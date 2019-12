Internet Casa, le migliori offerte del Natale 2019

Meno di 20 euro al mese per avere una connessione in fibra, si tratta di una delle promozioni migliori da quando la fibra ha fatto il suo ingresso nei pacchetti internet casa. Le caratteristiche di questo tipo di promozioni sono molto simili:

chiamate illimitate

velocità massima a 1 Gigabit/s

Questo però non significa che tutti gli operatori siano in grado di garantire poi lo stesso servizio di connessione in fibra ottica. Per obbligo imposto dall’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ciascuno dei gestori di telefona fissa deve specificare quali siano i parametri di banda minima garantiti dalla sua linea.

Qual è la connessione più rapida?

L’ultimo studio di SosTariffe.it ha mostrato però che le velocità medie delle connessioni degli operatori garantiscono performance diverse. L’analisi degli speed test condotti dagli utenti tramite il portale hanno mostrato come Vodafone l’operatore con la migliore velocità di download (39.93 Mbit/s). Fastweb è stato il secondo gestore con una velocità di 39.60 Mbit/s, poi Infostrada – Wind (38.45 Mbit/s) e quindi Tim (27.49 Mbit/s).

C’è però anche da dire che Fastweb ha raddoppiato le performance della sua rete, anche Infostrada-Wind ha registrato un miglioramento delle sue connessioni da 28.73 Mbit/s a 38.45 Mbit/s. Tim e Vodafone invece hanno invece mostrato dei progressi più contenuti.

Inoltre la fibra a 1 Gigabit/s è un servizio che ancora non raggiunge i centri minori e anche in città non tutti quartieri sono serviti. Quindi prima di sottoscrivere una connessione in fibra a 1 Gigabit/s verificate la disponibilità nella vostra zona. Potrete sapere se siete raggiunti dalla fibra FTTH (Fiber to Home) controllando dal sito dell’operatore o anche tramite lo strumento per la verifica della copertura di SosTariffe.it.

Le offerte internet casa di Natale

Una volta che avrete la certezza di quale servizio attivare vi sarà utile conoscere le offerte dei maggiori operatori. Questa operazione può essere impegnativa e le promozioni non sono sempre molto chiare sulle condizioni e i costi proposti. Ecco una classifica delle migliori offerte di Natale per internet casa:

Fibra 1000 a 19.99 euro

Fibra 1000 chiamate illimitate a 24.99 euro

Super Fibra a 26.98 euro

Vodafone Unlimited a 27.90 euro

Fastweb Casa a 27.95 euro

Super Fibra di Tim a 29.90 euro

Fastweb Casa + DAZN a 33.95 euro

Fastweb Casa + Mobile a 37.90 euro

Vodafone Unlimited + Tv Sport a 47.90 euro

Vodafone Unlimited + Tv a 57.90 euro

Per capire quale sia la proposta migliore per voi scopriamo quali condizioni propongono Tim, Wind, Vodafone e Fastweb e quali sono i servizi abbinati a ciascuna promozione come incentivo per gli utenti.

1. Fibra 1000 a 19.99 euro

La prima offerta ha il prezzo più basso per la connessione in fibra a 1 Gigabit/s, la proposta è di 19.99 euro al mese per il primo anno poi si passerà a 29.99 euro al mese. Wind tra l’altro è uno degli operatori che ha migliorato di più la sua rete, come abbiamo visto. Questa versione di Fibra 1000 non include il traffico voce senza limiti, sia per le chiamate verso i fissi che verso i cellulari nazionali si pagheranno 0.23 euro di scatto alla risposta.

Si potrà attivare questa promozione Wind solo entro il 19 Dicembre, salvo proroghe. Le spese di attivazione sono incluse nel canone mensile, mentre se vorrete anche ricevere il modem di ultima generazione proposto in abbinamento con Fibra 1000 dovrete aggiungere 5 euro al mese per 4 anni.

Tra gli incentivi per i clienti che acquisteranno questo pacchetto ci sono:

100 GB per i telefoni della famiglia per gli utenti che abbiano anche un contratto mobile

Echo Dot di Amazon

2. Fibra 1000 chiamate illimitate a 24.99 euro

L’offerta è identica alla precedente ma in questa versione le chiamate a telefoni fissi e mobili nazionali sono comprese nel prezzo e sono illimitate. Il costo dell’offerta dopo il primo anno salirà a 34.99 euro al mese. Le altre condizioni sono:

modem facoltativo a 5 euro per 48 mesi

100 GB

Echo Dot Amazon

attivazione inclusa

3. Super Fibra a 26.98 euro

Tre ha un canone bloccato a 27 euro circa per 4 anni, poi il costo mensile passerà 21 euro. La Super Fibra a 1 Gigabit/s di Tre vi consentirà con questa offerta di avere un nuovo modem e include nel canone del primo anno i costi di attivazione (se si recederà dal contratto prima si pagheranno le spese).

Sostituire il modem è una delle operazioni che è bene fare per poter sfruttare al meglio la connessione più veloce. I vecchi dispositivi infatti non hanno la capacità di reggere le performance delle nuove linee, il rischio quindi sarebbe poi di pagare un servizio che non potreste fruire.

I servizi inclusi con questa offerta sono:

Super Fibra Plus Unlimited con sim TRE con traffico illimitato (a pagamento)

chiamate con scatto alla risposta 0.23 euro

4. Vodafone Unlimited a 27.90 euro

L’offerta internet casa di Vodafone da attivare a Natale è Internet Unlimited a 27.90 euro al mese per i primi 4 anni (poi passerà a 20.90 euro). In questo caso ci sono diversi incentivi per gli utenti:

chiamate illimitate

una sim con 30 GB di traffico mobile

attivazione gratis (in genere costi pari a 24 euro)

modem incluso

Vodafone TV gratis per i clienti FTTH

Questa offerta è sottoscrivibile fino all’8 Gennaio 2020. Il traffico voce è illimitato e gratuito solo per chi attivi il piano online, per chi invece acquisti Internet Unlimited in negozio questo servizio costerà 5 € al mese.

Per chi attiva la fibra ci sarà in regalo il pacchetto intrattenimento con Now Tv Intrattenimento e Serie Tv compresi nei servizi di Vodafone Tv. Si potrà scegliere tra questo piano è quello Sport. In entrambi i casi l’inclusione della visione dei canali Intrattenimento o Sport sulla streaming tv di Vodafone costerebbe 10 euro, ma è in promozione gratuita per i clienti fibra.

5. Fastweb Casa a 27.95 euro

La proposta di Fastweb è a prezzo fisso e include nel canone mensile sia la fibra più veloce dell’operatore che il traffico voce. Si può attivare solo online ed entro il 31 Dicembre 2019. Nel pacchetto Fastweb Casa sono compresi:

il modem FASTgate

l’attivazione e il servizio Ultra Fibra

My Fastweb, assistenza personalizzata

WOW Space, un mese di cloud gratuito poi a 9.95 euro

l’accesso WOW FI, la rete Wi-Fi di Fastweb con milioni di punti di accesso in Italia anche fuori casa

6. Super Fibra di Tim a 29.90 euro

TIM propone una delle connessioni più efficienti e ha una rete con una copertura molto ampia. Uno dei maggiori punti di forza dell’ex monopolista è il suo servizio di assistenza e la rapidità con cui garantisce gli interventi tecnici per i propri utenti. Il costo del canone è di circa 30 € ed è a prezzo fisso.

Nel piano TIM sono comprese:

chiamate illimitate (solo per chi attiva la promozione online)

TIMVision

modem TIM Hub

attivazione

Il modem avrebbe un costo di 5 euro al mese per 48 mesi, se si disattiverà il contratto prima dei termini si dovranno versare le rate restanti. TIM Hub è il modem meno accessoriato e performante, se si vorrà avere il modem FRITZ!Box 7590 si dovrà versare un anticipo di 29 euro e pagare le rate da 5 euro al mese.

Se attiverete Super Fibra in negozio la soluzione non includerà le chiamate nel canone, il costo sarà di 0.19 euro di scatto alla risposta sia per le telefonate ai fissi che ai mobili nazionali.

7. Fastweb Casa + DAZN a 33.95 euro

Una promozione mista internet casa e pay tv è quella proposta da Fastweb e DAZN. La parte internet comprende l’offerta fibra descritta per l’offerta Fastweb Casa, quindi con:

internet a 1 Gigabit/s

chiamate illimitate

attivazione e modem inclusi

Nel costo mensile (9.99 euro al mese) è poi incluso l’abbonamento mensile a DAZN, la piattaforma di streaming live degli eventi sportivi con la visione:

3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato

la Serie B

eventi sportivi come il calcio estero

tennis

basket

8. Fastweb Casa + Mobile a 37.90 euro

L’altra promozione proposta da Fastweb, disponibile sia come FTTH o l’ADSL, include nel costo mensile anche una sim mobile con chiamate senza limiti e 30 GB. Vediamo in dettaglio l’offerta mobile:

minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali

100 sms da usare anche in UE

30 GB Internet (4 GB in roaming)

sms extra a 0.05 €

1GB in più pagando 2 € (fino a d un massimo di 10 GB)

Sia per la connessione di casa che per la proposta mobile avrete a disposizione questi servizi extra:

Spedizione sim

assistenza My Fastweb

Segreteria telefonica

servizio Ti ho chiamato

controllo del credito residuo

nessun costo disattivazione

I costi in promozione sono validi anche in questo caso solo per le attivazioni effettuate online.

9. Vodafone Unlimited + Tv Sport a 47.90 euro

Come accennavamo le differenze tra i pacchetti base degli operatori stanno nei servizi che possono essere abbinati al piano internet casa. A far lievitare i costi della promozione Internet Unlimited di Vodafone in questo caso è la combinazione della fibra di Vodafone con il pacchetto Sky Sport.

Con questa offerta sono inclusi:

internet ad 1 Gigabit/s

chiamate senza limiti verso fissi e mobili

assistenza Vodafone Ready per la Vodafone Station

sim dati con 30 GB

Questa promozione si differenzia dalla precedente perché viene incluso anche Vodafone TV, la streaming tv dell’operatore sarà incluso il pacchetto Sport di Sky. Tra i contenuti accessibili ci sono le partite del campionato di Serie A, la Moto GP, le gare di formula 1 ma anche i tornei di rugby o tennis. Con questa soluzione saranno visibili 23 canali dell’offerta Sky intrattenimento e i principali eventi sportivi.

Senza gli sconti per gli utenti fibra questo piano Vodafone TV costerebbe circa 30 euro al mese, con questa offerta il canone viene scontato a soli 20 euro al mese.

10. Vodafone Unlimited + Tv a 57.90 euro

Questa terza soluzione è la più completa tra quelle dell’operatore britannico. Se l’opzione internet casa comprende esattamente la stessa offerta descritta:

chiamate senza limiti

internet 1 Gigabit/s

30 GB per navigare da smartphone e tablet

Vodafone Tv

Vodafone Ready

modem e attivazione

Ancora una volta ciò che comporta una crescita del canone mensile riguarda la parte della promozione legata alla Vodafone Tv. In questo piano è compreso sia il pacchetto Sport che quello Intrattenimento, quindi si potranno seguire tutti gli eventi trasmessi sui canali Sky Sport e anche quelli dei canali che trasmettono serie Tv, show e documentari.

