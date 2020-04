Internet illimitato a casa: le offerte di aprile 2020

Poter contare su offerte internet casa tutto incluso non è mai stato così necessario per svolgere le proprie attività e mantenere le relazioni con i propri amici, colleghi o parenti. Il coronavirus sta influenzando anche questo aspetto delle nostra vita e attivare una promozione conveniente è diventata una necessità per molti. Ecco una guida che vi permetterà di conoscere le migliori offerte con internet casa senza limiti ad Aprile 2020

Il lockdown ha avuto conseguenze sulle connessioni internet casa. Sono stati segnalati rallentamenti e disservizi temporanei da diversi utenti e non è stata una sensazione o una situazione percepita da pochi clienti. La compagnia Ookla, specializzata nel monitoraggio delle velocità di connessione delle reti, ha stimato un rallentamento generale degli speed test di circa il 10%.

Non poteva essere altrimenti però dato l’improvviso e inatteso aumento dei collegamenti da rete fissa. In via preventiva Netflix ha deciso di ridurre la qualità dello streaming video della piattaforma per evitare un collasso delle reti. E a posteriori si è rivelata una scelta saggia.

Aumento del traffico internet casa del 30%

Le società di fornitura di servizi internet domestici hanno condotto alcuni studi sulla velocità delle linee in questo periodo e sul volume di traffico registrato. Open Fiber, una delle principali società che operano nella realizzazione di reti in fibra ottica, ha stimato che i download complessivi sul territorio nazionale siano passati dal 40% al 70%.

Il Centro studi di TIM per esempio ha segnalato un 90% di incremento nel volume di traffico da rete fissa, più contenuto invece l’aumento dei volumi delle connessioni mobili che sono cresciuti del 30%. Per Vodafone l’incremento dei volumi è stato del 55% su rete fissa. mentre WindTre è rimasto intorno al +40%.

Anche Fastweb ha reso noti i dati su questo periodo straordinario ed è emerso che i momenti di picco del traffico (in genere concentrati in serata) sono aumentati del 40%. Più in dettaglio l’operatore ha rilevato un incremento del 30% del traffico video e un +300% di quello del gaming online.

Le offerte internet illimitato ad Aprile 2020

Se non avete ancora provveduto a dotarvi di una rete internet casa veloce e stabile questo è di certo un buon momento per attivare una delle migliori offerte del mercato. Ad Aprile 2020 i prezzi proposti dagli operatori per le reti ADSL e fibra sono molto competitivi e offrono vantaggi interessanti.

Per conoscere e confrontare le differenti promozioni attivabili in questo periodo potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento di raffronto delle offerte non si limiterà solo a segnalarvi le proposte degli operatori, evidenzierà le condizioni, costi e vi fornirà una stima del costo mensile dell’offerta considerando anche eventuali spese per attivazione e modem.

Scopri i piani internet senza limiti più convenienti

Potrete filtrare i risultati di ricerca impostando le vostre richieste e personalizzando i parametri: chiamate incluse, offerte solo internet, navigazione sicura o con sim per connettersi anche da cellulare. Le opzioni disponibili sono numerose. Ecco ad Aprile quali sono le migliori offerte con internet illimitato per connessioni casalinghe.

Tiscali Ultrainternet Fibra a 25.95 euro al mese

Super Fibra Unlimited WindTre a 25.98 euro

Fastweb Casa a 26.95 euro

Vodafone Internet Unlimited da 27.90 euro

TIM Super Fibra a 29.90 euro

Queste sono le offerte base che propongono un piano internet casa senza limiti. Alcuni operatori poi permettono di arricchire queste promozioni aggiungendo altri componenti come gli abbonamenti alle pay tv o sim per le connessioni mobili. Ecco quali sono le caratteristiche delle principali offerte internet attivabili dagli utenti.

1. Ultrainternet Fibra a 25.95 euro al mese

Tiscali propone la sua offerta in fibra più veloce a 25.95 euro al mese e nel canone sono inclusi:

modem fino a 1 Gigabit/s anche in Wi-Fi

attivazione entro 5 giorni

chiamate verso i numeri fissi e mobili nazionali a consumo

60 minuti gratuiti verso i numeri fissi esteri

2 mesi di Infinity gratis

La tariffa applicata per le telefonate verso i numeri nazionali sarà con scatto alla risposta di 0.23 euro e di 0.05 euro al minuto, sarà valida sia per le chiamate ai cellulari che ai numeri fissi.

Nel canone sono compresi i costi per l’attivazione del servizio e anche quelli per avere il modem Ultra Fibra di Tiscali. L’operatore non impone dei vincoli temporali alla sua offerta e il prezzo del canone non subirà variazioni. Le uniche spese extra che potranno esservi addebitate sono quelle per le richieste di abilitazione dell’impianto telefonico, si dovranno pagare 40 euro; oppure per installare il modem in un punto preciso dell’abitazione che non sia nel raggio di 2 metri dalla prima presa disponibile, da tariffario la spesa sarà di 60 euro.

Attiva Ultrainternet Fibra

2. Super Fibra Unlimited WindTre a 25.98 euro

La seconda proposta è quella di WindTre, il prezzo del canone per avere i servizi del nuovo colosso è di 25.98 euro. Si tratta di un’offerta attivabile online entro il 4 Maggio e che include nel canone il costo del modem abbinato a Super Fibra. Da contratto gli utenti che attiveranno questo piano avranno:

Attivazione gratis

modem con servizio di assistenza gratuito

chiamate verso fissi e mobili illimitati

internet fino a 1 Gigabit/s

Questo operatore impone un vincolo contrattuale di 2 anni, periodo che serve anche a ripagare i costi del modem. Se si dovesse rescindere il contratto prima dei 24 mesi previsti l’utente pagherà una penale pari ad un mese di canone e dovrà versare le rimanenti rate del modem, 5.99 euro al mese.

Solo per i clienti che attivino Super Fibra è possibile accedere ad un’offerta mobile per avere una sim con minuti e Giga senza limiti a 9.99 euro al mese.

Scopri Super Fibra Unlimited

3. Fastweb Casa a 26.95 euro

Fastweb è stato il miglior operatore per le connessioni di rete fissa sia in ADSL che in fibra nel 2019. Gli speed test di diverse società indipendenti hanno mostrato che nel complesso le prestazioni di download, upload e il ping delle connessioni Fastweb registrano risultati migliori di quelli dei concorrenti. In particolare le reti in fibra hanno avuto la latenza più bassa, cioè il minor ritardo di trasmissione tra invio di dati dal router al dispositivo e viceversa.

La ricerca condotta da nPerf ha mostrato che le reti di banda larga di Fastweb hanno registrato in media una velocità di download di 59.65 Mbit/s, in upload 24.97 Mbit/s e una latenza di 39.35 ms. Per quelle in banda ultra larga i risultati dell’operatore sono stati 262.02 Mbit/s in download, 143.57 Mbit/s in upload e 19.25 ms di latenza.

La proposta di Fastweb Casa ha un canone a prezzo fisso di 26.95 euro che include:

internet fino a 1 Gigabit/s (offerta disponibile anche per FTTC e ADSL)

modem FastGate e attivazione

spazio in cloud WOW Space incluso

assistenza My Fastweb

servizio digital Playstation Plus gratis per 12 mesi

chiamate verso numeri mobili e fissi nazionali

L’offerta manterrà questo prezzo scontato fino al 30 Aprile, da listino per attivare Fastweb Casa il canone sarebbe di 35 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa

4. Vodafone Internet Unlimited da 27.90 euro

E siamo all’offerta internet casa di Vodafone. L’operatore britannico propone ai suoi nuovi clienti un canone di 27.90 euro al mese che comprende:

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

attivazione

servizi Vodafone Ready con Vodafone Station

internet ultraveloce fino a 1 Gigabit/s (disponibile anche nella versione ADSL e FTTC)

chiavetta con 30 GB da usare per tablet e dispositivi mobili, non vale per lo smartphone

In via straordinaria Vodafone rende disponibili 15 GB al giorno per navigare da subito, quando invece sarà attiva la linea fissa la sim avrà a disposizione i 30 GB previsti dall’offerta. Il canone di questa offerta subirà una riduzione automatica dopo 4 anni di abbonamento, dal 5° anno il costo mensile sarà di 20.90 euro .

I clienti possono anche decidere di acquistare il piano senza Vodafone Ready, questo significa che si rinuncerà ai servizi di assistenza dedicati e che si opterà per non ricevere la Station. Richiedendo questa soluzione si pagheranno 26.90 euro al mese.

Si potrà anche avere Vodafone Tv, la tv in streaming dell’operatore, per 3 mesi in prova gratuita. Il servizio ha un costo mensile di 10 euro per il pacchetto base.

Attiva Internet Unlimited »

5. TIM Super Fibra a 29.90 euro

Ultimo piano base per avere internet illimitato è quello di TIM. Il gestore propone il canone più elevato, 29.90 euro al mese. I clienti che attivino TIM Super Fibra, ma anche i piani in Super Mega o Super ADSL, avranno:

attivazione gratis

modem TIM HUB incluso nei primi 4 anni di canone con garanzia illimitata

chiamate illimitate verso i numeri di rete fissa e mobile nazionali (solo per chi attivi il piano online)

Sono inclusi anche i servizi della streaming TV di TIMVision. Per 3 mesi viene anche offerto in promozione gratuita Disney + e poi si può rinnovare l’abbonamento alla piattaforma Disney a 3 euro al mese.

Il prezzo del canone comprende le rate di 5 euro al mese per 48 mesi per il modem TIM HUB, al termine dei 4 anni quindi subirà una rimodulazione in automatico e si pagheranno 24.90 euro al mese.

Scopri come avere Super Fibra di TIM

Fastweb Casa, le offerte pay tv e mobile

Come accennato quelle descritte finora sono le proposte base con internet illimitato. Diversi operatori però permettono di ampliare il pacchetto base aggiungendo dei moduli extra. Fastweb per esempio ha due soluzioni una con pay tv e una con un’offerta combinata internet + mobile. Ecco in cosa consistono queste promozioni.

Fastweb Casa + DAZN a 33.95 euro al mese

Fastweb Casa + Mobile a 35.90 euro al mese

La prima è una combinazione che vi consente di avere internet senza limiti con l’offerta Fastweb Casa ad un prezzo scontato e di abbinarla all’abbonamento della streaming tv di eventi sportivi DAZN. Il costo mensile del canone di DAZN è di 9.99 euro e la parte internet casa vi verrà scontata a 23.96 euro al mese per 1 anno. Il prezzo complessivo del piano sarà di 33.95 euro, anziché 40.95 euro.

Attiva Fastweb Casa + DAZN

Il secondo invece è un piano che abbina alla solita offerta casa anche una sim per il vostro smartphone. La sim non ha costi di attivazione e vi verrà spedita gratuitamente. Nel canone di 9.99 euro per chi attivi il piano Fastweb mobile online sono compresi:

minuti illimitati verso numeri nazionali e verso 60 numerazioni internazionali

500 minuti in UE e Svizzera

100 sms verso numeri nazionali e in UE

30GB per navigare online in Italia e 4GB quando si è in UE

Le soluzioni Vodafone tv da abbinare ad Internet Unlimited

Un altro operatore che ha dei piani a cui è possibile aggiungere dei servizi extra opzionali è Vodafone Internet Unlimited. In particolare con le soluzioni di questo gestore si potranno selezionare diversi piani della Vodafone TV.

Se si opta per combinare la soluzione internet casa di Vodafone con il solo abbonamento Intrattenimento e serie tv di Now Tv il prezzo di Vodafone Tv sarà di 10 euro al mese.La spesa quindi per avere internet casa di Vodafone e seguire le serie tv preferite sarà di 37.90 euro. Saranno compresi anche 6 mesi di Infinity e 30 film al mese su Chili.

Ci sono poi le soluzioni per gli appassionati di Sport, in questo caso il costo della pay tv sarà di 20 euro al mese per i clienti fibra, per gli altri il costo salirà a 30 euro. Si avrà accesso con questo piano allo Sport di Sky tramite la piattaforma Now TV.

Scopri Internet Unlimited + Sport

Infine si potrà avere il pacchetto misto TV e Sport che avrebbe un costo di 40 euro al mese, scontato a 30 euro per i clienti che attivino la fibra di Vodafone. Con questa opzione si potranno avere sia il piano NOW TV intrattenimento e serie tv che lo Sport di Sky, il prezzo del canone internet sarà di 57.90 euro al mese per i clienti in fibra e di 67.90 euro al mese per chi abbia l’ADSL o la FTTC di Vodafone.

Attiva Internet Unlimited + TV