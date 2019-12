Illumia, numero verde e contatti: come parlare con un operatore

In questo articolo condividiamo Numero Verde e contatti di Illumia, tra i principali operatori sul mercato italiano dell’energia. Approfondiamo inoltre come parlare con un operatore in caso di necessità, grazie a qualche pratico suggerimento da adottare per raggiungere la soluzione al vostro problema nel modo più facile e veloce possibile.

Come parlare con un operatore quando siete alle prese con un problema con la vostra fornitura luce e gas oppure desiderate semplicemente ottenere specifici chiarimenti? In questa guida, troverete Numero Verde e contatti di Illumia, uno degli operatori più giovani e ambizioni presenti sul panorama dell’energia a livello nazionale.

Tenete a mente che, per entrare in contatto con Illumia, il Numero Verde non è l’unica soluzione a vostra disposizione. Infatti, l’azienda elenca con grande chiarezza indirizzi e-mail di riferimento, indirizzo di posta aerea e numero di fax. Inoltre, potrete rimanere aggiornati sulle ultime news anche attraverso i diversi canali social, di cui Illumia fa uso con regolarità. Trovate tutte le informazioni a riguardo nelle sezioni che seguono.

Illumia: i servizi

Il gruppo Illumia è un family business nato in Italia, operativo nel campo dell’energia. L’azienda si è prefissata obiettivi molto ambiziosi: diventare, entro cinque anni dal lancio, il quinto player a livello nazionale e il primo gruppo privato italiano come clienti forniti. Al momento, Illumia è il fornitore luce e gas di circa 250.000 utenti su tutto il territorio nazionale.

Oggi, Illumia conta 200 collaboratori in sede, distribuiti tra le filiali di Milano, Bologna e Caserta, oltre a 300 persone con il ruolo di consulenza indipendente, gli Energy Advisor. L’età media del personale è di 34 anni. In Italia, si contano 45 agenzie territoriali e 50 rivenditori. Si tratta quindi di un gruppo autoctono, giovane e con grandi potenzialità.

La compagnia offre una serie di tariffe luce e gas sia per le utenze domestiche, sia per le aziende. In particolare, oltre alle promozioni du durata limirata, Illumia propone per la casa due offerte luce, ovvero Luce Relax Web e Luce Web. Per quanto riguarda la fornitura gas, si può sempre scegliere tra altre due opzioni: Illumia Relax Gas e Illumia Smart Web Gas. È possibile attivare le forniture online, accedendo in tutta comodità al portale web dell’azienda e seguendo la procedura indicata.

Il servizio Assistenza Clienti Illumia mette a disposizione diversi canali per fornire tutto il supporto di cui avrete bisogno per ogni tipologia di operazione: dall’attivazione della fornitura, fino alla richiesta di contatto con un tecnico specializzato. Nelle sezioni sotto, trovate una panoramica delle soluzioni a vostra disposizione, tra cui contatti, Numero Verde e le istruzioni relative a come parlare con un operatore.

Illumia: quando contattare Assistenza Clienti

In linea di massima, oggi gli operatori di servizi in Italia forniscono diverse modalità per risolvere in tutta autonomia le problematiche più comuni. Un esempio sono le FAQ, le guide online e i forum della community clienti. Anche nel caso di Illumia, potrete consultare una serie di risorse direttamente sul portale web dell’azienda.

In ogni modo, spesso è anche necessario entrare direttamente in contatto con il servizio di Assistenza Clienti in modo tale da chiarire dettagli che non sono illustrati adeguatamente, oppure per risolvere una problematica che non risulta essere stata descritta nelle guide preconfezionate.

I casi più frequenti in cui potreste avere bisogno di contattare Assistenza Clienti Illumia sono:

comunicare l’autolettura della propria fornitura luce e/o gas;

richiedere un preventivo gratuito e senza vincoli per una fornitura business;

richiedere assistenza per una pratica di subentro;

richiedere una voltura;

inviare suggerimenti relativamente a aggiunte di contenuti o servizi;

inviare un modulo di reclamo.

Le principali opzioni tra due potrete scegliere per contattare Assistenza Clienti sono due:

il Numero Verde ;

; l’indirizzo email.

Approfondiamo queste modalità di contatto nelle sezioni che seguono del nostro articolo.

Illumia: numero verde e come parlare con un operatore

Nel caso in cui Illumia sia il vostro fornitore gas e/o luce, potreste trovarvi nella situazione in cui la soluzione migliore per chiarire i vostri dubbi, oppure risolvere un problema di varia natura, sia quello di rivolgervi direttamente ad un operatore telefonico. Ecco quando vi sarà utile contattare un operatore Illumia tramite il Servizio Clienti aziendale.

Per quanto riguarda la fornitura dell’energia elettrica, potrete scegliere se contattare da fisso oppure da linea mobile:

con il fisso , dovrete chiamare il numero 800.046.640 ;

, dovrete chiamare il numero ; con il cellulare, dovrete rivolgervi al numero 051.600.8080.

Vi ricordiamo che questo numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 di mattina fino alle 20 di sera. Il sabato potrete invece chiamare dalle 9 di mattina fino alle 13.

Se la fornitura di vostro interesse è quella del gas, questo sono i contatti che dovrete utilizzare:

tramite rete fissa , sceglierete il numero 800.046.640 ;

, sceglierete il numero ; tramite cellulare, il numero 051.600.8080.

Anche in questo caso, gli operatori saranno disponibili dal lunedì al venerdì, tra le 8 e le 20, e il sabato, tra il 9 e le 13.

Come potrete notare, Illumia ha deciso di attivare un Numero Verde unico sia per la fornitura luce, che quella del gas. L’unica discriminante che possiamo riscontrare è quella relativa alla chiamata da rete fissa o mobile.

Annunci Google

Infine, una singola eccezione è il Numero Verde a disposizione per entrate in contatto con il servizio Vendite. A questo proposito, dovrete utilizzare il 800.80.88.80. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, tra le 8 e le 20, e il sabato, tra le 9 e le 13.

Parlare con un operatore deve consentirvi di raggiungere nel minore tempo possibile la soluzione più efficace del problema che state affrontando. Per aiutarvi a raggiungere questo risultato, condividiamo alcuni utili suggerimenti per raggiungere il risultato desiderato.

Chiamate nelle fasce orarie consigliate

Gli orari più consigliati per raggiungere telefonicamente gli operatori sono quelli relativi alle pause pranzo (quindi 12-14) e la sera (18-20).

Scegliete il giorno giusto

Il sabato è in linea di massima il giorno migliore per chiamare, perché è scelto da molti meno utenti. In questo modo, potrete evitare inutili attese al telefono e velocizzare i tempi di risoluzione della vostra questione.

Definite il vostro problema prima del contatto

Prima di contattare l’operatore, definite accuratamente quale è il vostro problema e il tipo di supporto che vi è necessario. Facendo chiarezza, riuscirete a comunicare le vostre esigenze all’operatore nel modo migliore.

Tenete sotto mano i vostri dati

In casi come quello dell’attivazione di una fornitura, voltura o subentro, oppure la chiusura di un contratto, vi sarà utile avere sotto mano i dati personali della persona a cui è intestata l’utenza (normalmente, basta il codice fiscale) e il vostro codice cliente. L’operatore avrà bisogno di queste informazioni per recuperare i dettagli della fornitura.

Naturalmente, Illumia fornisce anche altri canali di contatto per entrare in comunicazione con il personale incaricato. Ve ne parliamo nelle sezioni che seguono.

Altri contatti Illumia

Oltre al Numero Verde, la principale alternativa per entrate in contatto con Illumia è quella di inviare una e-mail tramite gli indirizzi forniti. A seconda delle vostre esigenze, dovrete utilizzare però un indirizzo differente, che elenchiamo sotto.

Per scrivere al Servizio Clienti : servizioclienti@illumia.it;

: servizioclienti@illumia.it; per scrivere all’area PR e Ufficio Stampa : ufficiostampa@illumia.it;

: ufficiostampa@illumia.it; per i fornitori : grossista@illumia.it;

: grossista@illumia.it; per i trasporti : trasporti@illumia.it;

: trasporti@illumia.it; per inviare suggerimenti: marketing@illumia.it

Per tutte le altre richieste, se siete già clienti Illumia, potrete utilizzare l’Area Clienti a cui accedere dal sito web previa la necessaria registrazione. Per registrarsi, sono necessari il Codice Cliente e il Codice Fiscale o Partita IVA dell’intestatario del contratto.

Se avete bisogno di inviare una raccomandata oppure, in generale, inviare tramite posta aerea, specifica documentazione, questo è l’indirizzo che dovrete utilizzare: Via de’ Carracci 69/2, 40129 Bologna. Per quanto riguarda il fax, quello di Illumia è 051.04.04.055

Ricordiamo infine che per tenervi in contatto con Illumia potrete anche iscrivervi ai canali social dell’azienda, che può vantare una presenza attiva su Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e LinkedIn. Trovate Illumia con ai seguenti account:

su Facebook , con @illumia.official

, con @illumia.official su Instagram , con @illumia.official

, con @illumia.official su Twitter , con @illumia

, con @illumia su YouTube , con @illumiaEnergia

, con @illumiaEnergia su LinkedIn, con @Illumia

Migliori offerte luce e gas Illumia

Se siete alla ricerca dei contatti Illumia per ricevere maggiori informazioni su una delle offerte attive al momento, oppure desiderate richiedere l’attivazione della fornitura, sarete interessati a questa veloce panoramica delle migliori tariffe luce e gas proposte dall’operatore: si tratta di Luce Cyber Black per quanto riguarda l’energia elettrica e di Cyber Black Gas per il gas.

Illumia LUCE CYBER WEB

Al costo di 0,0350 Euro/kWh, LUCE CYBER WEB di Illumia è una tariffa luce monoraria dedicata ai nuovi clienti. È da ricordare che si tratta di un’offerta a cui è possibile accedere solo se accettate di procedere con l’abbonamento online, dal sito web dell’operatore.

Gli speciali vantaggi di questa promozione sono:

prezzo bloccato per i primi 12 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;

nessun deposito cauzionale in fase di attivazione;

100 kWh in omaggio sulla componente energia delle vostre bollette;

opzione Energia Verde a 2 Euro aggiuntivi al mese.

Quest’ultima opzione è ideale se desiderate scegliere di consumare solamente energia proveniente da fonti rinnovabili, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di CO2. Si tratta, come già esplicitato sopra, di un servizio aggiuntivo. Per favorire la riduzione dei consumi, Illumia fornisce inoltre un kit di 10 lampadine a LED, disponibile nella versione a luce calda. Il kit costa 2 Euro/mese, per 24 rate consecutive.

Scopri LUCE CYBER WEB »

Illumia Gas Cyber Web

Anche per la fornitura gas, Illumia lancia una promozione speciale al costo di 0,15 Euro/smc. L’offerta è valida entro la prima settimana di dicembre, con scadenza in data 7/12.

Si tratta di un’ottima soluzione, il cui punto forte è sicuramente la convenienza. Infatti, oltre al prezzo bloccato per i primi 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, questa tariffa non presenta alcun costo di attivazione e di deposito cauzionale. Se decidete di procedere con questa offerta, potrete infine ottenere 20 smc di gas in omaggio.