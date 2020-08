Iliad promozioni: le migliori offerte di agosto 2020

Iliad a breve concluderà il suo Simbox Tour partito da Milano il 18 luglio con l’obiettivo di raggiungere nuovi potenziali utenti di telefonia mobile nelle principali località di vacanza e balneari. L’iniziativa dell’operatore francese ha toccato diverse tappe e l’ultima sarà a Tropea (Vibo Valentia) dal 27 al 30 agosto.

Con questa iniziativa il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) d’Oltralpe ha confermato la volontà di espandersi ulteriormente dopo aver raggiunto la quarta posizione tra i provider italiani per numero di linee attive. Le SIM di Iliad possono essere acquistate comodamente online, potendo scegliere di riceverle direttamente nella buca delle lettere o tramite corriere. Nel primo caso non è richiesta la presenza al momento della consegna ma si dovrà procedere alla conferma dell’identità tramite videochiamata guidata con un operatore. La procedura in tutto richiede meno di 3 minuti. Nel secondo caso, invece, è necessario essere presenti fisicamente alla consegna e portare con sé una copia del documento d’identità utilizzato al momento della registrazione sul sito.

Le SIM possono essere inoltre acquistate anche utilizzato le oltre 700 Simbox presenti nei 15 Iliad Store, allestiti nei centri storici di tutte le principali città italiani, e nei 300 Iliad corner presso GDO e centri commerciali. Da quest’estate è inoltre possibile sottoscrivere Giga 50 negli Iliad Point, ovvero tabaccherie, bar ed edicole che supportano il sistema di pagamento digitale Snaipay. Per il trovare il punto vendita più vicino si può utilizzare l’apposito strumento presente sul sito dell’operatore.

Vi ricordiamo che, nonostante la crescita dei contagi di Coronavirus in questi mesi estivi, tutti i punti vendita di Iliad non solo rispettano le norme sanitarie previste dalla legge ma risultano ancora più sicuri proprio grazie alla vendita tramite Simbox. Tali dispositivi infatti riducono al minimo la possibilità di contrarre il Covid-19 in quanto non prevedono scambio di denaro e documenti e limitano allo stretto necessario il contatto con gli altri clienti e i dipendenti del negozio.

Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori tariffe di Iliad e relativi costi e servizi inclusi:

Le migliori promozioni Iliad di agosto

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

3. Giga 40

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (3 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

A tutte le offerte di Iliad è possibile anche associare l’acquisto delle ultime generazioni di iPhone. Ecco il prezzo a seconda del modello e del taglio di memoria:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo

da – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

da – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 64 GB – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo

da – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 128 GB – 549 euro o 14 euro al mese per 30 mesi e 129 euro di anticipo

La filosofia di Iliad

Iliad fin dal suo debutto debutto in Italia ha voluto rimarcare le molte differenze con i gestori di telefonia mobile che fino a quel momento avevano operato nel nostro paese. Innanzitutto l’azienda francese ha detto no alle rimodulazioni. Il costo e i servizi inclusi nelle sue promozioni rimarranno identici nel tempo. Questo significa che gli utenti non dovranno temere di dover pagare di più per il piano senza un reale motivo.

Iliad ha inoltre eliminato vincoli e costi nascosti. I suoi clienti possono lasciare in ogni momento l’operatore, senza doversi sobbarcare spese ulteriori per il passaggio ad altro gestore o la disattivazione della linea, e possono usufruire di tutti i principali servizi di base a costo zero. Ad esempio, per l’ascolto dei messaggi salvati in segreteria si utilizzano i minuti inclusi nel piano. L’operatore offre anche un efficiente e intuitivo sistema per la verifica del credito residuo o per sapere quando qualcuno ha tentato di contattaci quando eravano assenti o impossibilitati a rispondere. In più, con la modalità Hotspot si può condividere la conessione Internet con altri dispositivi.

Iliad sta inoltre ulteriormente ampliano la propria rete proprietaria in modo da raggiungere tutti gli utenti italiani. L’azienda fino allo scorso aprile aveva installato 5.000 siti radio nel Paese, di cui oltre 2.000 sono già stati attivati. Entro la fine dell’anno conta di arrivare a 5.000 stazioni attive e nell’arco di 4 anni a 10-12.000 siti radio installati. L’operatore inoltre grazie alla collabotazione con Open Fiber a breve debutterà anche nel mercato della rete fissa con un’offerta per la fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home). Questa tecnologia prevede che la fibra ottica raggiunga direttamente il modem casalingo.

Iliad non include nel piano un’app per la gestione dell’offerta ma si può personalizzarla con pochi click effettuando l’accesso nell’area personale sul sito dell’operatore, ottimizzato per l’utilizzo su dispositivi mobili come smartphone o tablet. Da qui si può monitorare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte, modificare i propri dati personali, gestire la deviazione delle chiamate e molto altro ancora. Ad oggi, però, non è ancora possibile sottoscrivere una diversa offerta del MVNO francese senza rinunciare al proprio numero di telefono.

