Iliad, Tim, Vodafone, Kena Mobile e WindTre: offerte di telefonia mobile a confronto di ottobre 2020

Cerchi la tariffa di telefonia mobile giusta per te? Operatori low cost come Iliad e Kena Mobile puntano su prezzi bassi e assenza di vincoli e costi extra. I grandi del settore come Tim, Vodafone e WindTre , invece, offrono reti veloci, stabili e diffuse su tutte il territorio

Gli operatori di telefonia mobile low cost hanno portato un certo sconquasso nel settore. Inizialmente i prezzi medi si sono abbassati mentre sono aumentati i Gigabyte inclusi nelle offerte. Oggi il mercato è tornato sostanzialmente in equilibrio e la possibilità di scegliere per gli utenti si è fatta decisamente più ricca rispetto ad appena 2-3 anni fa. Ogni gestore, però, ha i suoi lati positivi e negativi e determinati provider potrebbero quindi essere più o meno adatti alle proprie specifiche esigenze in termini in comunicazione.

Il confronto tra le offerte di telefonia mobile di Iliad, Tim, Vodafone, Kena Mobile e WindTre

Per effettuare un confronto utile delle offerte telefonia mobile bisogna considerare diversi fattori. Oltre al costo mensile è necessario anche valutare la spesa per l’attivazione e gli eventuali vincoli, che possono aumentare il prezzo totale del piano se non vengono rispettati. Inoltre, non tutti i gestori offrono la stessa velocità di navigazione e permettono di sottoscrivere alcune tariffe solo a chi arriva da una lista ben precisa di altri provider.

Kena Mobile

Kena Mobile è molto probabilmente l’operatore più conveniente a cui passare ad ottobre grazie alle tante promozioni associate alle sue tariffe. Il gestore low cost di Tim ha azzerato tutte le spese per la portabilità e permette di ottenere uno un mese gratuito per il suo piano più economico. Le promozioni di Kena sono senza vincoli e costi nascosti e includono tutti i servizi di base più richiesti come LoSai, per non perdere nemmeno una chiamata, e la modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi, segreteria telefonica e un’app gratuita per la gestione dell’offerta. Le tariffe si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese mentre i servizi a sovrapprezzo sono bloccati in automatico.

Le tariffe di Kena possono però essere sottoscritte solo da chi arriva da specifici operatori e la velocità di navigazione è molto ridotta rispetto ad altri operatori. La rete del gestore low permette di usufruire di prestazioni sufficienti per navigare su Internet, condividere contenuti sui social network, visualizzare le email e vedere video in qualità standard.

Kena 5,99 prevede:

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 3 GB in roaming in Ue in 3G)

La tariffa ha un costo di 5,99 euro al mese con primo mese offerto dall’operatore se sottoscritta online. Le spese per attivazione, acquisto e consegna della SIM sono gratuite. La tariffa è riservata a chi arriva da:

Iliad

Ho Mobile

Poste Mobile

Lycamobile

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobile

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Nextus

Noitel

Netvalue

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

Attiva Kena 5,99 Flash »

I Gigabyte inclusi nel piano si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

WindTre

WindTre ha ottenuto diversi premi per la qualità della sua rete mobile. Ookla gli ha assegnato lo Speedtest Award ritenendolo l’operatore più veloce in Italia con performance 44.43 Mbps di media in download e 13.15 Mbps in upload. Tali prestazioni sono state sostanzialmente confermate da Opensignal, che ne ha anche certificato l’efficacia nell’esperienza video, mentre umlaut ne ha premiato l’affidabilità del servizio voce. Passare a WindTre permette poi di ottenere gratuitamente tutti i vantaggi, sconti e promozioni del programma fedeltà WindDay. Chi sceglie Easy Pay come metodo di pagamento, ovvero l’addebito su carta di credito o conto corrente, ottiene più Gigabyte ad un prezzo mensile inferiore.

Large di invece prevede:

Minuti illmitati

200 SMS

40 GB per navigare in Internet alla massima velocità

La tariffa ha un costo mensile di 14,99 euro. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online il contributo è di 9,99 euro. Per l’acquisto della nuova SIM sono necessari 10 euro.

In entrambi i piani sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Confronta le offerte di WindTre »

Tim

Tim offre una delle reti più estese ed efficienti a livello nazionale che permette di navigare fino a 2 Gbps in download in 5G nelle città di Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia e Monza. A breve saranno raggiunte anche Verona, Ferrara, Matera e Bari. Passare a Tim permette di ottenere anche altri vantaggi come Tim Safe Web Plus, la piattaforma per navigare in sicurezza sullo smartphone, l’app Tim Personal con tutti i suoi servizi esclusivi e il programma fedeltà Tim Party che offre sconti, convenzioni e premi ogni giorno della settimana.

Passare a Tim è ancora più vantaggioso per chi è già suo cliente per la rete fissa. Chi attiva un’offerta Tim mobile e già dispone di una tariffa Internet casa dello stesso operatore può attivare gratuitamente Tim Unica. L’offerta consente di avere Gigabyte illimitati per tutti gli smartphone della famiglia (massimo 6 SIM). Il pagamento della linea mobile e fissa, con relativa domiciliazione, avviene direttamente in bolletta. Non solo, l’operatore a questa particolare categoria di utenti offre anche la possibilità di acquistare a rate i modelli top di gamma dei più importanti produttori di smartphone.

Advance 4.5G prevede:

Minuti e SMS illimitati

40 GB per navigare in Internet fino a 700 Mbps in 4.5G (di 15 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 19,99 euro al mese e per l’attivazione sono necessari 15 euro una tantum. Scegliendo l’addebito su credito residuo il traffico dati incluso scende a 20 GB. L’opzione 5G non è inclusa ma può essere associata alla tariffa al costo di 10 euro al mese.

Confronta le offerte di Tim »

Vodafone

Vodafone come Tim punta sulla qualità della sua rete e si distingue per un servizio di assistenza preciso e affidabile. Con la Giga Network 5G è possibile navigare alla massima velocità nelle città di Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli. L’app My Vodafone permette di gestire tutti i dettagli dell’offerta mentre con Vodafone Happy si hanno gratuitamente sconti e vantaggi come Gigabyte aggiuntivi. Chi sceglie di pagare con addebito su conto corrente o carta di credito tramite il servizio Smart Pay ottiene uno sconto sull’addebito mensile per le offerte.

RED Digital Edition prevede:

Minuti e SMS illimitati (1.000 minuti in Ue)

40 GB per navigare in Internet in 4G (di cui 10 GB in roaming in Ue)

5G ready

La tariffa ha un costo di 18,99 euro al mese con Smart Pay (altrimenti 24,99 euro al mese). La spesa per l’attivazione è di 5 euro se si consumano 269 euro di ricariche o di 22,5 euro per i già clienti di Vodafone. L’utente può utilizzare mappe, chat, social network e servizi di streaming musicale senza consumare il traffico dati incluso nella promozione.

Il piano include anche i seguenti servizi:

Smart Passport +: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

Ricevuta di ritorno SMS: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

Continuità del servizio: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

Confronta le offerte di Vodafone »

Iliad

Iliad si distingue da tutti gli operatori di telefonia mobile non tanto per il fatto che le sue offerte sono senza vincoli o costi nascosti quanto perché non pratica rimodulazioni dei piani. La composizione delle promozioni e il prezzo restano identici per sempre. Il gestore low cost francese include tutti i servizi di base più richiesti ma registra ancora qualche difficoltà in termini di copertura. L’azienda sta comunque ampliando la propria rete proprietaria ed entro la fine del 2020 prevede di attivare 5.000 stazioni radio.

Giga 50 prevede:

Minuti verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G+ (di cui 5 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese mentre per per acquistare la SIM sono necessari 9,99 euro. Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Giga 50 »