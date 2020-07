Internet illimitato mobile: le 9 migliori offerte di Luglio 2020

Non dover stare più con la preoccupazione di terminare i Giga inclusi nell’offerta, se state cercando una promozione che vi permetta di navigare senza limiti ad un costo fisso dovete dare uno sguardo ai pacchetti Unlimited studiati dai gestori.

Le promozioni con Giga illimitati

Queste nuove soluzioni sono senza dubbio vantaggiose per chi utilizzi lo smartphone per tutte le sue attività in rete e che debba gestire una grande mole di dati senza il supporto di una rete fissa. Per chi invece ha un’offerta mobile con un bundle di 50 GB a costi contenuti (inferiori agli 8 euro al mese) e che non utilizza il cellulare in modo compulsivo, i piani illimitati potrebbero essere solo molto costosi.

Per avere un’idea, un utente consuma 25 GB circa per navigare 720 ore in un mese, vedere 100 video, ascoltare 150 canzoni, scaricare 400 foto, ricevere 1000 documenti, fare il download di 15 film e inviare o ricevere 10 mila mail.

Se rientrate in questo profilo, magari, l’idea di spendere 25 euro per poter avere un bundle illimitato di Giga potrebbe non essere interessante ai vostri occhi. Se però avete un’offerta di rete fissa o state pensando di cambiarla potreste trovare vantaggiose le ultime promozioni che associano delle sim con Giga illimitati ai piani internet casa.

Come conoscere le offerte internet mobile

Il comparatore di SosTariffe.it può esservi utile ad individuare quali sono i piani mobile più adatti a voi. Se cliccate sul menu internet mobile il sistema vi chiederà di indicare che tipo di utente siete:

social

quotidiano

intensivo

Sulla base di questi tre profili l’algoritmo confronterà le offerte disponibili e vi indicherà quelle con i bundle dati che possano rispondere meglio alle vostre esigenze.

Scopri le promozioni internet per mobile con Giga illimitati

Per il mese di Luglio le 9 offerte più convenienti con internet illimitato per il mobile sono:

Infinito

Infinito Gold Edition

Infinito Black Edition

TIM Advance 5G Unlimited

Super Giga 40

TIM Super Fibra con Unica

WindTre Unlimited con Easy Pay

Super Fibra

Ricarica Special 10 euro

1. Infinito di Vodafone da 24,99 euro

Nel catalogo Vodafone sono state introdotte le offerte Infinito. Questi piani offrono Giga illimitati e connessione 5G ai clienti che li attivino. Il costo della promozione Infinito base è di 24,99 euro al mese, anziché 36,99 euro. Questa offerta è accessibile ai clienti che attivino il servizio Smart Pay come metodo di pagamento, si tratta di un sistema di domiciliazione dei pagamenti su conto corrente o carta di credito.

La promozione include:

Giga illimitati

minuti e sms senza limiti

chiamate e sms senza limiti anche in UE

1000 minuti per le chiamate all’estero

1 GB in paesi extra UE

Smart Passport+

Top Service

Quest’ultima voce presente nell’elenco è un servizio di assistenza dedicato, con Top Service Vodafone vi garantisce una linea prioritaria per le chiamate al 190 e la possibilità di essere richiamati entro un minuto dagli operatori in caso di bisogno. Le chat per i clienti Top Service forniranno assistenza 24 ore su 24.

Attivando Infinito la velocità massima di navigazione sarà limitata a 2 Mbit/s, questo rende il pacchetto poco attraente per chi utilizzi lo smartphone per le sessioni di gaming o per vedere i film dalle piattaforme di streaming e per chi utilizza i servizi di video call.

ATTIVA LE MIGLIORI TARIFFE VODAFONE CON GIGA ILLIMITATI

2. Infinito Gold Edition a 29,99 euro

La versione Infinito Gold ha un costo più elevato perché permette ai clienti di navigare ad una velocità maggiore, il limite per chi attivi questa promozione è fino a 10 Mbit/s. Con questa soluzione l’offerta Infinito sarà adatta anche allo streaming dei contenuti in HD e Ultr HD e per utilizzare i servizi di videoconferenza.

Il canone mensile è in promozione a 29,99 euro, il costo da catalogo sarebbe di 39,99 euro. Oltre ad includere i servizi della versione base di Infinito, con la tariffa Gold i clienti avranno:

Giga illimitati

minuti e sms senza limiti

minuti verso UE

Minuti extra Ue 1000

2 GB in roaming extra Ue + 300 minuti

Smart Passport +

Top Service

3. Infinito Black Edition a 39,99 euro

La terza opzione studiata per i pacchetti illimitati è Infinito Black, il canone di questa promozione sarà di 39,99 euro al mese e includerà tutti i servizi della precedente offerta oltre a:

5 GB in roaming

500 minuti per chiamare dall’estero

abbonamento a NOW TV

Per i nuovi clienti l’attivazione delle promozioni Infinito ha un costo di 5 euro, per chi è già utente Vodafone passare a queste tariffe richiede un contributo pari a 22,50 euro.

La Black edition elimina il limitatore di velocità imposto per le altre due tariffe, per chi acquisterà questo pacchetto sarà possibile navigare alla massima velocità consentita dalla rete 5 G di Vodafone.

4. TIM Advance 5G Unlimited da 39.99 euro

L’unica offerta TIM che include nel canone un piano Giga illimitati in 5G è questa promozione Advance. Questa linea di tariffe è stata pensata per i clienti che vogliano navigare con la rete 5G di TIM. Con Advance 5G Unlimited a circa 40 euro al mese gli utenti avranno:

internet illimitato in 5G velocità massima 2 Gigabit/s

minuti e sms senza limiti

possibilità di vedere video in HD e Ultra HD

Assistenza dedicata

TIMGames incluso per 3 mesi

Roaming UE incluso

in paesi extra UE 3 GB

250 minuti verso l’estero

Sono anche inclusi i servizi Lo sai e chiama ora gratis per i clienti che attivino i piani 5 G Unlimited.

Per i nuovi clienti che attivino uno dei piani Advance è possibile accedere ad alcune tariffe telefono incluso che permetteranno di acquistare uno smartphone a rate a partire da 10 euro al mese.

SCOPRI COME AVERE TIM ADVANCE UNLIMITED

5. Super Giga 40 a 9,99 euro

L’operatore italiano propone questo piano con 40 GB per l’estate a 9,99 al mese, un’offerta rinnovabile per 3 mesi. Questa stessa tariffa è disponibile anche nella versione da 100 GB a 13,99 euro.

In entrambi i casi potete trasformare le offerte estendendo i bundle e ottenendo i Giga Illimitati. Per avere le promozioni solo Giga Unlimited dovrete attivare TIM Unica, questo servizio è offerto con attivazione gratuita solo ai clienti che abbiano un piano internet casa TIM e che acquistino un’offerta mobile.

Per i clienti fisso + mobile sarà sufficiente collegarsi all’app di TIM, o entrare nel proprio profilo personale e selezionare come metodo di pagamento la domiciliazione dei servizi internet e mobile sul conto o sulla carta. Potrete quindi selezionare l’opzione Unica e indicare 6 sim della famiglia sulle quali attivare Giga illimitati.

6. TIM Super Fibra con Unica

Il piano in fibra, o Adsl, di TIM ha un costo mensile di 29,90 euro e include:

chiamate senza limiti verso fissi e cellulari in Italia (in promo online per 24 mesi)

TIMVision, la streaming tv del gestore

attivazione

modem (5 euro al mese per 48 mesi, costo compreso nell’offerta)

3 mesi di Disney + gratis e poi abbonamento a 3 euro al mese

Con questa offerta è possibile attivare gratuitamente l’opzione Unica su 6 numeri TIM della famiglia e estendere il bundle dati con Giga illimitati da smartphone.

7. WindTre Unlimited con Easy Pay

La promozione con internet illimitato in 5G di WindTre è Unlimited. Questa offerta ha un costo mensile di 29,99 euro, sono inclusi nel canone:

Minuti e sms illimitati

Giga senza limiti

Il primo mese si pagheranno solo i costi di attivazione, 9,99 euro, e il contributo per la consegna della sim, 10 euro, non si dovrà invece versare il canone di 29,99 euro.

L’offerta può essere attivata solo con il sistema Easy Pay, questa metodologia di pagamento consiste in un addebito automatico su carta o conto corrente degli importi mensili per in rinnovo di Unlimited.

ATTIVA I PIANI INTERNET SENZA LIMITI DI WINDTRE

8. Super Fibra

WindTre, così come TIM, permette ai clienti che acquistino i servizi internet casa di avere Giga illimitati sul proprio numero WindTre e su altre due sim della famiglia (sempre dello stesso gestore).

L’offerta in fibra (può essere attivata anche in Adsl a 20 Mega) dell’operatore ha un costo mensile di 26,98 euro e include:

modem e attivazione

chiamate illimitate verso i numeri nazionali

Super WiFi per connettere fino a 100 dispositivi

Per avere Giga illimitati sulle sim della famiglia si dovrà essere intestatari anche di un numero WindTre su cui sia attivo uno dei seguenti piani: Unlimited special, XLarge, Large, Medium, Senior, Junior, Young, Call Your country, All inclusive o Wind Smart.

Per attivare questa opzione i clienti si dovranno collegare alla propria pagina personale o scaricare l’app WindTre. Dalla sezione dedicata all’opzione Giga Unlimited l’utente potrà poi aggiungere altre 2 Sim con Giga illimitati.

9. Ricarica Special 10 euro

L’operatore WindTre ha previsto anche un terzo modo per consentire ai propri utenti di sfruttare un traffico dati illimitato. Si tratta dei servizio di Ricarica Special da 5 o 10 euro. Queste soluzioni prevedono che in caso di ricarica saranno offerti Giga senza limiti per 24 ore al cliente.

Per attivare questa offerta in realtà il credito ricaricata sarò di 4 o 9 euro, l’euro aggiuntivo servirà come contributo per il servizio. Per essere sicuri che la promozione sia attiva si dovrà attendere l’sms di conferma da parte del gestore.

Le ricariche Special possono essere acquistate online oppure in bar, tabacchi, centri Sisal e altri punti vendita. Quando si ricarica in modo tradizionale la propria sim sarà necessario specificare che si desidera operare una ricarica Special.

