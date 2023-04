Puntare su offerte convergenti diventa più conveniente. Affiancare la connessione Internet ad uno o più servizi Pay TV oppure ad una tariffa di telefonia mobile, infatti, garantisce oggi un risparmio maggiore (rispetto all’attivazione dei servizi separati) nel confronto con i dati raccolti nel corso del 2021. La conferma arriva dall’indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it che ha messo a confronto i dati del 2021 con quelli del 2023, raccolti tramite il comparatore di offerte Internet casa.

I risultati dell’indagine confermano un trend chiaro per il settore: attivare pacchetti con due servizi (abbinando l’abbonamento di rete fissa come “base” ad un servizio Pay TV o ad una tariffa per smartphone) è ora molto più conveniente. Ecco i numeri emersi dallo studio che ha preso in considerazione le tariffe attualmente disponibili sul mercato.

Con le offerte convergenti si risparmia di più: i dati dell’Osservatorio

Il risparmio garantito dalle offerte convergenti è in crescita. Sia i pacchetti Internet casa + TV che le offerte fisso + mobile garantiscono oggi una crescita significativa del risparmio rispetto all’attivazione dei due servizi in modo separato. Da notare, in ogni caso, che le due tipologie di offerte registrano tendenze differenti. Le soluzioni Internet casa + TV fanno segnare un aumento del canone mensile complessivo mentre con le offerte Internet casa + mobile anche la spesa è in calo come evidenziato dal grafico qui di seguito.

Offerte convergenti per Internet casa e TV: il risparmio aumenta del +36%

I dati in tabella confermano la crescita del risparmio garantito dalle offerte convergenti che uniscono una connessione Internet di rete fissa con uno o più servizi Pay TV. I dati raccolti dallo studio, infatti, confermano un incremento del +36,3% del risparmio garantito dalle offerte combinate rispetto all’attivazione di tariffe separate. Con queste offerte, infatti, nel 2023 si risparmiano 11,35 euro al mese.

Da segnalare, inoltre, un aumento netto del canone mensile, sia promozionale (+31%) che standard (+17,9%) che viene applicato alla fine del periodo di prezzo scontato (se previsto dall’offerta). L’aumento del canone mensile è strettamente collegato all’aumento del valore medio dei servizi TV inclusi nelle offerte convergenti che passano da circa 11 euro a ben 28 euro al mese facendo segnare un +140%.

La possibilità di accedere ad offerte Internet casa + TV con accesso al campionato di Serie A, alla Champions League e a molte altre competizioni sportive ha trasformato il mercato, causando un aumento netto dei costi ma anche un risparmio maggiore, rispetto all’attivazione dei servizi separati, nel confronto con il 2021.

La tabella qui di sotto riassume tutte le caratteristiche delle offerte convergenti e la loro evoluzione:

Offerte convergenti per Internet casa e mobile: aumento del +53% del risparmio

Anche in questo caso, i trend che emergono dallo studio sono evidenti. Il risparmio mensile è di 5,18 euro e risulta in crescita del +53,3% rispetto ai dati della precedente rilevazione. Da notare, in questo caso, un netto calo del canone mensile delle offerte fisso + mobile che passano da 36 euro a 32 euro al mese circa. A ridursi, in particolare, è il valore della tariffa mobile che segue il trend del mercato, oramai sempre più indirizzato verso tariffe a prezzo ridotto.

Da segnalare, inoltre, che con le offerte fisso + mobile è possibile accedere a tariffe con una media di circa 200 GB mensili, con una crescita del +34% rispetto ai dati precedenti. Nella maggior parte dei casi, inoltre, queste offerte garantiscono la possibilità di sfruttare Giga illimitati, risultando, quindi, la scelta giusta per tutti gli utenti che hanno bisogno di un piano dati mobile con queste caratteristiche. La possibilità di accedere ad una tariffa con tanti Giga era già emersa nel corso del 2021 (la media era di 198 GB). Oggi, però, il risparmio garantito dall’offerta congiunta è maggiore.

Ecco la tabella riepilogativa sull’andamento delle offerte convergenti fisso + mobile.