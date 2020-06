Illimity conto deposito: il tasso offerto a Giugno 2020

La banca online ha lanciato delle offerte promozionali per chi apra delle linee deposito vincolate o svincolate entro il 30 Giugno. Ecco quali sono le condizioni e i servizi dei conti deposito di Illimity e come ottenere i massimi rendimenti

Il conto deposito è un prodotto adatto ai risparmiatori molto prudenti che hanno somme da poter accantonare. Questa tipologia di strumento finanziario può essere vincolata o libera, la differenza tra i conti liberi e i depositi vincolati sta negli interessi riconosciuti dalla banca per le somme depositate e nella possibilità per i clienti di accedere al proprio investimento.

Le somme vincolate hanno dei rendimenti maggiori che vengono spesso, però, vengono riconosciuti solo al termine del periodo prestabilito dal contratto. I depositi liberi permettono di rientrare in possesso della somma inizialmente investita in qualsiasi momento, ma hanno interessi molto ridotti.

Come trovare il conto deposito adatto a voi

Illimity e i suoi conti vincolabili

Una delle banche che offre delle interessanti soluzioni per i clienti interessati a questi prodotti è Illimity, la nuova banca online lanciata nel 2019. L’istituto offre due linee di conti depositi: svincolabili e non svincolabili.

Per poter aprire un deposito è necessario avere un conto tradizionale in questa banca. Vediamo quindi quali sono le condizioni e i servizi dei conti correnti di Illimity e poi analizziamo servizi, tassi e vincoli proposti sui depositi.

Smart o Plus, le offerte della banca online

Il conto Plus è un prodotto a canone zero per il primo anno (poi 8,50 euro al mese), ma dal 2° anno il costo del canone potrà essere azzerato se si rispettano due di queste condizioni:

si addebita lo stipendio o la pensione (purché siano minimo di 750 euro)

si attivano 2 domiciliazioni

si spendono almeno 300 euro al mese

Aprendo Plus i clienti avranno diversi servizi inclusi nel pacchetto e potranno contare sui bonifici istantanei gratuiti, prelievi senza costi di commissione per importi superiori a 100 euro in Italia e all’estero e avranno una carta di credito a canone zero.

Se non riuscireste ad azzerare i costi del conto Plus, al termine del primo anno potrete passare a Smart che è il conto a zero spese di Illimity. In questo caso dovrete rinunciare alla carta di credito inclusa nel pacchetto base, ai prelievi gratuiti e ai bonifici istantanei. I servizi per clienti del conto Smart sono:

carta di debito

carta di credito su richiesta al canone di 20 euro l’anno

3 prelievi gratis al mese in area UE (poi 1,50 euro ad operazione)

commissione di 2 euro sui prelievi all’estero

bonifici 2 euro ad operazione

I progetti di spesa

Con la banca online la gestione di tutto il vostro conto e dei servizi correlati avviene tramite l’app. Sarà possibile creare dei progetti di spesa per accreditare delle piccole somme di denaro in una sorta di salvadanaio virtuale destinate all’acquisto di prodotti o servizi, questo strumento vi permette di programmare gli accrediti mensili ma le cifre saranno accessibili in ogni momento.

Nella pagina personale inoltre avrete a disposizione una serie di suggerimenti e di strumenti per analizzare le vostre spese per poter imparare a risparmiare e gestire al meglio il budget mensile. Entrambi questi servizi sono gratuiti e inclusi sia con il conto Plus che con quello Smart.

I rendimenti sui conti liberi

E poi ci sono i conti deposito, la banca dà la possibilità di aprire linee vincolate o libere a tutti i suoi clienti. La promozione per chi attivi dei conti deposito entro la fine di Giugno garantisce degli interessi lordi fino al 2%.

Entriamo più in dettaglio per capire quali sono i vantaggi e i contro di queste soluzioni. Illimity vi consente di inviare una richiesta per l’apertura dei conti deposito direttamente dall’app. Il clienti dovrà solo entrare nella sua Area personale e cliccare sulla voce Conto deposito.

A questo punto dovrà operare la prima scelta: conto svincolabile o non. Poi dovrà indicare la somma e il periodo dell’operazione (solo per i conti vincolati). Le opzioni sui rendimenti proposte aprendo questi conti sono fondamentalmente due: a fine periodo o annuali.

I clienti che sceglieranno i conti deposito accettando di non svincolare le cifre per almeno 2 anni (fino al massimo di 60 mesi) potranno contare su addebiti annuali degli interessi accumulati. Per chi invece scelga le soluzione senza vincoli o con periodi di deposito fino ai 18 mesi i rendimenti saranno versati al termine del deposito.

Per i conti senza alcun vincolo Illimity vi propone un tasso di interesse che cresce in base al periodo del vostro deposito:

parte da 0,60% di interessi lordi se mantenete il deposito per 6 mesi

sale a 0,90% per un anno

1,30% per depositi di 18 mesi

se arrivate a 2 anni il tasso lordo arriva a 1,50%

e poi dai 36 mesi ai 60 mesi si passa a 1,70% di interessi lordi

Per capire meglio il meccanismo, se depositate 5000 euro per 60 mesi avrete al termine del periodo un rendimento netto di 314 euro, mentre se la stessa cifra resta depositata solo 6 mesi accumulate un rendimento di 11 euro.

Come ottenere fino al 2% di interessi sui depositi

Gli interessi proposti su depositi non svincolabili sono maggiori, vediamo quali condizioni propone la banca a chi sceglie queste soluzioni:

0,75% per 6 mesi

1% su depositi di 1 anno

1,50% per 18 mesi

1,75% per 24 mesi

da 36 a 60 mesi il tasso di interessi sarà del 2%

Poniamo che abbiate 100 mila euro e che possiate vincolare la somma per 36 mesi, al termine del periodo avrete guadagnato 4.400 euro. Queste formule di investimento sono molto convenienti se si hanno cifre abbastanza importanti da poter accantonare per periodo anche piuttosto lunghi, altrimenti la differenza di rendimento rispetto ai depositi liberi

Per aprire un deposito presso questa banca è richiesta una cifra minima di 1000 euro e si può arrivare ad un deposito massimo di 3 milioni di euro.

Chi tutela i vostri risparmi

I conti deposito sono degli strumenti molto affidabili e con rendimenti sicuri, ma le cifre garantite dal Fondo Interbancario di Tutela dei depositi sono molto inferiori rispetto al tetto massimo che potreste investire nei conti Illimity.

Il Fondo tutela il vostro risparmio fino ad un tetto massimo di 100 mila euro per conto deposito presso un singolo istituto. Questo significa che se aprite due conti deposito Illimity da 100 mila euro ciascuno solo uno sarà garantito in caso di fallimento dell’istituto di credito.

Se invece poniamo il caso che abbiate un conto da 200 mila euro cointestato con un’altra persona, in questa situazione la cifra sarà garantita per intero perché il Fondo tutela voi per 100 mila euro e il cointestatario per altri 100 mila euro.

Se invece aprite un conto in Illimity e un altro in un’altra banca sarete coperti fino alla cifra massima di 100 mila euro per ognuno dei due istituti, quindi sarà tutelati per 200 mila euro.

