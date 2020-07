Iliad promozioni: le migliori offerte di luglio 2020

Ci sarà un motivo se oltre 5,8 milioni di italiani hanno scelto la “rivoluzione” di Iliad. L’operatore di telefonia mobile ha raggiunto tale traguardo in meno di due e ha un ritmo di crescita nettamente superiore alla concorrenza grazie alle sue tariffe economiche, senza vincoli e costi extra. Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori promozioni Iliad di luglio, i vantaggi portati dal gestore francese e come acquistare le sue tariffe:

Le migliori promozioni Iliad di luglio

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Iliad Voce

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Attiva Giga 50 di Iliad

3. Giga 40

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (3 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

A tutte le offerte di Iliad è possibile anche associare l’acquisto delle ultime generazioni di iPhone. Ecco il prezzo a seconda del modello e del taglio di memoria:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo

da – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

da – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 64 GB – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo

da – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 128 GB – 549 euro o 14 euro al mese per 30 mesi e 129 euro di anticipo

Come acquistare un’offerta Iliad

Le offerte di Iliad possono essere acquistate principalmente in due modi. Quello più semplice e visitare il sito dell’operatore e una volta trovata l’offerta giusta cliccare sul tasto “Registrami”. Nella nuova schermata bisognerà inserire pochi dati e segnalare la volontà di effettuare o meno la portabilità del numero. Fatto questo si riceveranno le credenziali per l’accesso all’Area Personale. La SIM potrà essere consegnata direttamente nella cassetta delle lettere in 2-5 giorni lavorativi con Poste Italiane o tramite corriere Bartolini in 2-4 giorni lavorativi.

Nel primo caso l’identificazione dell’utente avviene tramite videochiamata guidata con un operatore (la procedura richiede meno di 3 minuti) mentre nel secondo bisognerà essere personalmente presenti alla consegna e avere con sé una copia dei documenti utilizzati nella fase di registrazione.

La seconda modalità è utilizzare le oltre 700 Simbox sparse per l’Italia. I distributori di SIM sono presenti nei 15 Iliad Store e 300 corner presenti nei centri storici delle principali città del Paese, centri commerciali e la GDO. Per l’acquisto dell’offerta basta seguire le indicazioni a schermo a disporre di una carta di pagamento (Visa, Master Card) o carta prepagata (Poste Pay, Bancomat, etc.) e di un documento d’identità. L’attivazione della SIM avverrà in automatico entro poche ore l’acquisto della tariffa.

Perché conviene passare a Iliad

I motivi per cui conviene passare a Iliad sono molteplici. Il primo è il prezzo delle tariffe, decisamente inferiore rispetto a quello delle proposte dei principali operatori di telefonia mobile a parità di servizi inclusi. Al contrario di altri gestori low cost, l’azienda francese permette a tutti di sottoscrivere le sue tariffe, a prescindere dall’operatore di provenienza. In più, il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) non prevede rimodulazioni. In futuro i clienti di Iliad continueranno a pagare la stessa cifre per lo stesso bundle di minuti, SMS e Gigabyte.

Iliad non prevede poi vincoli e costi extra. L’utente ha la possibilità di lasciare il gestore in ogni momento, senza il peso di ulteriori spese per la disattivazione della linea o penali. Le tariffe includono tutti i servizi di base a partire dalla segreteria telefonica (per l’ascolto dei messaggi si utilizzano i minuti inclusi nel piano), passando per la modalità Hotspot per condividere la connessione con altri device fino al sistema per conoscere quando qualcuno a cercato di contattarci ma non si era disponibili.

Iliad non propone ai suoi clienti un’app per la gestione dell’offerta ma consente comunque di modificare i dettagli della linea in mobilità grazie al suo sito ottimizzato per smartphone e tablet. Accedendo alla propria Area Personale è possibile effettuare una ricarica, aggiornare i propri dati personali, verificare il credito residuo, monitorare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte e i messaggi in segreteria.

Iliad ha un’altra grande differenza rispetto alla media degli operatori low cost. L’azienda permette infatti di utilizzare la tecnologia 4G o 4G+ per le chiamate e la navigazione Internet in mobilità. La copertura ha delle lacune ma Iliad sta lavorando già da tempo all’ampliamento della sua rete.

Fino allo scorso aprile l’operatore francese aveva installato 5.000 siti radio e ne aveva attivati 2.900. Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza Coronavirus, l’azienda prevede di raggiungere i 5.000 siti attivi entro la fine dell’anno e di installarne tra i 10 e i 12.000 entro il 2024.

Data la difficile situazione dal punto di vista sanitario, il gestore d’Oltralpe ha provveduto a sanificare tutti i suoi negozi e sottolinea come le Simbox siano un sistema rapido e sicuro per l’acquisto delle offerte. I distributori di SIM non prevedono lo scambio di documenti e denaro e riducono al minimo la possibile interazione con gli altri clienti e i dipedenti.

Infine, Iliad ha stretto una partnership con Apple per la vendita di tutti i principali modelli di iPhone. Quest’ultimi possono essere acquistati sia in un’unica soluzione a un prezzo ridotto rispetto a quello proposto dalla grande distribuzione sia nella modalità a rate con vincolo di 30 mesi.

