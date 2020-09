Iliad quarto operatore Italiano: in meno di 2 anni raggiunti i 6 milioni di clienti

La “rivoluzione” Iliad ha conquistato l’Italia. L’operatore di telefonia mobile francese continua a crescere anche nel secondo trimestre del 2020 con 454.000 nuovi utenti netti e un fatturato di 162 milioni di euro (+68% rispetto allo stesso periodo del 2019. La crisi sanitaria mondiale dovuta alla pandemia da Coronavirus, che ha portato all’iniziale chiusura degli Iliad Store, ha influito solo in parte sulla crescita del MVNO (Mobile Virtual Network Operator).

Il Gruppo Iliad ha registrato un EBITDAaL di 876 milioni di euro, in crescita del +9,4% rispetto al primo semestre 2019, e un utile netto di 205 milioni di euro.

Iliad: investimenti nella rete proprietaria e di distribuzione

Iliad in appena 2 anni dal suo debutto in Italia ha superato i 6 milioni di utenti e conferma la quarta posizione all’interno del settore della telefonia mobile per numero di linee attive, raggiungendo una quota di mercato dell’8%. L’azienda ha piani ambiziosi per il futuro e continua l’attività di sviluppo della sua infrastruttura proprietaria con investimenti pari a 223 milioni di euro, escluse le frequenze. Alla fine di giugno 2020, Iliad dispone di circa 5.800 siti radio installati, di cui 3,980 già attivi. L’obiettivo è raggiungere le 5.000 stazioni attive entro la fine del 2020.

“Nel secondo trimestre dell’anno abbiamo voluto mostrare concreta vicinanza ai nostri utenti, fornitori e partner, e siamo stati ripagati con un’importante crescita. – ha dichiarato Benedetto Levi, AD di Iliad – Continuiamo in questa direzione e ora guardiamo al prossimo lancio nel mercato della rete fissa”.

Iliad sta investendo anche nella sua rete di distribuzione e a breve aprirà il suo 16esimo Iliad Store nel centro commerciale “I Gigli” di Firenze e sta ampliando la diffusione dei suoi Iliad Point. Oggi sono più di 200 le tabaccherie, bar ed edicole che supportano il sistema di pagamento digitale Snaipay in tutta Italia che permettono di acquistare una SIM Iliad con l’offerta Giga 50.

Le migliori offerte di Iliad

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

3. Giga 40

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (3 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

A tutte le offerte di Iliad è possibile anche associare l’acquisto delle ultime generazioni di iPhone. Ecco il prezzo a seconda del modello e del taglio di memoria:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo

da – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

da – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 64 GB – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo

da – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 128 GB – 549 euro o 14 euro al mese per 30 mesi e 129 euro di anticipo

Le SIM Iliad possono essere acquistate in tutta comodità online, registrandosi sul sito del gestore. Si può scegliere di ricevere la scheda telefonica direttamente nella buca delle lettere o tramite corriere. Nel primo caso bisognerà procedere alla videoidentificazione tramite una chiamata guidata con un operatore ma non sarà necessario essere presenti alla consegna. La procedura richiede meno di 3 minuti. Nel secondo caso, invece, è obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il corriere e avere con sé una copia del documento d’identità utilizzato al momento dell’acquisto online.

In alternativa, si può ottenere una SIM Iliad utilizzando le oltre 700 Simbox presenti nei 15 Iliad Store allestiti nei centri storici delle principali città e oltre 300 corner presso i punti vendita della GDO. I distributori di SIM riducono al minimo la possibilità di contagio da Coronavirus in quanto non prevedono scambio di denaro e documenti e rendono superfluo il contatto con i dipendenti del negozio e gli altri clienti. Infine, Giga 50 può essere acquistata presso i 200 Iliad Point in Italia. Si tratta di tabaccherie, edicole e bar che supportano il servizio di pagamento Snaipay.

