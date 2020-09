Iliad offerte Internet: le offerte con Giga inclusi di settembre 2020

Iliad nel proprio listino prevede non solo tariffe voce ma anche tutto incluso, ovvero con minuti e Gigabyte per navigare in Internet e utilizzare tutte le proprie app preferite. Scopri le tariffe con Giga inclusi dell'operatore francese e i vantaggi che porta passare alla sua offerta

Oggi anche gli utenti di telefonia mobile, compresi quelli che sono meno avvezzi alla tecnologia, necessitano di un quantitativo minimo di Gigabyte per poter accedere ai servizi di base per le proprie attività quotidiane. Per cercare informazioni su Internet o utilizzare qualsiasi app, dalle chat ai social network fino ai servizi di streaming video e musicale, è necessario disporre di traffico dati. Iliad nelle sue tariffe include un quantitativo variabile di Gigabyte e proprio ieri è stata lanciata una nuova offerta con ben 100 Gigabyte a disposizione dell’utente.

Iliad offerte Internet di settembre

Se non consideriamo l’offerta Voce, che come è facilmente intuibile dal nome è indirizzata soprattutto a chi utilizza lo smartphone per le chiamate, le tariffe di Iliad prevedono un discreto quantitativo di traffico dati, anche molto superiore a quello incluso nelle offerte più economiche dei grandi operatori. Il gestore francese ha lanciato una nuova promozione da 100 GB chiamata Flash 100 ma che sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato. Per non perdere l’occasione è quindi consigliabile affrettarsi.

Giga 50 Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note minuti illimitati verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero SMS illimitati 50 GB in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue) 7,99 euro 9,99 euro gratuita Flash 100 minuti illimitati verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero SMS illimitati 100 GB in 4G o 4G+ (5 GB in roaming in Ue) 9,99 euro 9,99 euro gratuita offerta disponibile fino al 15/10/20 Giga 40 minuti illimitati verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero SMS illimitati 40 GB in 4G o 4G+ (3 GB in roaming in Ue) 6,99 euro 9,99 euro gratuita Voce minuti illimitati verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero SMS illimitati 40 MB in 4G o 4G+ 4,99 euro 9,99 euro gratuita

Una volta esaurito il traffico dati incluso nel piano, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB. Nella tariffa sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Come acquistare le offerte di Iliad

Iliad consente di acquistare le sue tariffe comodamente online dopo aver effettuato la registrazione sul proprio sito. Una volta scelta la tariffa basta cliccare su Acquista, indicare il proprio operatore di provenienza ed eventualmente se si desidera richiedere la portabilità del numero di telefono. E’ possibile ricevere la nuova SIM direttamente nella buca delle lettere tramite posta ordinaria o prendendo un appuntamento con il corriere.

Con la consegna via posta, prima di poter utilizzare l’offerta, è necessario effettuare una videochiamata con un operatore per confermare la propria identità ma non è obbligatorio essere presenti fisicamente quando si riceve la SIM. Chi sceglie la consegna tramite corriere, invece, dovrà ritirare personalmente la scheda telefonica e presentare una copia del documento d’identità utilizzato al momento dell’acquisto online.

In alternativa, è possibile acquistare la SIM tramite le oltre 700 Simbox sparse in numerosi punti vendita in Italia. Questi dispositivi sono assolutamente sicuri e rispettano le norme sanitarie per ridurre la possibilità di contagio da Coronavirus. Le Simbox infatti non prevedono né scambio di denaro né di documenti e limitano al minimo la possibilità di contatto con gli altri clienti e i dipendenti del negozio. Le SIM possono quindi essere acquistate in uno dei 15 Iliad Store presenti nei centri storici delle principali città (il sedicesimo verrà aperto a breve a Firenze nel centro commerciale I Gigli) e negli oltre 300 corner presso le catene della grande distribuzione. Da poco l’operatore consente di sottoscrivere l’offerta Giga 50 anche nei 200 Iliad Point. Si tratta di tabaccherie, edicole e bar che supportano il sistema di pagamento digitale Snaipay.

Ulteriori dettagli sulle offerte di Iliad

Le offerte di Iliad non prevedono vincoli o costi nascosti. L’utente ha quindi la possibilità di dismettere la linea in ogni momento senza il timore di penali o spese ulteriori. L’operatore inoltre non intende rimodulare le sue tariffe, che rimaranno identiche nel tempo per sempre. In futuro, quindi, non arriveranno aumenti di prezzo né verrà modificata la quantità di traffico dati e voce e servizi inclusi nel piano. A tutte le offerte di Iliad è poi possibile associare l’acquisto in un’unica soluzione o a rate di:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo

da – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

da – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 64 GB – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo

da – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 128 GB – 549 euro o 14 euro al mese per 30 mesi e 129 euro di anticipo

Iliad non prevede un’app per la gestione dell’offerta come altri gestori ma permette di effettuare diverse operazioni associate alla linea dopo aver effettuato l’accesso nell’Area Personale sul proprio sito. Da qui è possibile monitorare il credito residuo, verificare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte in ogni momento, modificare i dati personali, gestire le deviazioni di chiamate e i messaggi salvati in segreteria, effettuare una ricarica e molto altro ancora.

A livello di copertura, l’operatore francese è in grado di raggiungere con il suo segnale la quasi totalità della popolazione italiana in 4G o 4G+. Alcune zone del Paese non sono ancora coperte direttamente dall’operatore low cost (che in questo caso utilizza la rete di WindTre) ma già da tempo sta lavorando all’ampliamento della sua infrastruttura proprietaria. A giugno di quest’anno l’azienda disponeva di 5.800 stazioni radio installate 3.980 già attive. L’obiettivo è arrivare a 5.000 siti attivi entro al fine del 2020 e circa 10-12.000 stazioni installate nei prossimi 4 anni.

Al momento Iliad non permette di cambiare piano di telefonia mobile con una delle sue altre offerte. Le chiamate verso numeri fissi all’estero sono incluse nei piano per i seguenti Paesi:

Azzorre

Alaska (anche mobili)

Sudafrica

Germania

Andorra

Australia

Austria

Belgio

Brasile

Bulgaria

Canada (anche mobili)

Cina

Cipro

Corea del sud

Croazia

Danimarca

Spagna

Estonia

Finlandia

Francia

Gibraltar

Grecia

Guadalupa

Guam

Guernsey

Guyana

Hawaii (anche mobili)

Hong kong

Ungheria

Isola di Man

Arcipelago delle Canarie

India

Irlanda

Islanda

Israele

Jersey

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Madera

Malta

Martinica

Mayotte

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Perù

Polonia

Portogallo

Puerto Rico

Slovacchia

Repubblica Ceca

Riunione

Romania

Regno Unito

San Marino

Slovenia

Svezia

Svizzera

Taiwan

USA (anche mobili)

