Iliad promozioni: le migliori offerte di maggio 2020

Giga, minuti per chiamare i vostri contatti e sms gratuiti, ecco quali sono le caratteristiche delle offerte di Iliad. Le promozioni dell’operatore francese continuano a conquistare nuovi utenti attratti dalle sue promosse: zero vincoli, nessuna rimodulazione e senza spese nascoste. Ecco quali sono a Maggio 2020 le migliori tariffe Iliad e come attivare i diversi piani con il dettaglio dei costi e dei servizi inclusi nel canone proposto dal gestore

Nei giorni di riapertura degli Store Iliad nelle principali città italiane si sono create le prime code di utenti che vogliono attivare le offerte del gestore mobile. I suoi piani, nonostante le proposte dei concorrenti, restano tra i più convenienti mese dopo mese. Iliad riesce a mantenere un posto fisso nella classifica delle 10 promozioni per cellulare più economiche. Vediamo quindi quali sono le caratteristiche delle tariffe di questo operatore che hanno convinto 5 milioni di utenti a passare con il gestore francese di telefonia mobile.

Iliad è uno di pochi operatori che non prevede della tariffe scontate per clienti che chiedano la portabilità dei numeri da altri gestori, questo significa che le sue tariffe sono identiche sia per chi attivi una sim Iliad sia per chi passi al gestore mantenendo il vecchio contatto. I piani al momento in catalogo sono solo tre:

Le miglior offerte Iliad a Maggio

Per poter conoscere in dettaglio queste promozioni Iliad e capire se sono realmente convenienti, abbiamo utilizzato il comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento vi permette di ottenere in un’unica schermata un confronto diretto tra le tariffe dei maggiori gestori mobile tradizionali e MVNO, non si limita però solo ad indicare il costo dei canoni bensì riassume le condizioni e i vincoli in uno schema semplice e immediato.

Nei risultati di ricerca vi indicherà se ci sono dei costi di attivazione legati all’offerta, se la consegna della sim sarà a pagamento e se sono previsti dei vincoli particolari per il contratto proposto. Per eventuali dubbi è anche possibile ricorrere agli esperti di SosTariffe.it che vi ricontatteranno su vostra richiesta e risponderanno ai dubbi su tariffe, costi e tempi di avvio delle offerte che preferite.

Se volete conoscere informazioni più dettagliate su Iliad potete selezionare il nome dell’operatore tra quelli del menu dei gestori mobili e scorrendo la pagina troverete i dettagli sulla storia della società, sui contatti del Servizio clienti e con una descrizione molto minuziosa dei servizi proposti ai clienti.

Iliad, le promozioni più vantaggiose

I costi dei piani del gestore francese sono molto contenuti, vanno da circa 5 euro del pacchetto Voce a quasi 8 euro dell’offerta Giga 50. Vediamo in dettaglio cosa vi propongono le differenti promozioni in modo da valutare quale possa essere più adatta alle vostre esigenze.

1. Giga 50

Dal suo debutto sul mercato italiano Iliad ha puntato sull’ottimo rapporto servizi offerti/costo. Il suo piano Giga 50 è riuscito a rimodulare i costi dell’intero settore in Italia e a portare le offerte con bundle dati importanti a scendere sotto la soglia dei 10 euro al mese. La sua Giga 50 è stata l’offerta lancio nel nostro Paese e da quando è stata proposta non ha mai modificato le condizioni e i costi del canone. Attivando questa offerta a 7.99 euro al mese vi garantirà:

Minuti illimitati verso i fissi e i mobili nazionali

Sms senza limiti

Minuti e sms senza limiti in Ue

50 GB in 4 G

4GB in roaming in UE

L’elenco dei numeri stranieri verso cui è consentito chiamare gratuitamente è lungo e include più di 60 paesi. Saranno gratis anche le telefonate verso contatti in Canada e Stati Uniti.

2. Giga 40

Per chi voglia spendere qualcosina meno e avere comunque un buon pacchetto dati c’è una versione ridotta della prima offerta, Giga 40 a 6.99€. Il piano vi offre:

40 GB per navigare in internet

Minuti e sms senza limiti

Minuti e sms senza limiti nei paesi Ue e non solo

3 GB per navigare in Europa

Attivando le promozioni Iliad saranno compresi nei costi mensili anche i servizi di segreteria e di ricontatto in caso si fosse impegnati in un’altra conversazione o non raggiungibili.

3. Voce

Questa tariffa ha un canone mensile di soli 4.99 euro al mese, ma è adatta solo a coloro che non navighino molto online. Con l’attivazione di questa promozione infatti ogni mese gli utenti avranno a disposizione:

Minuti e sms illimitati in Italia

Minuti e Messaggi senza limiti in Europa

40 MB per navigare online

Al traffico dati in eccedenza sarà applicata la tariffa di 0.90 euro ogni 100 MB. Il bundle è veramente molto limitato, non sarebbe sufficiente neanche per un consumo light di un utente medio. Con il traffico incluso potreste ricorrere alle app e alla navigazione online solo una volta ogni tanto per operazioni veramente urgenti e non troppo impegnative.

I servizi extra gratis con le offerte Iliad

Iliad mette a disposizione di tutti i suoi clienti anche alcuni servizi aggiuntivi. Con l’attivazione di una delle tre offerte gli utenti potranno utilizzare gratis anche le funzioni:

Controllo credito residuo (chiamando o inviando un sms al 400 )

) Hotspot

Mi richiami

Segreteria telefonica

Il servizio di segreteria telefonica è un’opzione che quasi nessun gestore garantisce senza costi extra. Con Iliad si avrà accesso ai propri messaggi in casella vocale o alla segreteria visiva senza spese ulteriori rispetto al canone. Per controllare i messaggi in segreteria sarà sufficiente chiamare il 401 o accedere all’Area personale su Iliad.it. La segreteria visiva sarà accessibile solo tramite il vostro account sul sito dell’operatore.

Come acquistare uno smartphone

Con questo gestore è possibile attivare anche le offerte smartphone incluso, al vostro canone per Giga 50 o Giga 40 si aggiungeranno delle rate mensili per comprare uno degli ultimi modelli di iPhone 11. Ad esempio per avere l’iPhone 11 Pro Max i clienti Iliad potranno pagare 289 euro al momento dell’acquisto e versare poi 30 rate da 33 euro.

A Maggio è in promozione speciale l’iPhone XS, per poterlo avere gli utenti con un’offerta Iliad attiva dovranno versare 30 rate da 19 euro e un acconto da 219 euro. L’offerta del momento dovrebbe permettere un risparmio di quasi 270 euro rispetto ai prezzi attuali di questo smartphone.

I costi di attivazione

Iliad viene indicato come uno degli operatori che non impone nessun costo per l’attivazione delle proprie offerte. In realtà c’è una spesa fissa per chi acquisti per la prima volta un piano del gestore, ma solo se se non si ha una sim Iliad.

La politica di massima trasparenza sui costi fissi e una tantum di Iliad è evidente dalle schede di presentazione dei piani promozionali. Nelle vignette pubblicitarie sul sito sono indicati i GB compresi nell’offerta, il bundle di chiamate e sms, il costo del canone e poi si legge: spese una tantum 9.99 euro.

Non si tratta di un costo per l’attivazione del servizio ma della spesa per la sim Iliad. Si tratta di un costo che i clienti dovranno sostenere sia acquistando l’offerta in negozio che online. Possono esserci delle promozioni temporanee durante le quali il gestore elimina questa spesa, ma non avviene di frequente.

Come sottoscrivere le promozioni

Per poter attivare i piani Iliad dovrete creare un account sul sito del gestore, potrete farlo da casa o recandovi negli Store o ai corner presenti in centri commerciali e catene di supermercati e negozi di elettronica. L’iter sarà molto simili solo che nel primo caso farete tutto dal pc e potrete poi chiedere la consegna tramite corriere, in negozio o con le SimBox avrete subito la card Iliad ma non sarà comunque attiva prima di 48 ore dal termine della sottoscrizione dell’offerta.

Per registrarvi dovrete inserire una serie di dati personali e quelli di pagamento e vi sarà chiesto di indicare se volete mantenere il vostro vecchio numero. Se richiedete la portabilità da un altro operatore dovrete avere a portata di mano anche il seriale della vostra attuale sim (lo trovate sulla scheda o nel contratto). Non vi sarà possibile intestare un contratto/sim Iliad ad un minore di 15 anni, è l’unica limitazione posta dal gestore.

Per acquistare i piani Iliad dovrete per forza associare una carta di credito o di debito al contratto, oppure potrete scegliere di addebitare i pagamenti direttamente sul conto corrente. Non è prevista la possibilità di addebito sul credito residuo, successivamente però vi sarà sufficiente ricaricare per tempo la sim acquistando le normali ricariche al tabacchi, nei centri Sisal o nei supermercati abilitati e l’offerta si rinnoverà senza problemi.

Tra le operazioni necessarie per completare l’acquisto della sim, e quindi della promozione, in negozio gli utenti dovranno registrare un breve video messaggio in cui dichiarazioni di scegliere Iliad. Nella procedura online si potrà decidere invece se inviare una copia del documento o se far effettuare il riconoscimento al momento della consegna dal corriere.

Area personale e assistenza clienti

Quando avrete la sim vi verrà anche rilasciato/consegnato un documento su cui sono riportate le credenziali di accesso e la password per entrare nella vostra Area personale Iliad. Da questa pagina è possibile ricaricare il vostro numero, controllare i consumi, attivare o disattivare servizi e offerte, recuperare il PUK per sbloccare la sim qualora si inserisse il codice PIN scorretto per troppe volte.

L’account Iliad è il vostro principale strumento di controllo delle promozioni, ma anche di contatto con l’operatore in caso di bisogno di Assistenza. Iliad ha anche un numero per il Servizio clienti, il contatto è il 177 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, mentre il sabato e la domenica risponde dalle 9 alle 20.