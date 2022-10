Internet casa a basso costo: le 4 offerte con i costi più bassi di Ottobre 2022

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 27,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Costo basso, massima velocità, stabilità di connessione ed eventuali vincoli contrattuali in caso di rescissione anticipata del contratto: ecco quali sono i quattro ingredienti che gli utenti tengono più in considerazione quando devono scegliere un’offerta Internet casa.

Per scoprire quali siano le migliori offerte di ottobre 2022 più economiche e performanti in termini di qualità del servizio, un valido aiuto arriva dal comparatore per Internet casa di SOStariffe.it (consultabile anche scaricando l’App di SOStariffe.it nelle versioni per Android e iOS), che confronta le soluzioni più appetibili proposte dagli operatori presenti sul mercato.

Da ultimo, prima passare ad analizzare le singole offerte selezionate, c’è da ricordare che gli esperti di SOStariffe.it consigliano sempre di verificare la copertura di rete nel Comune in cui si abita e poi di procedere con la sottoscrizione di un nuovo contratto.

Fibra ottica: le offerte più economiche di Ottobre 2022

OPERATORE E OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Fastweb NexxT Casa + Plenitude 18,95 euro al mese per 2 anni, poi 25,95 euro al mese

nessun vincolo contrattuale

velocità 2.5 Giga

chiamate illimitate

lo sconto è disponibile attivando le forniture luce e gas con Plenitude 2 Illumia 19,99 euro al mese per 12 mesi, poi 26,99 euro al mese

nessun vincolo contrattuale

chiamate non incluse

velocità 1 Giga

Per coloro desiderano avere Internet a casa con le tariffe più basse e avvalendosi della fibra ottica, quelle che seguono sono due proposte vantaggiose individuate da SOStariffe.it.

Fastweb Nexxt Casa + Plenitude

Navigare grazie alla fibra ultraveloce di Fastweb e avere la fornitura di luce o gas (o entrambe) con Plenitude, la società di Eni che unisce rinnovabili, retail e mobilità elettrica.

Tra le tariffe più basse in questo segmento di mercato c’è Fastweb Casa Light FWA che ha un costo mensile a partire da 18,95 euro per i primi 24 mesi, poi il prezzo sale a 25,95 euro al mese.

Con quest’offerta è possibile anche avere Internet ed energia insieme pagando meno. Come? Abbinando l’offerta di Plenitude si risparmiano:

per gas e luce 6 euro al mese per 24 mesi, con un risparmio totale di 144 euro;

al mese per 24 mesi, con un risparmio totale di 144 euro; per il solo gas 3 euro al mese per 24 mesi per un totale di 72 euro;

al mese per 24 mesi per un totale di 72 euro; per la sola luce 3 euro al mese per 24 mesi per complessivi 72 euro.

Oltre che per essere economica, la soluzione Fastweb Nexxt Casa + Plenitude si contraddistingue per:

fibra ultra veloce (velocità di navigazione fino a 2,5 Gigabit in download e 300 Megabit in upload);

e 300 Megabit in upload); chiamate illimitate da telefoni fissi e mobili;

contributo di attivazione (1 euro per 24 mesi) incluso;

Internet Box gratuito con copertura Wi-Fi 6 e Alexa integrata.

Per avere informazioni sull’offerta Fastweb Nexxt Casa + Plenitude segui il link qui sotto:

SCOPRI FASTWEB NEXXT CASA »

Illumia Wifi

Con un costo di 19,99 euro al mese per un anno (poi 26,99 euro al mese) attivandola online, l’offerta di Illumia Wifi è una delle più conveniente sul mercato.

Senza chiamate incluse, senza nessun vincolo di durata e con la possibilità di disdetta senza pagare alcuna penale, la proposta di Illumia Wifi garantisce:

navigazione con velocità di download fino a 1Gb/s e 300 Mb/s in upload su rete FTTH;

di download fino a 1Gb/s e 300 Mb/s in upload su rete FTTH; modem ZTE H3140 gratuito per i primi 12 mesi, poi 2,99 euro al mese per tutta la durata della fornitura.

Con il contributo di attivazione gratuito per i clienti Illumia per luce e/o gas, altrimenti si pagano 39,90 euro una tantum (anziché 69,90), questa offerta è una promozione da non perdere per chi desidera dotarsi della fibra ultra veloce per navigare in Internet dalla propria casa alla massima velocità e con una connessione stabile.

Per conoscere più dettagli dell’offerta proposta da Illumia Wifi, clicca qui sotto:

SCOPRI ILLUMIA WIFI »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Internet WiFi casa: le offerte più convenienti di Ottobre 2022 a confronto

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 1 Linkem Promo Easy 19,90 euro al mese per un anno, poi 24,90 euro al mese

modem gratuito

velocità 100 Mbps

chiamate illimitate 2 Fastweb Casa Light FWA 19,90 euro mese (prezzo fisso)

modem gratuito

velocità 1 giga

chiamate non incluse

La connessione internet WiFi wireless, con l’innovativa tecnologia FWA permette di attivare offerte internet casa WiFi veloci quanto le soluzioni internet più tradizionali. Due sono le proposte trovate da SOStariffe.it con le tariffe più basse.

Linkem Promo Easy

Internet alla massima velocità, più chiamate illimitate a un costo conveniente: ecco quali sono i due pilastri dell’offerta di Linkem Promo Easy. Due vantaggio con una spesa conveniente: 19,90 euro al mese per il primo anno, poi 24,90 euro al mese.

Con questi costi, la proposta Linkem Promo Easy permette di navigare senza limiti fino a 100 Mbps e in più con l’opzione voce “Parla&Naviga” è possibile avere chiamate illimitate da casa verso fissi e mobili nazionali senza nessuno costo aggiuntivo, con tecnologia VoIP.

Con questa promozione di Linkem è possibile avere l’Assistenza Prime inclusa, con supporto tecnico specializzato e assistenza continuativa sull’apparato di connessione. In più è possibile beneficiare dell’apparato in comodato d’uso gratuito e avere l’installazione rapida: Internet a casa in pochi giorni. E ancora:

risparmiare 60 euro il primo anno;

il primo anno; risparmiare sul contributo iniziale di attivazione: 48 euro, anziché 100 euro, suddiviso in 12 fatture.

Per conoscere maggiori informazioni sull’offerta Linkem Promo Easy clicca il link di seguito:

SCOPRI LINKEM PROMO EASY »

Fastweb Casa Light FWA

Un rapporto qualità/prezzo vantaggioso. Con Fastweb Casa Light FWA, i nuovi clienti hanno a disposizione una promozione che permette di avere Internet casa al costo basso di 19,95 euro al mese a prezzo fisso, mentre il costo di attivazione è pari a 2 euro al mese per 20 mesi.

Utilizzando la tecnologia mista Ultra FWA, in parte con rete cablata in fibra ottica e in parte con rete che sfrutta le frequenze radio per il wireless, Fastweb Casa Light FWA consente una navigazione senza limiti fino a 1 Gigabit al secondo in download.

Oltre a non avere alcun vincolo contrattuale e a non includere le chiamate, quest’offerta di Fastweb ha le seguenti caratteristiche:

modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

installazione semplice e rapida di una piccola antenna inclusa;

corsi della Fastweb Digital Academy gratis (la scuola delle professioni digitali dove apprendere le competenze più richieste dal mercato del lavoro);

navigazione sicura con la protezione da virus, malware, phishing, spyware, adware, ransomware e la funzione di Parental Control.

Per avere un ventaglio di maggiori informazioni sull’offerta Fastweb Casa Light FWA:

SCOPRI FASTWEB CASA LIGHT FWA »