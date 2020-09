Iliad telefonia fissa: aggiornamento sulle offerte di settembre 2020

Il lockdown ha avuto come effetto inaspettato quello di spingere l’operatore francese Iliad ad accelerare i progetti per il lancio delle offerte internet casa in Italia.

A fugare ogni dubbio sono state le parole di Benedetto Levi, Ceo Iliad Italia, sulla virata verso le promozioni internet casa: “La domanda crescente di connettività degli ultimi mesi ci ha spinto ad accelerare i tempi per l’ingresso nel segmento del fisso e la partnership con Open Fiber costituisce il primo passo in questa direzione”.

L’accordo con Open Fiber, la società di Cassa depositi e prestiti ed Enel, si occupa della cablatura delle città italiane e di fornire i servizi infrastrutturali di rete alle aziende.

Il periodo di quarantena per frenare il contagio da Covid-19 ha quindi portato Iliad a rivedere i propri piani rispetto al progetto di sviluppo Odysée 2024. Da programma il gestore si sarebbe dovuto concentrare sulla rete mobile e sul potenziamento del 5G almeno per i prossimi 4 anni.

Date le nuove condizioni del mercato e il lancio da parte di Sky delle sue offerte casa a Giugno, gli esperti si attendono l’arrivo ufficiale delle offerte di telefonia fissa di Iliad entro il 2021. Tra i clienti cresce l’attesa, sopratutto gli utenti sperano che i piani in fibra saranno altrettanto competitivi che quelli mobile.

L’ipotesi più probabile sembra al momento che il gestore voglia puntare su i pacchetti convergenti fisso e mobile. Se queste intenzioni dovessero essere confermate, e visto che il trend tra gli operatori va in questa direzione, i clienti si troveranno davanti un catalogo con proposte all inclusive per smartphone e internet casa.

Come conoscere le migliori offerte Iliad

Sin dal lancio delle promozioni mobile Iliad è rimasto in cima alle parole chiave più utilizzate dai clienti che vogliano cambiare operatore di telefonia mobile.

Al momento non ci sono certezze rispetto alla struttura delle offerte casa di Iliad. Se effettivamente l’operatore opterà per tariffe combinate può essere utile rinfrescare la memoria su quali sono i piani per il cellulare proposti dal gestore.

Le offerte Iliad mobile da combinare ai piani casa

Le promozioni per lo smartphone attivabili con Iliad sono tre:

Voce

Giga 40

Giga 50

1. Voce

Il primo è un piano con minuti e sms illimitati in Italia e in Ue, ma con un bundle dati molto limitato, appena 40 MB per navigare su rete 4G e 4G+. Il costo del canone abbinato a questa offerta è di 4,99 euro al mese.

Con le tariffe del gestore è previsto un contributo di attivazione pari a 9,99 euro (comprende anche la consegna della sim). Tra i servizi offerti con qualunque piano Iliad si attivi ci sono:

hotspot dati

segreteria telefonica e visiva

Mi richiami

controllo del credito

L’opzione di condivisione di Giga anche con altri dispositivi mobili o pc è un servizio comodo soprattutto qualora venisse a mancare la linea fissa. Se i clienti non hanno necessità di un grande quantitativo di traffico per la navigazione domestica a volte optano per una delle offerte con 40 o 50 Giga e utilizzano questo servizio per collegarsi con i dispositivi casalinghi, ad esempio per lo streaming su smart tv.

2. Giga 50

La migliore offerta del gestore è di certo Giga 50, una tariffa con un canone di 7.99 euro al mese. Attivando questa promozione i clienti avranno incluso nel prezzo:

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

sms illimitati

50 GB per navigare su rete 4G

4 GB da usare in UE

minuti gratis in UE, USA e Canada

3. Giga 40

L’altra tariffa è Giga 40, il costo di questa promozione è di 6.99 euro al mese. Nel pacchetto di questa offerta saranno compresi ogni mese:

chiamate e sms senza limiti verso i numeri nazionali

40 GB internet in 4G in Italia

3 GB in UE

minuti per chiamare gratis in UE, Canada e Stati Uniti

Come accennato, al momento dell’attivazione di uno dei contratti Iliad il cliente dovrà versare un contributo fisso iniziale pari a 9,99 euro per la sim.

Come potrebbero essere le promo casa Iliad

Anche se si è ancora all’oscuro di quali saranno i costi e le proposte del gestore per le offerte casa, magari è possibile iniziare a farsi un’idea di come saranno i piani in fibra di Iliad analizzando le tariffe proposte in Francia.

Il gestore infatti in patria è leader per la fornitura di soluzioni in 4G e in fibra ottica. Utilizzare il traffico dati compresi nei piani mobile può essere un escamotage temporaneo ed è un’opzione valida solo se non si ha necessità di collegamenti potenti e una grande capacità di dati.

Le nuove esigenze di smart working, educazione da remoto e le abitudini di streaming audio e video però possono portare a bruciare anche i 50 GB mensili in pochi giorni. Vediamo quindi di capire quali potrebbero essere le migliori offerte Iliad Casa nel prossimo futuro.

Il pacchetto internet Wi-Fi

La promozione che con ogni probabilità arriverà presto in Italia sarà una soluzione di internet wireless. L’offerta francese si chiama Box 4G+, il pacchetto ha un canone di 29,99 euro e fornisce ai clienti:

internet fino a 320 Mbit/s

250 GB al mese

modem di ultima generazione (connessione contemporanea di 60 dispositivi)

Per il gestore il lancio di questa promozione potrebbe essere il primo passo verso la creazione del catalogo di tariffe per i servizi fissi. Questa offerta infatti si appoggia alla rete 4G, già in costruzione e in fase di ampliamento nel nostro Paese.

La connessione su rete mobile da casa è permessa tramite un modem wireless in cui si inserisce una sim del gestore. Le prestazioni di rete sono anche superiore alle rete in fibra FTTC e ADSL di molti operatori già attivi sul territorio nazionale.

La fibra di Iliad e le soluzioni Freeboox

In un secondo momento sarà interessante capire poi come Iliad trasformerà le sue offerte in fibra per proporle al pubblico italiano. Le principali promozioni al momento disponibili in Francia sono:

Freebox Pop a 29,99 euro al mese

Freebox Delta a 39,99 euro al mese

Nella prima offerta Free, la società francese con cui Iliad fornisce i servizi internet casa, include:

internet senza limiti (con una velocità massima di download di 5 Gigabit/s e con 700 Mbit/s in upload)

modem Wi -Fi

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali e verso 110 destinazioni estere

Freebox tv con 220 canali (con visione in 4K)

Netflix, Prime e altre streaming tv possono essere incluse a pagamento

Con il piano Delta la velocità del collegamento raggiungerà, grazie alla tecnologia EPON, i 10 Gigabit/s. Nell’offerta a 39,99 euro al mese saranno inclusi:

modem Wi-Fi Tri band

chiamate senza limiti

Freebox Tv con Prime, Netflix e la tv satellitare compresi

un buono Uber Eats

Le altre proposte del gestore

Ci sono poi dei pacchetti più economici come Freebox Mini 4 K e Révolution. Con Mini 4K si potranno avere i servizi internet di rete fissa di Iliad a 14,99 euro al mese (costo promozionale per il primo anno) e i servizi della tv satellitare con visione in 4K compresa nel prezzo.

Con Révolution il canone sale di poco, 19,99 euro al mese (ma solo per il primo anno), ma si passa ad un’offerta in fibra con il limite di 250 GB di navigazione al mese inclusi nel contratto. Gli altri servizi offerti sono:

Freebox tv

canali di pay tv

chiamate illimitate verso fissi e mobili (escluse alcune destinazioni internazionali)

Come trovare le migliori promozioni casa

Quando usciranno le offerte Iliad Casa per capire se si tratta di piani convenienti e in linea con le altre promozioni presenti sul mercato italiano sarà utile operare un confronto con le altre tariffe degli operatori.

Per analizzare in dettaglio i piani internet casa con collegamenti in fibra fino a 1 Gigabit/s e traffico voce senza limiti i canoni offerti al momento partono da circa 26 euro circa al mese. I pacchetti più completi oltre ai servizi di connessione e traffico voce offrono come plus anche abbonamenti in promo a pay tv, è il caso sia di Vodafone o Fastweb. Per controllare quale sia la promozione di telefonia fissa più conveniente utilizzate il comparatore di SosTariffe.it.

Prima di decidere di acquistare un’offerta in fibra i clienti dovranno effettuare una verifica della copertura del servizio. La tecnologia per navigare alla massima velocità infatti è ancora disponibile solo in un centinaio di città italiane.

