da pratiche come il BYOD (Bring Your Own Device) in ambito professionale o il gaming online tra i ragazzi, ha costretto gli utenti a richiedere al proprio gestore un numero più elevato di Gigabyte per le proprie necessità quotidiane. Per i più esigenti, esistono anche tariffe con Internet illimitato mobile.

Internet illimitato mobile: le 9 migliori offerte

Non sono molti gli operatori di telefonia mobile a proporre tariffe con Internet illimitato. Attualmente solo Tim, Vodafone e WindTre offrono un quantitativo infinito di Gigabyte e si tratta delle proposte dal costo più elevato nei rispettivi listini. I primi due gestori con queste promozioni offrono un accesso agevolato alla loro rete per navigare su Internet al massimo della velocità. Anche alcune offerte Internet casa convergenti permettono comunque di aggiungere alla linea fissa un SIM con traffico dati illimitato.

Tim

L’offerta con Gigabyte illimitati di Tim appartiene alla famiglia Advance e permette di navigare gratuitamente alla massima velocità (fino a 2 Gigabit al secondo in download) con copertura 5G. L’operatore permette di usufruire del massimo delle performance nelle città di Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia e Monza. La copertura verrà poi estesa a Verona, Ferrara, Matera e Bari fino ad arrivare a 120 Comuni entro il 2021.

Advance 5G Unlimited offre minuti e SMS illimitati e Gigabyte illimitati per navigare fino a 2 Gigabit al secondo in 5G. Nel piano sono inoltre inclusi 250 minuti e 250 SMS in roaming in USA, Canada ed Ue oltre a 250 minuti aggiunitivi verso Svizzera e Monaco. Tim permette di utilizzare 20 GB in roaming nei Paesi dell’Unione Europea e 3 GB verso Svizzera, Monaco, USA e Canada. Il costo è di 39,99 euro al mese mentre l’attivazione è gratuita. Con questa offerta è possibile visualizzare tranquillamente video in HD e ultra HD oltre a poter usufrire di un canale privilegiato grazie al servizio Giga First Class. Il piano prevede anche altri servizi come Lo Sai, Chiama Ora e TIMGAMES.

La piattaforma dedicata al gaming è inclusa per 3 mesi si disattiva in automatico dopo il periodo promozionale e offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play. Tra i titoli disponibili ci sono: MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. Per giocare su TIMGAMES serve il controller Tim Gamepad.

Confronta le offerte di Tim »

In realtà l’operatore offre anche una seconda possibilità per avere Gigabyte illimitati su smartphone. Chi è già cliente per la linea fissa di Tim e attiva un’offerta mobile Ricaricabile con piano dati attivo può sottoscrivere gratuitamente Tim Unica. La promozione non prevede costi di attivazione e permette di ottenere ogni mese Giga illimitati e 6 GB in roaming in Europa sulle SIM di tutta la famiglia (massimo 6). Il pagamento della linea mobile con Tim Autoricarica avviene sulla fattura della linea fissa e con relativa domiciliazione.

Tecnologia di connessione Costo mensile Modem Chiamate Attivazione Costo di disattivazione Note Tim Super Fibra con Tim Unica fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 100 Megabit al secondo in upload (disponibili anche FTTC e ADSL) 29,90 euro fino al 30/9/20. Primi 2 mesi di offerta Tim Super Fibra e Tim Super Mega in promozione gratuita Tim Hub+ incluso (5 euro per 48 mesi) incluse per 24 mesi con attivazione online + altri 24 mesi (poi 5 euro al mese ma il costo mensile complessivo non cambia) fino al 30/9/20 incluso (10 euro al mese per 24 mesi) 30 euro per la disattivazione della linea 5 euro per passaggio ad altro operatore TIMVISION e Disney+ (inclusi (gratis per un mese poi 4,99 euro al mese). Offerta disponibile fino al 30/9/20 Giga illimitati sulle SIM mobili

Confronta le offerte Internet casa di Tim »

Vodafone

Tutte le offerte della linea Infinito di Vodafone prevedono Gigabyte illimitati. A seconda del costo mensile è possibile navigare su Internet in mobilità a una velocità sempre maggiore, fino ad arrivare a 1 Gigabit al secondo in download con copertura 5G. Attualmente è possibile godere del massimo delle prestazioni da parte della rete dell’operatore britannico nelle città di Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli. L’obiettivo dell’azienda è arrivare a breve entro 100 città e di offrire nell’arco di qualche anno una velocità fino a 10 Gigabit al secondo.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito illimitati (1.000 minuti extra Ue e 100 minuti in roaming in Ue) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 384 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Gold Edition illimitati (1.000 minuti extra Ue e 300 minuti in roaming in Ue) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (1.000 minuti extra Ue e 500 minuti in roaming in Ue) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso 12 mesi di NOW TV Mobile (poi 4,99 euro al mese)

Confronta le offerte di Vodafone »

Il costo mensile per tutte le tariffe sopra descritte è ridotto per chi sceglie Smart Pay, il sistema di pagamento con addebito automatico su carta di credito o conto corrente che consente di eliminare il problema delle ricariche.

Tutte le offerte di Vodafone includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

Chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa può attivare l’offerta Family+ e ottenere per le SIM di tutta la famiglia: minuti illimitati verso fissi e mobili e 50 GB per navigare in Internet in mobilità a 9,99 euro al mese.

WindTre

Nel listino di WindTre sono presenti due offerte con Gigabyte illimitati. La prima è una tariffa 5G Ready, ovvero che nel prossimo futuro permetterà di navigare gratuitamente alla velocità del 5G. La rete dell’operatore è stata eletta da sia da ookla che da OpenSignal come la più veloce in Italia (in media 44,43 Mbps in download e 13,15 Mbps in upload). umlatu invece ne ha premiato la qualità del servizio voce (99,1% di affidabilità). La seconda offerta è dedicata ai ragazzi e in particolar modo ai gamer. I Gigabyte illimitati sono un fattore ideale per gli amanti dei videogiochi su mobile, in quanto non devono temere di consumare tutto il traffico dati incluso nel piano prima della scadenza.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Unlimited illimitati illimitati alla massima velocità (5G Ready) 29,99 euro Gratuita se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Unlimited Gaming con Easy Pay illmitati illimitati 29,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Offerte disponibile solo per gli under 30 videogame MotoGP 20

In entrambe le tariffe sono inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

WindTre come Tim propone poi un’offerta convergente fisso-mobile che permette di ottenere Gigabyte illimitati sugli smartphone di tutta la famiglia:

Tecnologia di connessione Costo mensile Modem Chiamate Attivazione Costo di disattivazione Note Superfibra Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 1 Gigabit in download e 200 Mbps in upload con FTTH 28,98 euro per FTTH, FTTC e ADSL a 20 Mb/s Incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi) Incluse Inclusa Una mensilità del canone più le rate rimanenti per il modem 12 mesi di Amazon Prime inclusi Super Fibra Top Wi-Fi (Wi-Fi extender) a 2 euro al mese

WindTre offre copertura in FTTH (Fiber to the Home) grazie alla collaborazione con Open Fiber. Nel caso FTTH Aree Bianche il costo mensile è di 29,98 euro al mese a cui si aggiungono 99 euro una tantum per il primo allaccio. L’operatore a seconda della copertura disponibile permette anche di accedere ad altre tecnologie di connessione come la FTTC (Fiber to the Cabine) e ADSL. Nel caso in cui si scelga l’ADSL con velocità massima di 7 Mbps il prezzo è di 33,98 euro.

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Family Protect : piattaforma per proteggere i dispositivi della famiglia da malware, virus, phishing e siti potenzialmente pericolosi. Il primo mese è incluso poi 99 cent al mese

: piattaforma per proteggere i dispositivi della famiglia da malware, virus, phishing e siti potenzialmente pericolosi. Il primo mese è incluso poi 99 cent al mese Call Your Country Home: chiamate illimitate verso l’estero a 5 euro al mese

Nel pacchetto Superfibra sono compresi Gigabyte illimitati per le SIM WindTre per smartphone di tutta la famiglia e la possibilità di sottoscrivere Unlimited Special. L’offerta per la telefonia mobile prevede minuti e Gigabyte illimitati a 9,99 euro al mese.

L’offerta è valida online fino al 5/10/20.

Altre offerte Internet casa:

Internet 200 (in FTTC/FTTC NGA): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 100 (in FTTC/FTTC NGA): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

ho. Mobile

ho. Mobile non prevede tariffe con Giga illimitati ma la sua offerta solo dati è quella con il maggiore quantitativo di traffico dati incluso (escludendo le promozioni sopra descritte). In questo caso le chiamate, così come gli SMS, sono tariffati a consumo.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM ho. solo dati (100 GB) 19 cent al minuto per le chiamate 29 cent per SMS 100 GB in 4G Basic fino a 30 Megabit al secondo in download e upload (6,1 GB in roaming in Ue) 12,99 euro + 13 euro una tantum per il primo rinnovo 9 euro 99 cent ho. solo dati (200 GB) 19 cent al minuto per le chiamate 29 cent per SMS 200 GB in 4G Basic fino a 60 Megabit al secondo in download e upload (9,4 GB in roaming in Ue) 19,99 euro + 20 euro una tantum per il primo rinnovo per 200 GB 9 euro 99 cent

Trattandosi di un’offerta solo dati, l’operatore ha pensato di renderla più completa offrendo uno sconto di 10 euro sull’acquisto su Amazon.it del modem Wi-Fi portatile Huawei B311-221 o di 15 euro per il router Huawei B535-232 per chi ha una casa con una metratura maggiore.

Confronta le offerte di ho. Mobile »

Annunci Google