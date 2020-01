Internet casa, cambia offerta a gennaio 2020 e risparmi fino a 150 euro all’anno

Il miglior metodo per risparmiare sulla bolletta internet sembra essere cambiare operatore. Ecco quanto potrebbe risparmiare in un anno chi sceglie l’offerta più economica di Gennaio 2020 se con la sua promozione paga circa 40 euro al mese

Come risparmiare 150 euro sul canone internet casa

Il web è pieno di proposte e guide su come risparmiare sul canone mensile degli abbonamenti internet casa. La verità è che più o meno tutti questi articoli si possono riassumere in due consigli:

monitora le offerte

cambiare operatore

Non ci credete. SosTariffe.it ha calcolato per voi quale potrebbe essere il risparmio ottenuto dagli utenti se scegliessero la migliore promozione internet casa a Gennaio 2020. I 150 euro a cui da riferimento il titolo sono la cifra che potrebbe risparmiare un cliente che abbia un contratto con un abbonamento da circa 40 euro al mese.

Scopri le promozioni internet più vantaggiose

Le offerte internet casa per risparmiare fino a 150 euro

Negli ultimi mesi e con la crescente spinta per promuovere le connessioni in fibra ottica gli operatori hanno infatti abbassato i prezzi medi dei canoni. Le condizioni offerte a Gennaio 2020 sono molto conveniente e ci sono tante tariffe tra cui scegliere.

Con il comparatore di SosTariffe.it potrete scoprire in pochi secondi quali sono le promozioni internet casa più convenienti che vi consentiranno di risparmiare di più, ottenendo magari anche degli incentivi interessanti. La guerra tra gestori infatti va tutta a vantaggio dei clienti che effettuano il cambio.

Confronta tutte le offerte internet casa

Perché conviene cambiare operatore

Le nuove attivazioni o le migrazioni in genere offrono delle condizioni migliori rispetto a quelle proposte quando un utente decida di cambiare offerta internet ma di restare con lo stesso fornitore. Un esempio? Per invogliare a passare da un fornitore all’altro vengono offerti sconti, voucher e abbonamenti alla pay tv o a servizi di streaming tv.

I nuovi clienti di Vodafone che avranno la fortuna di essere coperti dal servizio FTTH potranno avere Vodafone Tv con incluso l’abbonamento a NOW TV senza nessun sovrapprezzo. Il costo del piano Internet Unlimited per questi utenti sarà di 27.90 euro al mese, mentre per gli altri sarà di 37.90 euro.

Stesso discorso anche per TIM, il passaggio alla sua Super Fibra prevede condizioni diverse per nuovi clienti e già clienti. Tanto per dirne una la promozione web che consente di avere Super Fibra a 29.90 euro al mese con chiamate illimitate non è sottoscrivibile da utenti TIM. E il servizio di traffico voce da accoppiare a Super Fibra ha un costo mensile di 5 euro.

Anche Wind – Infostrada specifica nelle condizioni generali di contratto sulla sua pagina web che la proposta Fibra 1000 a 26.98 euro è un’offerta dedicata solo a nuovi clienti. Per i vecchi si rimanda all’Area personale e ad altre tariffe e promozioni ad hoc.

Le 5 tariffe internet casa più convenienti

Ecco quali sono a Gennaio 2020 le 5 migliori offerte internet casa:

Fibra 1000

Super Fibra di 3

Internet Unlimited

Fastweb Casa

Super Fibra TIM

I prezzi vanno dai 26.98 euro delle proposte di Wind e Tre ai quasi 30 euro al mese di TIM. Le caratteristiche che accomunano i piani sono la velocità massima proposta con i servizi in FTTH (fino a 1 Gigabit/s in download e 100 Mbit/s in upload), installazione e modem inclusi nel prezzo e quasi per tutte le offerte anche il traffico voce illimitato è un’opzione standard.

A differenziare sul serio queste offerte sono le promozioni e i servizi aggiuntivi che vengono proposti in abbinamento al piano base. Ecco quali sono le condizioni contrattuali delle promozioni internet casa più convenienti.

1. Fibra 1000

Wind può contare sul pacchetto internet casa più economico del mese. Attivare l’attuale offerta permette di portare il proprio canone mensile a 26.98 euro e dal 5° anno la spesa si ridurrà a 20.99 euro al mese. Con questo abbonamento gli utenti avranno:

chiamate senza limiti verso fissi e cellulari nazionali

internet fino a 1 Gigabit/s (verificare la copertura)

solo per i clienti con fibra FTTH incluso anche un pacchetto di 100 GB per gli smartphone

installazione e modem

Prima di richiedere l’attivazione del servizio in fibra ottica con collegamento direttamente a casa è sempre buona norma effettuare un controllo della disponibilità del servizio. Gli operatori possono riservarsi di applicare dei sovrapprezzi se la tecnologia richiesta non fosse attivabile. Wind per questa offerta aumenterà il canone fino a 34 euro qualora l’unica connessione disponibile fosse l’ADSL a 7 Mbit/s.

Attiva Fibra 1000

2. Super Fibra di Tre

Fino al 27 Gennaio si potrà avere il piano internet casa e telefono di Tre a 26.98 euro al mese per i primi 4 anni (poi l’offerta scenderà a 20.99 euro). Con questa soluzione sono inclusi nella promozione base:

attivazione e modem

internet fino a 1 Gigabit/s

assistenza KASKO

Per chi proceda all’attivazione online saranno comprese le chiamate verso i numeri nazionali, per gli altri utenti invece sarà applicata la seguente tariffa:

scatto alla risposta di 0.23 euro verso i fissi

scatto alla risposta di 0.23 euro per le chiamate ai cellulari

Questo operatore premia i clienti mobili che lo scelgano anche come gestore della linea internet casa, per loro il bundle di Giga per navigare dal proprio smartphone diventa illimitato.

Scopri Super Fibra Tre

3. Internet Unlimited

Un piano che costa un euro in più rispetto a quelli di Wind e Tre, ma che nonostante ciò è indicata come tariffa consigliata da SosTariffe.it. Vodafone può contare su una delle migliori reti internet attive in Italia e con questa offerta include dei servizi molto apprezzati dagli utenti.

Passando a questa offerta il costo dell’abbonamento internet passerà a 27.90 euro al mese (e dal 5° anno a 20.90 euro). Con questa promozione sono inclusi nel piano internet:

chiamate senza limiti anche verso i numeri fissi USA e Canada

internet con Giga Network fino a 1 Gigabit/s

attivazione e modem Vodafone Station

sim con 30 GB da usare con dispositivi mobili

Vodafone TV con NOW TV Intrattenimento e Serie Tv per chi attivi la fibra FTTH

Per gli altri utenti il pacchetto per avere accesso ai contenuti della streaming tv di Vodafone avrà un costo di 10 euro al mese e fino a 40 euro per chi voglia combinare i diversi piani (Intrattenimento, Serie TV e Sport) attivabili.

Attiva Internet Unlimited

4. Fastweb Casa

La proposta di Fastweb non fa nessuna differenza fra vecchi e nuovi clienti. Chiunque attivi online l’offerta internet di questo gestore avrà uno sconto sul prezzo di listino della promozione, da 34.95 euro a 27.95 euro. A differenza delle altre offerte questo è un piano a costo fisso, non ci saranno quindi delle riduzioni dopo un tot di anni dalla sottoscrizione.

Nel canone sono compresi:

internet fino a 1 Gigabit/s

chiamate senza limite

attivazione e modem FASTGate

WOW Space, uno spazio in cloud senza limiti

Scopri Fastweb Casa

5. Super Fibra TIM

A poco meno di 30 euro al mese c’è poi l’offerta di TIM, la sua promozione per attivare la fibra è molto simile a quella di Vodafone. Incluso nel pacchetto infatti c’è anche la streaming tv di TIM, il servizio TIMVision.

Le altre condizioni di Super Fibra sono:

internet fino a 1 Gigabit/s

chiamate senza limiti ( solo online )

) attivazione

modem TIM HUB

Attiva Super Fibra TIM

Per attivare Super Fibra a 29.90 euro per sempre si dovrà sottoscrivere il contratto entro il 25 Gennaio.

Se nessuna di queste offerta risponde alle vostre esigenze potete personalizzare la ricerca del comparatore. Inserite i vostri parametri preferiti, l’operatore delle vostra offerta e il comune in cui vivete e avrete delle risposte più mirate.