Iliad offerte telefoni: le promozioni con smartphone di Aprile 2021

Iliad è tra i migliori operatori di telefonia mobile in circolazione. Il provider francese in meno di 3 anni ha superato la quota di 7 milioni di clienti grazie all’attenzione al cliente e alla trasparenza. Iliad è stato il primo a lanciare un’offerta 5G incluso a meno di 10 euro al mese ed è tra i pochi gestori low cost a permettere l’acquisto di uno smartphone. Nello specifico, con le Iliad offerte telefoni sono possono ottenere a prezzi convenienti i migliori modelli di iPhone.

Parliamo dei recentissimi iPhone 12, dotati di schermo OLED, chip proprietario A14 Bionic supportato dall’intelligenza artificiale e con una sistema a tripla fotocamera con sensore LiDAR per la scansione dell’ambiente circostante (solo modello Pro). Per chi non vuole rinunciare alla qualità della Mela ma non è disposto a spendere cifre troppo alte è invece disponibile iPhone SE 2020 o modelli meno recenti come iPhone 11 e iPhone XR.

Iliad offerte telefoni: le promozioni con smartphone di aprile

Iliad permette di associare l’acquisto di uno smartphone a una qualsiasi delle sue tariffe di telefonia mobile accedendo al sito dell’operatore o dall’Area Personale. E’ possibile pagare in un’unica soluzione o a rate ma solo con carta di pagamento (debito o credito) con integrato il sistema di sicurezza 3D Secure. I documenti di fatturazione verranno inviati direttamente all’email indicata durante la regitrazione. La consegna avverrà direttamente a domicilio entro 5 giorni dalla conferma dell’ordine.

Le Iliad offerte telefoni con pagamento a rate prevedono un vincolo di durata di 30 mesi e sono riservate a chi ha attivato una SIM del provider da almeno 3 mesi con addebito automatico su carta di pagamento. L’utente ha comunque la possibilità di recedere dal contratto in ogni momento e corrispondere all’azienda tutte le rate residue in un’unica soluzione senza alcun tipo di penale. I modelli tra cui scegliere sono i seguenti:

Modello In un’unica soluzione Rate Anticipo iPhone 11 da 64 GB 699 euro 18 euro al mese 159 euro iPhone 11 Pro Max da 64 GB 1.189 euro 32 euro al mese 229 euro iPhone XR da 64 GB 559 euro 16 euro al mese 119 euro iPhone SE 2020 da 64 GB 489 euro 13 euro al mese 99 euro iPhone 12 da 64 GB 919 euro 24 euro al mese 199 euro iPhone 12 da 128 GB 979 euro 25 euro al mese 229 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 1.179 euro 30 euro al mese 279 euro iPhone 12 Pro Max da 128 GB 1.279 euro 32 euro al mese 319 euro iPhone 12 Mini da 64 GB 819 euro 21 euro al mese 189 euro iPhone 12 Mini da 128 GB 879 euro 22 euro al mese 219 euro

Le Iliad offerte telefoni includono tutti i servizi di base più richiesti, che altri operatori propongono solo a pagamento, e non ci sono limitazioni alla velocità di navigazione. E’ assente un’app per la gestione della tariffa ma tutte le operazioni di personalizzazione possono essere comunque effettuate accedendo da mobile e desktop all’Area Personale sul sito del gestore francese. L’utente dopo aver effettuato il login con nome utente e password può monitorare il credito residuo, verificare i consumi in tempo reale del traffico voce e dati, effettuare una ricarica online nella modalità di pagamento che preferisce, gestire i messaggi in Segreteria e le deviazioni di chiamata e recedere dall’offerta. E’ possibile scegliere tra i seguenti piani:

1. Giga 100

Minuti e SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare su Internet in 4G, 4G+ o 5G (6 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Con il 5G di Iliad, la cui rete è stata strutturata per garantire il minimo impatto ambientale, è possibile navigare fino a 855 Mbps in download. L’operatore con questa tecnologia oggi raggiunge i Comuni di:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

Iliad sta ampliando i dispositivi in grado di connettersi alla sua rete 5G. I modelli attualmente compatibili sono:

Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro +

: P40, P40 Pro, P40 Pro + Oppo : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro Xiaomi : MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro

: MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro Motorola : Edge, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G

: Edge, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G Nokia 8.3 5G

2. Giga 50

Minuti e SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

3. Giga 40

Minuti e SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 6,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

4. Voce

Minuti e SMS illimitati

40 MB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (40 MB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 4,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

In tutte le offerte Iliad sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Per tutte le offerte, una volta esaurito il traffico dati incluso e previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB.

Le chiamate incluse nelle offerte sono gratuite verso i Paesi dell’Unione Europea e altre destinazioni extra Ue:

Azzorre Canada (anche mobili) Guadalupa Islanda Mayotte Riunione Alaska (anche mobili) Cina Guernsey Israele Norvegia Romania Sudafrica Corea del sud Guyana Jersey Nuova Zelanda Regno Unito Germania Croazia Hawaii (anche mobili) Lettonia Paesi Bassi San Marino Andorra Danimarca Hong kong Lituania Perù Slovenia Australia Spagna Ungheria Liechtenstein Polonia Svezia Austria Estonia Isola di Man Lussemburgo Portogallo Svizzera Belgio Finlandia Arcipelago delle Canarie Madera Puerto Rico Taiwan Brasile Gibraltar India Malta Slovacchia USA (anche mobili) Bulgaria Grecia Irlanda Martinica Repubblica Ceca

Iliad offerte telefoni: consegna SIM e attivazione

Le Iliad offerte telefoni sono disponibili solo per chi già dispone di una SIM dell’operatore. Quest’ultima può essere acquistata comodamente online e la si riceverà gratuitamente a domicilio. La spedizione avviene o tramite poste italiane o tramite corriere entro 2-5 giorni lavorativi. Nel primo caso non è necessario essere presenti personalmente alla consegna. Nel secondo, invece, l’utente dovrà prendere appuntamento con il corriere, a cui dovrà presentare copia e originale del documento d’identità utilizzato in fase di acquisto.

Con consegna via posta per l’attivazione bisognerà prima procedere alla videoidentificazione. La procedura per la verifica dell’identità dell’intestatario della SIM avviene tramite videochiamata guidata con un operatore che richiederà meno di 3 minuti. Chi sceglie la spedizione con corriere non dovrà invece effettuare tale operazione.

Vi ricordiamo che le SIM Iliad possono essere acquistate anche tramite Simbox. L’operatore offre oltre 1.300 distributori di schede telefoniche nei 18 Iliad Store posizionati nei centri storici delle principali città italiane e nei più di 500 Iliad Corner presso la GDO e centri commerciali in tutto il Paese. Per l’attivazione bisognerà sempre effettuare la videoidentificazione.

In alternativa, si può acquistare la SIM anche negli oltre 600 Iliad Point, ovvero bar, edicole e tabaccherie abilitate alla piattaforma Snaipay, e tramite il nuovo canale Iliad Express anche in supermercati, ipermercati, negozi di elettronica di consumo e bookstore tra le giftcard e le ricariche esposte. In questo caso per l’attivazione è necessario inserire il PIN presente sulla confezione sul sito www.iliad.it/attiva.