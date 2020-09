Internet illimitato mobile: le 6 migliori offerte di settembre 2020

Le offerte Internet mobile sono piani solo dati associati a SIM da utilizzare su modem Wi-Fi portatili e chiavette Internet per connettersi al web anche quando non si ha a disposizione un collegamento alla rete fissa o wireless. Attualmente gli operatori di telefonia mobile non hanno ancora lanciato sul mercato promozioni con Internet illimitato per per disporre di Giga infiniti bisogna quindi virare su altre offerte tutto incluso. L’unico lato negativo di queste promozioni è il fatto di dover pagare per servizi superflui come gli SMS. Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori offerte con Internet illimitato:

Le 6 migliori offerte con Internet illimitato

1. Young Summer Edition con Easy Pay di WindTre

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino al 20/9/20 (poi 80 GB)

videogame MotoGP 20

L’offerta di WindTre ha un costo di 11,99 euro al mese per il primo mese e poi di 9,99 euro al mese per i 3 mesi successivi. La tariffa è riservata a chi ha meno di 30 anni (fino al giorno prima del compimento dei 31 anni). La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Oppo Find X2 Neo – 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Confronta le offerte di WindTre »

2. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

Assistenza TOP Service inclusa

La tariffa ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD (Smart Pay). La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

Confronta le offerte di Vodafone »

3. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

Assistenza TOP Service inclusa

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

4. Unlimited di WindTre

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla massima velocità

5G Ready

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti invece di 49,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi e viene sottoscritta in negozio, altrimenti la spesa è di 9,99 euro con attivazione online. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy S20 4G – 7,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 7,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 24,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

5. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di NOW TV Mobile con le serie TV e gli show di Sky (poi 4,99 euro al mese)

Assistenza TOP Service inclusa

La tariffa ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Tutte le offerte di Vodafone includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

6. Tim advance 5G Unlimited

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

TimGames gratuito per 3 mesi

Smartphone 5G con sconti esclusivi da 0 euro al mese

L’offerta ha un costo di 39,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Unlimited offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

TimGames si disattiva in automatico dopo il periodo promozionale e offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. Per giocare su TimGames serve il controller Tim Gamepad.

Confronta le offerte di Tim »

Le migliori offerte Internet mobile

1. Supergiga 100

100 GB per navigare in Internet in 4G

Giga illimitati per sempre se si ha Tim a casa

Sconto di 50 euro su tutti modem 4G W-Fi

L’offerta di Tim ha un costo di 13,99 euro per 3 mesi, alla cui conclusione la tariffa si rinnova con 50 GB. Esaurito il traffico dati con Giga di Scorta si può continuare a navigare al costo di 1,90 euro ogni 200 MB fino a un massimo di 1 GB (9,50 euro in totale). I modem disponibili associabili alla promozione sono:

Modem Wi-Fi 4G LTE – 29.90 euro

Tim HUB 4G 2020 – 29,90 euro

Modem Wi-Fi 4G Plus – 49,90 euro

Tim Plug 4G – 49,90 euro

Tim HUB 4G – 89,89 euro

2. Internet 200GB

200 GB per navigare in Internet senza vincoli di soglia mensile

Hotspot incluso

Sconto di 50 euro su tutti modem 4G W-Fi

Annunci Google

L’offerta ha un costo di 99,90 euro per 1 anno. Per chi i clienti che attivano una nuova linea è necessario acquistare una SIM da 25 euro con 20 euro di traffico incluso. I modem disponibili associabili alla promozione sono:

Modem Wi-Fi 4G LTE – 29.90 euro

Tim HUB 4G 2020 – 29,90 euro

Modem Wi-Fi 4G Plus – 49,90 euro

Tim Plug 4G – 49,90 euro

A tutte le offerte di Tim è possibile aggiungere la Video Card per vedere contenuti film, serie TV sulle principali app video come SkyGo e Disney+ senza consumare i Gigabyte inclusi nel piano al costo di 5,99 euro al mese per 3 mesi.

3. Giga Speed Plus 100

100 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta di Vodafone ha un costo di 19,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi. Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 5 euro che verrà addebitato insieme al costo del primo rinnovo mensile. Per una SIM già attiva la spesa per l’attivazione è di 19 euro. Alla tariffa è possibile aggiungere il modem Wi-Fi al costo di 1 euro una tantum.

Attiva Giga Speed Plus 100 »

4. Giga Speed 50

50 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese senza vincoli contrattuali. Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 10 euro che verrà addebitato insieme al costo del primo rinnovo mensile. Per una SIM già attiva la spesa per l’attivazione è di 19 euro. Alla tariffa è possibile aggiungere il modem Wi-Fi al costo di 64 euro una tantum.

Attiva Giga Speed 50 »

5. Cube Large

100 GB per navigare in Internet alla massima velocità

modem WebCube 4G+ incluso per navigare fino a 300 Mbps e collegare 20 dispositivi contemporaneamente

L’offerta di WindTre ha un costo di 12,99 euro al mese e per i nuovi clienti che acquistano l’offerta in negozio è prevista una spesa di attivazione di 6,99 euro invece di 49,99 euro con vincolo di 24 mesi. Per chi acquista la tariffa online il costo di attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Esaurito il traffico dati si può continuare a navigare al costo di 99 cent per 1 GB ogni giorno. All’offerta è possibile associare:

Notebook + WebCube 4G+ – 15,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Alcatel TAB 3T 10 – anticipo 0 e vincolo di 24 mesi

Confronta le offerte di WindTre »

6. Cube Summer Pack

200 GB per navigare in Internet alla massima velocità per 2 mesi

L’offerta ha un costo di 30 euro per 2 mesi ed è disponibile per chi passa a WindTre o attiva una nuova SIM. Conclusi i 2 mesi l’offerta si rinnova a 14,99 euro al mese e 100 GB a disposizione dell’utente al mese. Esaurito il traffico dati si può continuare a navigare al costo di 99 cent per 1 GB ogni giorno. Nel piano è compreso un modem Wi-Fi tra:

WebCube 4G+ ZTE per connettere fino a 20 dispositivi – 109,90 euro in un’unica soluzione

WebPocket 4G Alcatel Black per connettere fino a 10 dispositivi – 69,90 euro in un’unica soluzione

WebPocket 4G+ Alcatel per connettere fino a 15 dispositivi – 99,90 euro in un’unica soluzione

7. Cube XL Unlimited

Gigabyte illimitati per navigare a casa

modem WebCube 4G+ incluso per navigare fino a 300 Mbps e collegare 20 dispositivi contemporaneamente

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese e può essere attivata solo per alcuni Comuni. E’ prevista una spesa di attivazione di 6,99 euro invece di 49,99 euro con vincolo di 24 mesi. Pagando con accredito su conto corrente o carta di credito il costo d’attivazione è di 3 euro.

8. Solo dati di ho. Mobile

19 cent al minuto per le chiamate

29 cent per SMS

100 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione di ho. Mobile ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare 6,1 GB di traffico dati in roaming mentra la tariffazione all’estero per minuti ed SMS è identica a quella italiana. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Nel piano è compreso un buono sconto per l’acquisto di un modem Wi-Fi portatile di Huawei (disponibili anche su Amazon) tra:

Huawei B311-221 – Router Wi-Fi single-band con connessione wireless 2.4GHz: 10 euro di sconto

– Router Wi-Fi single-band con connessione wireless 2.4GHz: 10 euro di sconto Huawei B535-232 – Router Wi-Fi dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: 15 euro di sconto

Confronta le offerte di ho. Mobile »

9. Kena 11,99

10 minuti per chiamare

10 SMS

100 GB di traffico in 4G per navigare in Internet (6 GB in 3G in Europa) più 30 GB per 30 giorni

La promozione di Kena Mobile ha un costo di 11,99 euro al mese. E’ previsto un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum mentre la SIM e consegna sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per chi attiva un nuovo numero Kena.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

Confronta le offerte di Kena Mobile »

Annunci Google