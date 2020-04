Illimity Bank: conto, carta, deposito e offerta di aprile 2020

Illimity Bank non ti permette soltanto di aprire un conto corrente online a zero spese : la banca digitale made in Italy si caratterizza anche per le sue carte di pagamento e per la possibilità di aprire un conto deposito e ottenere così degli interessi sui propri risparmi. Ecco quali sono le proposte più interessanti dell’azienda nel mese di aprile 2020.

Illimity Bank è una banca digitale che ha acquisito sempre più solidità e diffusione nel nostro Paese: si tratta di una banca che non ha filiali fisiche, che permette di aprire un conto corrente direttamente dal suo sito Internet e di poterlo gestire comodamente grazie all’home banking e al mobile banking.

Illimity prevede però anche altri servizi, rappresentati dalle sue carte di pagamento e dalla possibilità di aprire anche un conto deposito. Analizziamo più nel dettaglio quali sono le caratteristiche e i vantaggi della proposta di Illimity Bank nel mese di aprile 2020.

Il conto corrente Illimity

Ci sono tre aggettivi con i quali si può descrivere in sintesi il conto corrente online proposto da Illimity: veloce, semplice e sicuro. Il conto Illimity permette di:

tenere sotto controllo, in qualsiasi momento, il saldo e i movimenti effettuati;

effettuare gratuitamente bonifici;

effettuare ricariche telefoniche;

pagare i bollettini postali;

pagare MAV e RAV;

pagare gli F24.

L’imposta di bollo è gratuita, così come il prelievo di contanti in Italia, all’estero in zona Ue e nei Paesi extra euro (per importi uguali o superiori a 100 euro) e presso gli ATM di altre banche. È inclusa la possibilità di inviare denaro ai propri amici grazie al servizio che permette il trasferimento istantaneo di denaro. Tramite Illimity Connect è anche possibile aggregare tutti i conti, anche quelli di altre banche, in modo tale da vederli tutti insieme.

Per quanto riguarda il costo del canone, quello di Illimity è un conto corrente a zero spese per i primi 12 mesi. A partire dal secondo anno il costo è pari a 8,50 euro al mese se si sceglie la variante Plus, mentre continua a essere a costo zero qualora si dovesse optare per il Conto Illimity Smart.

Che differenza c’è fra Illimity Smart e Plus?

Il conto Illimity Smart rappresenta una versione basic del conto di Illimity, in quanto è a zero spese per sempre: in pratica non include i bonifici istantanei, la carta di credito e i prelievi gratuiti illimitati. Tutti i servizi citati sono comunque disponibili, ma sono previsti dei costi extra, ovvero:

la carta di credito costa 20 euro all’anno;

i bonifici istantanei hanno un costo di 2 euro per singola operazione;

ci sono soltanto 3 prelievi gratuiti in zona Euro, poi è previsto il pagamento di 1,50 euro per singola operazione;

i prelievi in contante in zona extra-euro costano 2 euro per singola operazione.

Il conto Illimity Plus è gratuito per i primi 12 mesi e include:

una carta di debito internazionale ;

; prelievi gratuiti in tutto il mondo per importi pari o superiori a 100 euro, mentre per importi inferiori a tale cifra è prevista una commissione di 1 euro;

per importi pari o superiori a 100 euro, mentre per importi inferiori a tale cifra è prevista una commissione di 1 euro; una carta di credito a canone zero ;

; bonifici istantanei gratuiti;

la possibilità di pagare tramite Google Pay e Apple Pay direttamente dal proprio smartphone, senza avere necessariamente la carta di pagamento collegata al conto con sé.

Il costo del conto corrente Illimity Plus può essere azzerato e diventare a canone zero a tempo indeterminato se vengono rispettate due delle seguenti tre condizioni stabilite dalla banca:

accreditare lo stipendio o la pensione: in alternativa, è sufficiente un accredito mensile di almeno 750 euro; attivare almeno 2 domiciliazioni, come le bollette di luce e gas, l’abbonamento della palestra o a un servizio di streaming TV, le rate dello smartphone; effettuare almeno 300 euro di spese al mese, che possono essere cumulate tra la carta di debito e la carta di credito.

Quali sono le carte proposte da Illimity Bank?

Oltre alla carta di debito associata al conto, i clienti che scelgono il conto Illimity Plus potranno richiedere la carta di credito gratuitamente, mentre per il conto Smart è previsto un costo pari a 20 euro l’anno.

Si tratta di una carta di pagamento che prevede:

un massimale di 1.500 euro, che può eventualmente essere aumentato in base a quelle che sono le esigenze del cliente;

che può eventualmente essere aumentato in base a quelle che sono le esigenze del cliente; l’anticipo del contante con una commissione del 4%, con un minimo di 52 centesimi per le operazioni in area euro e di 5,16 euro per le operazioni in area extra euro;

il supporto nei pagamenti con Google Pay e Apple Pay;

il sistema di sicurezza 3D Secure e la possibilità di attivare il servizio di SMS alert;

la possibilità di impostare un massimale di spesa, o di sospendere e attivare la carta direttamente dall’applicazione.

I clienti Illimity possono anche scegliere di attivare una carta prepagata, al costo di 15 euro. La carta può essere ricaricata in vari modi, come per esempio presso i punti SisalPay, supporta sia gli acquisti online sia i pagamenti tramite Google Pay e Apple Pay e può essere controllata tramite app. La carta prepagata di Illimity prevede un costo di 2 euro per i prelievi sia in zona euro sia in zona extra euro.

Cos’è il conto deposito di Illimity e come funziona

Illimity Bank non dà la possibilità di fare trading online, ma in compenso permette di avere accesso a un conto deposito, uno strumento con il quale si possono ottenere remunerazioni sui propri risparmi con tassi di interesse vantaggiosi e senza i rischi tipici della tradizionali attività di investimento di capitale.

Il conto deposito di Illimity prevede infatti un tasso lordo al 2%, nel caso di capitale non svincolabile, oppure dell’1,7%, per l’apertura di un conto deposito con capitale non vincolato.

Scopri il conto deposito di Illimity

A conti fatti, la proposta di Illimity Bank è dotata di diversi strumenti che agevolano parecchio la gestione dei propri soldi, ma soprattutto permettono di risparmiare sui costi tipici legati all’apertura e al mantenimento di un conto corrente. Esiste, poi, l’opportunità per i clienti di accedere anche a prestiti personali, a prodotti assicurativi e a benefit esclusivi, come le convenzioni sanitarie.

Come si apre il conto Illimity?

L’apertura del conto corrente online a zero spese di Illimity può essere effettuata in pochi minuti: lo si può fare dal sito ufficiale della banca oppure scaricando l’applicazione Illimity Bank.

Serviranno:

la carta di identità;

la tessera sanitaria;

un video da registrare in fase di apertura, direttamente dallo smartphone, al fine di verificare la propria identità.

Al momento dell’apertura non è previsto il pagamento di alcun canone: trascorsi 12 mesi di tempo si potrà scegliere se mantenere il conto Illimity Plus, che può diventare a zero spese per sempre e che include numerosi vantaggi, oppure se passare al conto Smart, che non ha costi sul canone, ma a tendere potrebbe risultare più dispendioso per la somma dei costi di tutte le operazioni effettuate durante l’anno.

Sei sei interessato ad approfondire la caratteristiche del conto Illimity Bank, che potrai sottoscrivere direttamente online, ti invitiamo quindi a cliccare sul pulsante che trovi qui sotto.

Scopri il conto corrente online di Illimity