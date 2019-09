Illimity, ecco la banca online con conto deposito fino al 3,25%

Il settore delle banche online si allarga con l’arrivo di illimity Bank, l’istituto che offre una lunga serie di prodotti con condizioni particolarmente vantaggiose per i clienti che potranno sfruttare un conto corrente completo e diversi strumenti di pagamento, con il pieno supporto delle tecnologie di ultima generazione, sia per quanto riguarda la sicurezza delle transazioni che per la comodità di utilizzo delle carte di pagamento e della gestione dei propri risparmi. Uno dei punti di forza di illimity Bank è, senza dubbio, il Conto Deposito , un prodotto estremamente flessibile e comodo che permette di sfruttare un tasso lordo che può arrivare al 3.25%.

illimity Bank è la nuova banca online che propone una gamma di prodotti davvero molto completa ai suoi clienti che avranno la possibilità di gestire al meglio i propri risparmi, scegliendo tra due diverse opzioni per il Conto Corrente, e potranno anche fare investimenti, sfruttando un tasso promozionale molto interessante, grazie al Conto Deposito, uno strumento ottimo per far fruttare i risparmi grazie anche alla possibilità di poter contare su di un tasso lordo che arriva sino a 3.25%.

Il Conto Deposito, in particolare, è uno dei principali punti di forza di illimity. Si tratta di un prodotto completo, flessibile e completamente sicuro (la banca aderisce al Fondo di Tutela dei Depositi che garantisce importi depositati da ogni singolo utente sino ad un massimo di 100.000 Euro). Questo strumento di illimity permette di sfruttare un tasso lordo molto elevato che arriva, come detto, a 3.25% per i capitali depositati e non svincolabili per 60 mesi.

Per soddisfare al massimo le esigenze dei clienti, in ogni caso, c’è anche la possibilità di effettuare depositi di breve durata (il tempo minimo è di 6 mesi) oppure depositi svincolabili in qualsiasi momento (a condizione di accettare un tasso di interesse meno vantaggioso). L’estrema modularità del Conto Deposito di illimity è, sicuramente, un punto di forza di questo prodotto.

Naturalmente, illimity offre ai suoi clienti anche una vasta gamma di carte di pagamento con la Carta di Debito internazionale collegata al conto corrente che permette un utilizzo completo, sia online che per i prelievi ed i pagamenti. C’è poi da considerare anche la Carta di Credito e la Carta Prepagata, altre opzioni che vanno a completare l’offerta per i pagamenti di illimity.

La banca online garantisce, inoltre, la possibilità di sfruttare al massimo le più recenti tecnologie sia per quanto riguarda la sicurezza di tutte le operazioni che per la comodità della gestione del proprio denaro e dei pagamenti. Il Conto Corrente di illimity è, infatti, gestibile completamente online, sia tramite l’home banking accessibile da un browser web che tramite l’app ufficiale per smartphone Android e iPhone, con tante opzioni per monitorare le transazioni e gestire al massimo il proprio denaro.

Da notare, inoltre, il pieno supporto a sistemi di pagamento tramite smartphone con i circuiti di Google Pay e Apple Pay supportati al massimo da tutte le carte di pagamento e la possibilità di poter contare su elevati standard di sicurezza, grazie al supporto 3D Secure ed al servizio SMS Alert.

Conto illimity: il conto corrente online è disponibile in due versioni

Il Conto illimity è un conto corrente a zero spese che può essere gestito direttamente online. Si tratta di una soluzione “smart” e moderna per tutti i risparmiatori interessati sia alla possibilità di sfruttare uno strumento di pagamento completo che all’opportunità di poter far fruttare, al meglio, il proprio patrimonio finanziario grazie alle ottime condizioni garantite dal Conto Deposito collegato al conto corrente di illimity.

Si tratta, quindi, di una soluzione davvero molto completa che offre al cliente tutti gli strumenti di cui ha bisogno per poter gestire, in modo più che soddisfacente, i propri risparmi. Il Conto illimity, attivabile direttamente online, può essere, quindi, considerato come una delle migliori soluzioni per chi è in cerca di un conto corrente a zero spese in grado di soddisfare, al massimo, le esigenze di qualsiasi utente.

Il Conto illimity include tutto quello di cui si può aver bisogno da un conto corrente “moderno”. Il cliente che sceglie questo conto, infatti, avrà la possibilità di sfruttare al massimo la connessione ad Internet per accedere a tutti gli strumenti correlati al conto. L’accesso può avvenire sia tramite l’home banking disponibile via web che tramite l’app dedicata disponibile per dispositivi mobili (con sistema operativo Android oppure iOS).

C’è, inoltre, la possibilità di sfruttare l’autenticazione tramite sensore di impronte digitali oppure tramite sistema di riconoscimento facciale sicuro (come il Face ID disponibile gli iPhone di nuova generazione) andando così a massimizzare la sicurezza di tutte le operazioni eseguibili dai clienti illimity tramite il proprio dispositivo mobile.

A completare le caratteristiche del conto le funzioni Analisi Spese e Progetti di Spesa. Con la funzione Analisi Spese è possibile tenere sotto controllo il modo in cui si gestisce il proprio denaro e le varie transazioni. In questo modo, l’utente potrà contare su di un costante monitoraggio delle spese e, quindi, su tutti gli strumenti utili per poter ridurre al minimo i costi superflui.

Con Progetti di Spesa, invece, è possibile mettere da parte, giorno per giorno, piccole quantità di denaro in modo automatico. Grazie a questa funzione (a cui illimity contribuisce con un interesse dello 0.5%) è possibile creare un piccolo tesoretto da utilizzare successivamente per alimentare le proprie passioni ed effettuare spese extra per soddisfare i propri desideri.

Chi sceglie illimity Bank ha la possibilità di optare per Conto Smart a canone gratuito, una soluzione che offre tutte le caratteristiche basilari per chi cerca un conto a zero spese. In alternativa, per i clienti più esigenti, il Conto illimity è disponibile anche in versione “Conto Plus”, una soluzione ancora più completa che offre una serie di opzioni aggiuntive di sicuro interesse. Ecco i dettagli:

Canone gratuito per i primi 12 mesi se il conto viene attivato entro il prossimo 15 novembre; successivamente canone mensile di 8,50 Euro;

Canone gratuito a vita rispettando almeno due di queste condizioni: accredito di stipendio/pensione (oppure accredito ricorrente di almeno 750 Euro al mese, almeno 2 domiciliazione attive sul conto, almeno 300 Euro di spesa al mese tra Carta di Credito e Carta di Debito;

Bonifici istantanei gratuiti;

Carta di Credito con canone gratuito;

Prelievi gratuiti per importi uguali o superiori ai 100 Euro con Carta di Debito sia in area UE che in area extra UE;

Progetti di spesa con rendimento 0,50%;

Possibilità di passare, in qualsiasi momento, al Conto Smart senza alcun costo o vincolo;

Tutti i clienti di illimity Bank hanno la possibilità di sfruttare diverse tipologie di carte di pagamento:

Carte di pagamento: tutte le opzioni disponibili per i clienti illimity

Il Conto illimity offre ai suoi clienti diverse opzioni per quanto riguarda le carte di pagamento con la possibilità di sfruttare la Carta di Debito, la Carta di Credito oppure una Carta Prepagata in base a quelle che sono le esigenze e le necessità del momento. Ecco tutti i dettagli relativi alle carte di pagamento disponibili per chi attiva il conto corrente di illimity:

Carta di Debito

Canone gratuito;

Supporto agli acquisti online;

Prelievi in UE: 3 prelievi gratuiti al mese per importi uguali o superiori a 100 Euro, poi 1,50 Euro a prelievo (per il Conto Smart) gratuiti per importi uguali o superiori ai 100 Euro e con una commissione di 1,5 Euro per importi inferiori ai 100 Euro (per il Conto Plus);

Prelievi Extra UE: 2 Euro a prelievo (per il Conto Smart); prelievi gratuiti per importi uguali o superiori a 100 Euro e 2 Euro a prelievo per importi inferiori ai 100 Euro (per il Conto Plus);

Massimale mensile: 3.000 Euro (con possibilità di incremento per il cliente);

Servizi di sicurezza: 3D Secure, SMS Alert, visualizzazione PIN da homebanking;

Supporto ad Apple Pay e Google Pay per effettuare pagamenti direttamente con il proprio smartphone e senza la necessità di avere con sé la carta;

Carta di Credito

Circuito Mastercard;

Canone di 20 Euro all’anno con Conto Smart oppure canone gratuito con Conto Plus;

Supporto agli acquisti online;

Massimale mensile di 1.500 Euro con possibilità di incremento;

Supporto ad Apple Pay e Google Pay per effettuare pagamenti direttamente con il proprio smartphone e senza la necessità di avere con sé la carta;

Anticipo contante: commissione massima del 4% con un minimo di 0.52 Euro per operazioni in area UE oppure di 5,16 Euro per operazioni in area extra UE;

Addebito delle spese mensili sul conto corrente fissato il giorno 15 del mese successivo;

Possibilità di richiedere la Carta di Credito direttamente online, dalla relativa sezione dell’home banking.

Carta Prepagata

5 differenti layout per la propria carta che potrà essere personalizzata anche esteticamente;

Possibilità di richiedere sino ad un massimo di 2 prepagate per ogni singolo cliente;

Canone: 15 Euro all’attivazione e ai successivi rinnovi;

Supporto agli acquisti online (con possibilità di disabilitazione su richiesta del cliente);

Prelievi: commissione di 2 Euro ad operazione, sia per prelievi in area UE che in area extra UE;

Servizi di sicurezza: 3D Secure, SMS Alert, visualizzazione PIN da homebanking;

Supporto ad Apple Pay e Google Pay;

Modalità di ricarica: dall’area privata illimity, in contanti presso i punti di vendita SisalPay, con una carta di pagamento Nexi dal sito nexi.it oppure chiamando il Servizio Clienti e con l’app Nexi Pay

Possibilità di richiedere la Carta Prepagata direttamente online, dalla relativa sezione dell’home banking.

Conto Deposito

I clienti che attivano il Conto illimity, sia in versione Conto Smart che in versione Conto Plus, hanno la possibilità di sfruttare l’ottimo Conto Deposito di illimity Bank, un prodotto completo che offre una lunga serie di vantaggi ai clienti che avranno la possibilità di sfruttare al massimo i vantaggi di questo strumento, facendo così sfruttare al massimo i propri risparmi.

Il Conto Deposito di illimity è modulabile e personalizzabile al massimo dal cliente. In base alla durata del deposito ed alla presenza o meno del vincolo sul capitale investito, infatti, ci sarà un tasso annuo lordo specifico con la possibilità di ottenere sino ad un rendimento massimo del 3,25%. La flessibilità e la capacità di adeguarsi a quelle che sono le reali esigenze del cliente rappresenta, senza dubbio, uno dei principali punti di forza del Conto Deposito di illimity.

Il Conto Deposito è al 100% digitale. Il cliente, infatti, ha la possibilità di attivare il conto direttamente online, senza alcuna perdita di tempo e senza alcun costo aggiuntivo. La procedura di attivazione sarà rapida e semplice da completare. Successivamente, inoltre, sarà possibile gestire interamente online il proprio strumento di risparmio sfruttando l’homebanking da proprio PC oppure l’applicazione per dispositivi mobili.

Naturalmente, il Conto Deposito di illimity è uno strumento di risparmio completamente sicuro. L’istituto, infatti, aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura una copertura completa sino ad un massimo di 100.000 Euro depositati per singolo cliente. Di conseguenza, sarà possibile depositare un importo anche considerevole con la certezza che il Fondo di Tutela dei Depositi eliminerà qualsiasi rischio per il cliente.

Da notare, infine, che l’apertura e la gestione del Conto Deposito non comporta spese extra per il cliente che, quindi, non dovrà affrontare costi aggiuntivi per poter sfruttare questo prodotto che garantisce la possibilità di massimizzare le opportunità di far fruttare i propri risparmi senza correre alcun rischio concreto.

Ecco tutte le opzioni disponibili per il Conto Deposito di illimity scegliendo per la soluzione con capitale non svincolabile:

durata di 6 mesi: tasso lordo dello 0.75% (tasso netto dello 0.56%);

durata di 12 mesi: tasso lordo dello 1.5% (tasso netto dello 1.1%);

durata di 18 mesi: tasso lordo dello 2% (tasso netto dello 1.48%);

durata di 24 mesi: tasso lordo dello 2.25% (tasso netto dello 1.67%);

durata di 36 mesi: tasso lordo dello 2.5% (tasso netto dello 1.85%);

durata di 48 mesi: tasso lordo dello 3% (tasso netto dello 2.22%);

durata di 60 mesi: tasso lordo dello 3.25% (tasso netto dello 2.41%);

Ecco, invece, le opzioni disponibili per il Conto Deposito di illimity per chi sceglie l’investimento con il capitale svincolabile: