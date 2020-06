Iliad smartphone incluso: le offerte di Giugno 2020

Anche Iliad, come molti altri operatori di telefonia mobile, consente di acquistare smartphone a rate scegliendo tra diversi modelli di iPhone. L’operatore, anche per quanto riguarda le sue offerte con smartphone incluso, mantiene la sua totale trasparenza e l’assenza di vincoli e costi nascosti. Ecco, quindi, quali sono le offerte di giugno 2020 per acquistare uno smartphone a rate con Iliad e quali sono i modelli che possono essere abbinati alla propria tariffa mobile.

Iliad è presente sul mercato italiano di telefonia mobile da due anni e, di mese in mese, è diventata un vero e proprio punto di riferimento del settore garantendo offerte caratterizzate dalla massima trasparenza e dalla totale assenza di costi nascosti e vincoli. Anche le offerte “smartphone incluso” di Iliad seguono queste caratteristiche e rappresentano un’ottima soluzione per acquistare a rate un dispositivo potendo sfruttare anche i vantaggi derivanti dalle tariffe, davvero molto economiche, dell’operatore.

A differenza di quanto avviene con altri operatori, i clienti Iliad possono abbinare alla loro offerta esclusivamente alcuni modelli di iPhone. Al momento, infatti, non è prevista la possibilità di acquistare a rate smartphone Android di brand come Samsung, Huawei o Xiaomi. Da notare, inoltre, che per poter accedere alle offerte smartphone di Iliad è necessario aver attivato un’offerta da almeno 90 giorni. Non è possibile, infatti, passare ad Iliad e immediatamente sottoscrivere una nuova offerta smartphone incluso.

Queste due limitazioni si accompagnano però ad una serie di vantaggi davvero interessanti per chi sceglie di acquistare uno smartphone a rate con Iliad. Attivando una delle offerte smartphone incluso, infatti, i clienti che scelgono Iliad potranno contare su:

prezzi chiari e trasparenti

assenza totale di costi nascosti legati alla rateizzazione

legati alla rateizzazione assenza di vincoli di permanenza; dopo aver acquistato lo smartphone a rate, l’utente potrà decidere di passare ad altro operatore senza alcun costo extra; in questo caso sarà possibile scegliere se pagare il dovuto in un’unica soluzione oppure continuare con il pagamento rateale come definito dalle condizioni contrattuali

di permanenza; dopo aver acquistato lo smartphone a rate, l’utente potrà decidere di passare ad altro operatore senza alcun costo extra; in questo caso sarà possibile scegliere se pagare il dovuto in un’unica soluzione oppure continuare con il pagamento rateale come definito dalle condizioni contrattuali possibilità di acquistare a rate con carta di credito oppure con carta di debito, a prescindere dal modello di smartphone scelto

Iliad è, quindi, un’ottima opzione per acquistare uno smartphone a rate abbinandolo alla propria offerta mobile. Di seguito vedremo quali sono gli smartphone acquistabili a rate con Iliad e come fare a completare quest’operazione che, come sottolineato in precedenza, non presenta vincoli per i clienti che rispettano i requisiti fissati dall’operatore (essere clienti da almeno 90 giorni con un’offerta attiva).

Smartphone a rate con Iliad: i modelli disponibili

I clienti Iliad possono acquistare uno smartphone a rate scegliendo tra i vari modelli disponibili nel listino dell’operatore. Come sottolineato in precedenza, al momento, Iliad propone esclusivamente iPhone da acquistare a rate. Per ora, infatti, non è possibile comprare un telefono Android a rate.

A disposizione dei clienti Iliad ci sono, quindi, i modelli più recenti della gamma iPhone come iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Da notare, in ogni caso, che non tutte le varianti di questi modelli sono disponibili all’acquisto. Ricordiamo che iPhone 11 ha un display LCD da 6.1 pollici mentre le versioni Pro possono contare su di un display OLED, rispettivamente da 5.8 e 6.5 pollici. Tutti e tre gli smartphone presentano, invece, il SoC Apple A13 Bionic.

Ecco quali versioni è possibile acquistare.

iPhone 11 64 GB: anticipo di 169 Euro e 30 rate mensili da 21 Euro

iPhone 11 128 GB: anticipo di 189 Euro e 30 rate mensili da 23 Euro

iPhone 11 Pro 64 GB: anticipo di 249 Euro e 30 rate mensili da 31 Euro

iPhone 11 Pro Max 64 GB: anticipo di 289 Euro e 30 rate mensili da 33 Euro

Oltre agli iPhone 11 e 11 Pro, i clienti Iliad possono acquistare anche il recentissimo iPhone SE 2020, il più compatto della gamma di smartphone di Apple. Il dispositivo, presentato lo scorso mese di aprile, può contare su di un display da appena 4.7 pollici e su di un design “tradizionale” con tasto Home fisico e sensore Touch ID in sostituzione del notch e del Face ID presenti su iPhone 11 e 11 Pro. Il nuovo SE 2020, in ogni caso, pur essendo più economico presenta lo stesso SoC Apple A13 Bionic presente sugli attuali top di gamma di Apple. Ecco modelli disponibili e prezzi:

iPhone SE 2020 64 GB: anticipo di 99 Euro e 30 rate mensili da 13 Euro

iPhone SE 2020 128 GB: anticipo di 129 Euro e 30 rate mensili da 14 Euro

Da notare che Iliad propone per l’acquisto a rate anche i meno recenti iPhone XS e XR, smartphone disponibili sul mercato dalla seconda metà del 2018 ma che ancora rappresentano delle eccellenti opzioni per chi cerca un nuovo dispositivo. Ecco i prezzi:

iPhone XS: anticipo di 219 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro

iPhone XR 64 GB: anticipo di 149 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro

iPhone XR 128 GB: anticipo di 179 Euro e 30 rate mensili da 25 Euro

Come sottolineato in precedenza, per il momento Iliad consente di acquistare a rate esclusivamente gli smartphone illustrati in precedenza. Chi preferisce acquistare un altro modello dovrà valutare le offerte telefono incluso di altri operatori di telefonia mobile presenti sul mercato italiano.

Come acquistare uno smartphone a rate con Iliad

Come fare, quindi, ad acquistare uno smartphone a rate con Iliad? La procedura è molto semplice. Chi rispetta i requisiti per l’acquisto a rate (è necessario essere clienti Iliad da almeno 90 giorni) può scegliere il modello da acquistare semplicemente collegandosi al sito dell’operatore e visitando la sezione Smartphone (dopo aver eseguito il login con il proprio account).

A questo punto, sarà sufficiente seguire la procedura di acquisto specificando di voler acquistare a rate lo smartphone. Per il completamento della procedura basterà inserire i dati di pagamento (carta di credito o di debito) e attendere la conferma dell’operazione. Da notare che, oltre all’anticipo, è previsto il pagamento delle spese di spedizione dello smartphone scelto pari a 9,99 Euro.

In alternativa, gli utenti possono acquistare uno smartphone a rate recandosi in un Iliad Store. Per individuare il negozio dell’operatore più vicino alla propria posizione è possibile collegarsi al sito ufficiale di Iliad e recarsi nella sezione Store. In negozio sarà possibile completare la procedura d’acquisto del terminale scelto (in base anche alla disponibilità del momento).

Giga 50: l’offerta giusta per passare ad Iliad a giugno 2020

L’offerta di riferimento di giugno 2020 per chi vuole passare ad Iliad è Giga 50, una tariffa completa ed economica che ha tutte le carte in regola per diventare la soluzione ideale per l’abbinamento di uno smartphone da acquistare a rate. L’offerta di Iliad presenta tutte le caratteristiche che contraddistinguono le tariffe dell’operatore a partire dalla totale assenza di costi nascosti e sino ad arrivare alla garanzia che il prezzo indicato sia “per sempre”.

Chi sceglie Giga 50 di Iliad potrà contare su:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

50 GB di traffico dati in 4G ogni mese; in caso di esaurimento dei GB disponibili, solo dopo espresso consenso da parte dell’utente, sarà possibile continuare a navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB di traffico dati aggiuntivo

in caso di esaurimento dei GB disponibili, solo dopo espresso consenso da parte dell’utente, sarà possibile continuare a navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB di traffico dati aggiuntivo in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS illimitati oltre a 4 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

Giga 50 di Iliad è disponibile con un canone mensile di 7,99 Euro. Il prezzo è “per sempre” e include tutti i servizi aggiuntivi (Mi Richiami, Hotspot, controllo del credito residuo, segreteria telefonica). Non sono previsti ulteriori costi extra per l’utente. Per sottoscrivere l’offerta è previsto un contributo di attivazione una tantum di 9,99 Euro che va a sommarsi al costo del primo mese (7,99 Euro) per determinare la spesa iniziale per attivare l’offerta.

Chi vuole passare a Iliad, sia attivando un nuovo numero che richiedendo la portabilità da un qualsiasi operatore, può affidarsi ad una veloce procedura online. Basta cliccare sul box riportato qui di sotto per raggiungere il sito Iliad e completare la procedura di attivazione online con la SIM che sarà spedita all’indirizzo fornito dall’utente in fase di registrazione. La spedizione è gratuita e verrà effettuata nel giro di pochi giorni lavorativi.

Attiva online Giga 50 di Iliad

Da notare che Iliad, per chi non ha bisogno di traffico dati Internet per la propria tariffa, mette a disposizione anche l’offerta Iliad Voce. Questa soluzione presenta minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia oltre a 40 MB di traffico dati Internet per brevissime connessioni (successivamente, sarà possibile navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB). Il costo dell’offerta Iliad Voce è di 4,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 Euro. Anche in questo caso, non ci sono vincoli e costi nascosti e tutti i servizi aggiuntivi sono già inclusi nel canone mensile dell’offerta.

Per attivare l’offerta tramite procedura online è possibile cliccare sul box qui di sotto:

Attiva online Iliad Voce