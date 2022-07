Iliad smartphone incluso: le offerte di Luglio 2022

Se siete fan di Apple e non vedete l’ora di mettervi in tasca l’ultimo modello di iPhone forse dovreste pensare di rivolgervi a Iliad. L’operatore low cost non solo propone tante tariffe di telefonia mobile dall’eccellente rapporto qualità prezzo ma consente di affiancargli anche l’acquisto a rate di tutti i più recenti cellulari di Cupertino. Con le offerte Iliad smartphone incluso potete scegliere tra il recentissimo iPhone 13, dotato del nuovo chip A14 Bionic, supporto al 5G e sistema a tripla fotocamera di ultima generazione, o il dispositivo economico iPhone SE aggiornato alla versione 2020.

Iliad smartphone incluso: le offerte di luglio

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Giga 120 illimitati 120 GB anche in 5G 9,99 euro Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro Dati 300 chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Le offerte Iliad smartphone incluso sono a disposizione di chi ha acquistato una SIM dell’operatore low cost da almeno 3 mesi e ha attivato l’addebito automatico su carta di pagamento (credito o debito) con 3DSecure.

Se non siete ancora clienti di Iliad potete scegliere tra le tante proposte dell’operatore low cost, tutte senza vincoli e costi nascosti. Questo vale comunque in linea in generale in quanto le offerte Iliad smartphone incluso prevedono un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi. In ogni caso l’utente ha sempre la possibilità di recedere dal piano in ogni momento senza il pagamento di penali o sobbarcandosi costi ulteriori per la disattivazione della linea. Iliad se si vuole consente anche di corrispondere l’intero ammontare delle rate residue in un’unica soluzione o continuare con la rateizzazione e stesso metodo di pagamento.

Iliad inoltre non applica rimodulazioni e quindi blocca per sempre il prezzo mensile delle sue promozioni. Non sono nemmeno previste limitazioni alla velocità di navigazione. L’operatore, che oggi raggiunge oltre il 99% della popolazione italiana in 4G/4G+ e tutte le grandi città in 5G, oggi propone tariffe per tutti i gusti:

Giga 120 è la promozione di punta dell’operatore con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ o 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. La SIM costa 9,99 euro mentre attivazione e consegna sono gratuite.

Attiva Giga 120 di Iliad »

Giga 80 include sempre minuti e SMS illimitati ma 80 GB per navigare in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. La SIM costa 9,99 euro mentre attivazione e consegna sono gratuite.

Voce è invece la tariffa pensata per chi utilizza il telefono principalmente per le chiamate in quanto include minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G74G+ a 4,99 euro per sempre. La SIM costa 9,99 euro mentre attivazione e consegna sono gratuite.

Una volta esaurito il traffico dati per tutte le offerte è possibile continuare a navigare a 90 cent ogni 100 MB solo in caso di effettivo utilizzo. Diventare clienti di Iliad per il mobile permette poi di avere uno sconto di 8 euro al mese sull’offerta fibra ottica dell’operatore low cost. La promozione a 15,99 euro al mese per sempre permette di navigare su fisso senza limiti fino a 5 Gbps in download complessivi su rete FTTH (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet) con chiamate, modem Iliad e attivazione inclusi.

Con le offerte Iliad smartphone incluso si possono quindi acquistare:

iPhone 13 da 128 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED)

in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED) iPhone 13 da 256 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED)

in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED) iPhone 13 da 512 GB in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED)

in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED) iPhone 13 Pro Max da 128 GB in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum (grafite, argento, oro, azzurro sierra)

in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum (grafite, argento, oro, azzurro sierra) iPhone 13 Pro da 128 GB in 30 rate da 30 euro al mese + 279 euro una tantum (grafite, argento, oro, azzurro sierra)

in 30 rate da 30 euro al mese + 279 euro una tantum (grafite, argento, oro, azzurro sierra) iPhone 13 Mini da 128 GB in 30 rate da 22 euro al mese + 169 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED)

in 30 rate da 22 euro al mese + 169 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED) iPhone 13 Mini da 256 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 199 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED)

in 30 rate da 25 euro al mese + 199 euro una tantum (mezzanotte, galassia, rosa, blu, PRODUCT-RED) iPhone 12 da 64 GB in 30 rate da 21 euro al mese + 189 euro una tantum (nero, blu)

in 30 rate da 21 euro al mese + 189 euro una tantum (nero, blu) iPhone 12 da 128 GB in 30 rate da 22 euro al mese + 219 euro una tantum (nero)

in 30 rate da 22 euro al mese + 219 euro una tantum (nero) iPhone 12 Mini da 64 GB in 30 rate da 18 euro al mese + 159 euro una tantum (nero, bianco, verde, PRODUCT-RED)

in 30 rate da 18 euro al mese + 159 euro una tantum (nero, bianco, verde, PRODUCT-RED) iPhone 11 da 64 GB in 30 rate da 16 euro al mese + 119 euro una tantum (nero)

in 30 rate da 16 euro al mese + 119 euro una tantum (nero) iPhone SE da 64 GB in 30 rate da 13 euro al mese + 99 euro una tantum (nero)

Iliad smartphone incluso: dettagli su consegna e attivazione

Se non siete ancora clienti di Iliad potete facilmente attivare la vostra nuova offerta collegandovi al sito dell’operatore e cliccando sulla voce Registrati in corrispondenza del piano desiderato. Fatto questo vi verrà richiesto di inserire alcuni dati personali e dichiarare se intendete effettuare la portabilità del numero, che come per gli altri operatori è sempre gratuita. Il pagamento avviene con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Visa e Mastercard.

Potete scegliere di ricevere la SIM direttamente a casa con spedizione tramite Poste Italiane o corriere Bartolini. Nel primo caso la scheda viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere e quindi non c’è necessità di firmare. Nel secondo invece si dovrà essere presenti personalmente alla consegna in quanto non sono ammesse deleghe. Per il ritiro dovrete avere il documento d’identità utilizzato in fase di acquisto online e fornire al corriere una sua copia fronte/retro. Per quanto riguarda invece il telefono, questo verrà consegnato entro 5 giorni lavorativi sempre tramite corriere, che vi comunicherà tramite email o SMS le informazioni relative alla data e modalità di consegna. Oltre ai propri documenti personali si dovrà fornire anche un codice PIN ricevuto via email.

Se invece siete già clienti dell’operatore potete richiedere l’abbinamento di uno smartphone a rate alla vostra offerta accedendo all’apposita sezione nell’Area Personale. La piattaforma, disponibile da mobile e web, permette anche di monitorare credito e consumi, acquistare una ricarica nel taglio che si preferisce, gestire deviazioni di chiamata e messaggi in segreteria, modificare i dati personali e tante altre funzioni.

Si può acquistare la SIM anche in modalità self service tramite Simbox. I distributori sono presenti in tutti i 26 Iliad Store, posizionati nei centri storici delle principali città italiane, e negli oltre mille Iliad Corner presso la GDO e centri commerciali. In alternativa potete comprare la vostra SIM anche in contanti nei bar, tabaccherie ed edicole collegate alla rete Snaipay ribattezzati Iliad Point o nei supermercati, ipermercati, bookstore e negozi di elettronica della rete Iliad Express. Le SIM si trovano negli appositi espositori dell’operatore o tra le ricariche e card alla barriera alle casse.

In tutti i casi per attivare la SIM si deve procedere con la videoidentificazione. Si tratta di realizzare un video selfie con la guida di un operatore in modo che Iliad possa verificare l’identità dell’intestatario della tariffa. In tutto basteranno meno di 3 minuti. Con acquisto in Iliad Point o Express si dovrà invece inserire codice ICCID e PIN presenti sul pre scontrino sul sito www.iliad-it/attiva.

Vi ricordiamo che se non siete soddisfatti del telefono ricevuto potete esercitare entro 14 giorni dalla consegna il vostro diritto di ripensamento inviando l’apposito modulo via posta (Iliad Italia S.p.A. – Casella postale 14106 – 20146 Milano) o fax (+39 02 30377960) e riconsegnando il dispositivo insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione con raccomandata a Iliad Italia c/o XPO Logistics – via Casilina Km 48, Loc. Piombinara, CAP: 00034 Colleferro (RM). In caso invece di recesso prima dei 30 mesi o passaggio ad altro operatore dovrete corrispondere a Iliad tutte le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione.