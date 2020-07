Iliad Point anche nei punti Snaipay: come attivare le offerte iliad al bar

Iliad espande la sua rete commerciale sul territorio italiano mettendo a disposizione degli utenti un nuovo servizio per attivare le sue offerte. Grazie alla collaborazione con Snaipay , piattaforma di servizi di pagamento di Snaitech disponibile per i gestori dei punti vendita sul territorio, da questa settimana sarà possibile acquistare una SIM Iliad nei nuovi Iliad Point presso centinaia di punti Snaipay in tutta Italia. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Iliad compie un nuovo passo della sua “rivoluzione”. A distanza di poco più di due anni dal debutto sul mercato di telefonia mobile italiano, avvenuto nel maggio del 2018, Iliad annuncia un’importante partnership con Snaitech. Grazie a questa partnership, gli utenti che vorranno passare ad Iliad, acquistando una nuova SIM ed attivando l’offerta Giga 50, potranno recarsi nei nuovi Iliad Point.

Gli Iliad Point saranno disponibili per gli utenti all’interno delle centinaia di punti Snaipay sparsi su tutto il territorio italiano. Gli utenti, quindi, potranno recarsi presso il proprio bar o la propria tabaccheria di fiducia ed, in pochi minuti, attivare una nuova SIM Iliad anche richiedendo la portabilità del numero.

La procedura è semplice e immediata. In pochi minuti, proprio come avviene negli Iliad Store o negli Iliad Corner già disponibili su tutto il territorio italiano, l’utente potrà completare la procedura di sottoscrizione e attivare una nuova SIM Iliad che sarà pronta all’uso, da subito.

Con questa novità, Iliad va ad arricchire la sua rete commerciale, risultando così sempre più presente sul territorio nazionale. I nuovi Iliad Point, collocali presso centinaia di punti Snaipay già attivi, vanno infatti a sommarsi ai 15 Iliad Store e agli oltre 300 Iliad Corner (distribuiti tra centri storici delle città italiane, centri commerciali e GDO).

Per gli utenti che vorranno attivare una nuova offerta Iliad, quindi, da questa settimana c’è una nuova opzione. I nuovi “Point” dell’operatore sono, infatti, già pronti ad accogliere la clientela mettendo a disposizione la semplice procedura di attivazione per le varie offerte Iliad.Scopri le migliori offerte Iliad

Le offerte Iliad sono disponibili anche online

La rete commerciale di Iliad sparsa sul territorio si affianca al sito web dell’operatore, un’opzione disponibile sin dal lancio per poter acquistare una nuova SIM Iliad. La procedura di sottoscrizione online delle offerte dell’operatore è, sicuramente, la più immediata. In pochi secondi, infatti, è possibile scegliere la tariffa da attivare ed inserire tutti i dati richiesti.

Per attivare una delle offerte dell’operatore basterà inserire i propri dati anagrafici, un documento di identità e, in caso di richiesta di portabilità del numero, anche il numero di cellulare da passare ad Iliad ed il codice seriale della SIM. Completata la fase di inserimento, si dovrà inserire l’indirizzo presso cui ricevere la SIM e completare il pagamento.

Giga 50 di Iliad

L’offerta di riferimento di Iliad, sia online che nei nuovi Iliad Point oltre che negli Store e nei Corner, è Giga 50. Si tratta di una delle offerte di telefonia mobile più convenienti in assoluto che, oltre ad un ricchissimo bundle di minuti, SMS e GB, propone una trasparenza assoluta con la totale assenza di costi nascosti e la garanzia del prezzo bloccato “per sempre“, elementi che rappresentato un vero e proprio punto di forza delle offerte Iliad.

Giga 50 presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB di traffico dati in 4G; in caso di esaurimento dei Giga, sarà possibile continuare a navigare a 90 centesimi per ogni 100 MB previo consenso da parte dell’utente

di traffico dati in 4G; in caso di esaurimento dei Giga, sarà possibile continuare a navigare a 90 centesimi per ogni 100 MB previo consenso da parte dell’utente in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati senza alcun costo aggiuntivo

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese con un contributo di attivazione una tantum di 9,99 Euro. Nel canone mensile, come già sottolineato in precedenza, sono inclusi tutti i servizi aggiuntivi (Mi Richiami, HotSpot, Controllo del credito residuo, Segreteria Telefonica) e non sono previsti costi extra per l’utente.

Da notare che Giga 50, con le condizioni riportate in precedenza, è disponibile per tutti. E’, infatti, possibile attivare l’offerta sia richiedendo un nuovo numero di cellulare che effettuando la portabilità del proprio numero da un altro operatore (non ci sono limiti per quanto riguarda l’operatore di provenienza, l’offerta è disponibile per tutti).

Per attivare Giga 50 di Iliad è possibile seguire la procedura di sottoscrizione online, disponibile cliccando sul link qui di sotto per raggiungere il sito dell’operatore, oppure recarsi in uno degli Iliad Store, Corner o Point.

Attiva online Giga 50 di Iliad

Da notare, inoltre, che Iliad propone anche una tariffa più economica, riservata agli utenti che non hanno bisogno di GB per navigare in mobilità. L’offerta in questione si chiama Iliad Voce e presenta un costo di appena 4,99 Euro al mese. Attivando quest’offerta si avrà a disposizione un piano tariffario con:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

40 MB di traffico dati ogni mese (pari a 0,04 GB); in caso di esaurimento dei GB, è possibile continuare a navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 40 MB di traffico dati senza costi aggiuntivi

L’offerta in questione presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese. Anche in questo caso, tutti i servizi extra sono inclusi ed il prezzo dell’offerta è da considerarsi come “per sempre”. Da notare, inoltre, che è previsto un contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum. L’offerta è attivabile direttamente online:

Attiva online Iliad Voce

Per chi passa ad Iliad, attivando una delle offerte dell’operatore, c’è anche la possibilità di acquistare un iPhone a rate. La promozione, attivabile dopo i primi tre mesi di attivazione della SIM, permette di acquistare un nuovo modello di iPhone (sono disponibili tutte le principali varianti degli smartphone di Apple) con un sistema di pagamento che prevede un anticipo e 30 rate mensili con addebito su carta di pagamento.

Annunci Google