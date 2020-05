Quando non la fibra ottica non è disponibile si può tranquillamente navigare in 4G da casa su PC, tablet, smartphone sottoscrivendo un’offerta Internet mobile . Ecco le migliori tariffe dei più importanti provider

Internet 4G a casa: le offerte per navigare in mobilità a casa

Non tutti possono essere raggiunti dalle più comuni tecnologie di connessione Internet terresti, ovvero fibra ottica e ADSL. Soprattutto la prima non è ancora diffusa capillarmente nel territorio nazionale e questo un limite importante alla crescita del Paese. Fortunatamente esistono delle alternative come Internet mobile. Nello specifico si tratta di SIM solo dati che includono un determinato quantitativo di traffico dati da inserire all’interno di modem Wi-Fi portatili o chiavette Internet. Tali dispositivi consentono di collegare alla rete diversi terminali (smartphone, PC, tablet) in modalità Hotspot e di navigare alla massima velocità del 4G o 4G+.

Una seconda opzione è quella di sottoscrivere un’offerta di telefonia mobile e tramite il proprio smartphone condividere la connessione con il dispositivo con cui vogliamo navigare. Sul mercato esistono diverse promozioni con un elevato quantitativo di traffico dati incluso ad un prezzo ridotto e anche con Gigabyte illimitati. Solitamente però si tratta di tariffe tutto incluso, che comprendono anche chiamate e altri servizi superflui.

Le Internet 4G a casa sono disponibili sia in abbonamento sia in modalità ricaricabile e alcune di esse includono nel prezzo anche il modem Wi-Fi portatile. Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori offerte dei principali operatori:

Le offerte Internet 4G a casa di Vodafone

Offerte in abbonamento

1. Giga Speed Plus 50

50 GB per navigare in Internet su tablet, PC e mobile Wi-Fi sulla Giga Network 5G

Rete Sicura: primo mese gratuito, poi 1,49 euro al mese

L’offerta di Vodafone ha un costo di 11,90 euro al mese. Per i nuovi clienti il costo di attivazione è di 5 euro, che verrà addebitato insieme alla spesa per il primo mese di tariffa. In caso di sottoscrizione su una SIM dati Vodafone già attiva, è previsto un costo di attivazione di 19 euro. E’ possibile aggiungere:

Mobile Wi-Fi al costo di 1 euro al mese per 24 mesi

Internet Passport+: una volta terminato il traffico dati si può continuare a navigare al costo di 6 euro per 1 GB, solo in caso di effettivo utilizzo. Terminati i Gigabyte, il costo è di 2 euro ogni 100 MB fino a 1 GB al giorno

2. Giga Speed Plus 100

100 GB per navigare in Internet su tablet, PC e mobile Wi-Fi sulla Giga Network 5G

Rete Sicura: primo mese gratuito, poi 1,49 euro al mese

L’offerta ha un costo di 19,90 euro al mese. Per i nuovi clienti il costo di attivazione è di 5 euro, che verrà addebitato insieme alla spesa per il primo mese di tariffa. In caso di sottoscrizione su una SIM dati Vodafone già attiva, è previsto un costo di attivazione di 19 euro. E’ possibile aggiungere:

Mobile Wi-Fi al costo di 1 euro una tantum

Internet Passport+: una volta terminato il traffico dati si può continuare a navigare al costo di 6 euro per 1 GB, solo in caso di effettivo utilizzo. Terminati i Gigabyte, il costo è di 2 euro ogni 100 MB fino a 1 GB al giorno

Offerte ricaricabile

1. Giga Speed 20

20 GB per navigare in Internet su tablet, PC e mobile Wi-Fi sulla Giga Network 5G

Rete Sicura: primo mese gratuito, poi 1,49 euro al mese

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese con addebito anticipato. La tariffa può essere attivata solo su una SIM dati. Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 10 euro, che verrà addebitato insieme al costo per il primo mese di promozione. In caso di sottoscrizione su una SIM dati Vodafone già attiva, è previsto un costo di attivazione di 19 euro. E’ possibile aggiungere:

Mobile Wi-Fi al costo di 64 euro una tantum

Internet Passport+: una volta terminato il traffico dati si può continuare a navigare al costo di 6 euro per 1 GB, solo in caso di effettivo utilizzo. Terminati i Gigabyte, il costo è di 2 euro ogni 100 MB fino a 1 GB al giorno

2. Giga Speed 50

50 GB per navigare in Internet su tablet, PC e mobile Wi-Fi sulla Giga Network 5G

Rete Sicura: primo mese gratuito, poi 1,49 euro al mese

L’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese con addebito anticipato. La tariffa può essere attivata solo su una SIM dati. Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 10 euro, che verrà addebitato insieme al costo per il primo mese di promozione. In caso di sottoscrizione su una SIM dati Vodafone già attiva, è previsto un costo di attivazione di 19 euro. E’ possibile aggiungere:

Mobile Wi-Fi al costo di 64 euro una tantum

Internet Passport+: una volta terminato il traffico dati si può continuare a navigare al costo di 6 euro per 1 GB, solo in caso di effettivo utilizzo. Terminati i Gigabyte, il costo è di 2 euro ogni 100 MB fino a 1 GB al giorno

Per tutte le offerte Internet dati di Vodafone è prevista una permanenza minima di 24 mesi. In caso di recesso anticipato, è previsto il pagamento di un addebito massimo di 50 euro, decrescente trimestralmente per il modem Wi-Fi portatile.

Le offerte Internet 4G a casa di WindTre

1. Cube Large

100 GB alla massima velocità per navigare in Internet su tablet, PC e mobile Wi-Fi

Modem WebPocket 4G+ incluso

L’offerta di WindTre ha un costo di 12,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se la tariffa resta attiva per almeno 24 mesi. All’offerta è possibile associare l’acquisto di:

Huawei Matebook D15 – 19,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 19,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Lenovo IdeaPad S145 – 21,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

2. Cube Medium

60 GB alla massima velocità per navigare in Internet su tablet, PC e mobile Wi-Fi

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 6,99 euro se la sottoscrizione avviene in negozio o 9,99 euro se avviene online invece di 49,99 euro se la tariffa resta attiva per almeno 24 mesi. All’offerta è possibile associare l’acquisto di:

Samsung Galaxy Tab S6 Lite – 12,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Per tutte le offerte WindTre, una volta esaurito il traffico dati incluso, è possibile continuare a navigare al costo di 99 cent per 1 GB ogni giorno fino alle 23.59.

Le offerte Internet 4G a casa di Tim

1. SuperGiga 20GB

20 GB per navigare in Internet su tablet, PC e mobile Wi-Fi

Hotspot incluso

L’offerta di Tim ha un costo di 9,99 euro al mese e permette di acquistare un tablet a partire da 5 euro al mese o un modem Wi-Fi nei negozi Tim con uno sconto di 50 euro. In caso di attivazione di una nuova linea è necessario acquistare una SIM al prezzo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Acquistando le Card a partire da 2,99 euro al mese è possibile navigare sui social network o utilizzare app di messaggistica e servizi di streaming musicale e video senza consumare dati.

2. SuperGiga 50GB

50 GB per navigare in Internet su tablet, PC e mobile Wi-Fi

Hotspot incluso

L’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese e permette di acquistare un tablet a partire da 5 euro al mese o un modem Wi-Fi nei negozi Tim con uno sconto di 50 euro. In caso di attivazione di una nuova linea è necessario acquistare una SIM al prezzo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Acquistando le Card a partire da 2,99 euro al mese è possibile navigare sui social network o utilizzare app di messaggistica e servizi di streaming musicale e video senza consumare dati.

3. Internet 100GB

100 GB per navigare in Internet su tablet, PC e mobile Wi-Fi

Hotspot incluso

L’offerta ha un costo di 49,99 euro per 6 mesi senza vincoli di soglia mensile e permette di acquistare un tablet a partire da 5 euro al mese o un modem Wi-Fi nei negozi Tim con uno sconto di 50 euro. In caso di attivazione di una nuova linea è necessario acquistare una SIM al prezzo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Acquistando le Card a partire da 2,99 euro al mese è possibile navigare sui social network o utilizzare app di messaggistica e servizi di streaming musicale e video senza consumare dati.

4. Internet 200GB

200 GB per navigare in Internet su tablet, PC e mobile Wi-Fi

Hotspot incluso

L’offerta ha un costo di 99,99 euro per 1 anno senza vincoli di soglia mensile e permette di acquistare un tablet a partire da 5 euro al mese o un modem Wi-Fi nei negozi Tim con uno sconto di 50 euro. In caso di attivazione di una nuova linea è necessario acquistare una SIM al prezzo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Acquistando le Card a partire da 2,99 euro al mese è possibile navigare sui social network o utilizzare app di messaggistica e servizi di streaming musicale e video senza consumare dati. Con Tim Multisim è possibile condividere il traffico dati fino a 2 dispositivi contemporaneamente senza costi aggiuntivi.

Per tutte le offerte Tim, al momento del superamento del traffico dati incluso nel piano sottoscritto, si applica la tariffa extrasoglia di 1,90 euro ogni 200 MB fino a un massimo di 1 GB (9,50 euro in totale).