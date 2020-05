Iliad Offerte Internet: le offerte con Giga inclusi di maggio 2020

Iliad è oggi il quarto operatore di telefonia mobile in Italia e ritiene grazie alla sua offerta di aver spinto il mercato ad aumentare la quantità di traffico dati medio a disposizione degli utenti italiani. Le sue offerte tutto incluso hanno convinto oltre 5,8 milioni di clienti, di cui 525mila si sono aggiunti solo nel primo trimestre del 2020.

Non solo, Iliad durante il difficile periodo dovuto all’emergenza Coronavirus ha deciso di concedere 10 GB aggiuntivi gratuiti agli utenti che hanno sottoscritto la tariffa Voce. Di seguito sono descritte nel dettaglio tutte le offerte Internet dell’azienda francese:

Iliad offerte Internet con Giga inclusi di maggio

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Iliad Voce

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Giga 50 di Iliad

3. Giga 40

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (3 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

A tutte le offerte di Iliad è possibile anche associare l’acquisto delle ultime generazioni di iPhone. Ecco il prezzo a seconda del modello e del taglio di memoria:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo

da – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

da – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 64 GB – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo

da – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 128 GB – 549 euro o 14 euro al mese per 30 mesi e 129 euro di anticipo

I vantaggi di passare a Iliad

Iliad fin dal suo debutto in Italia circa 2 anni fa ha sempre cercato di distinguersi dalla concorrenza per la massima trasparenza. Tanti grandi provider hanno la tendenza a rimodulare le loro tariffe, aumentandone il costo e modificando di fatto unilateralmente i termini del contratto stipulato con i clienti.

Iliad invece promette che tutte le promozioni rimarranno identiche nel tempo, sia per quanto riguarda la loro composizione sia in termini di prezzo. Non solo, il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) francese ha deciso di non inserire vincoli.

I clienti hanno la possibilità di lasciare l’operatore in ogni momento senza dover pagare penali o costi di disattivazione. Parlando sempre del lato economico, Iliad ha eliminato le spese extra includendo nelle offerte tutti i servizi di base più richiesti dagli utenti.

Chi sottoscrive un’offerta dell’operatore low cost può quindi accedere alla segreteria visiva utilizzando i minuti inclusi nel proprio piano, condividere la connessione Internet con altri dispositivi tramite la modalità Hotspot, verificare il credito residuo dall’Area Personale sul sito dell’operatore oltre ad evitare di sottoscrivere servizi a sovrapprezzo grazie al blocco automatico previsto dal provider.

Iliad infatti non dispone di un’app per la gestione della linea ma grazie al suo portale ottimizzato per l’utilizzo su mobile consente anche dallo samrtphone di monitorare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte, effettuare una ricarica online, attivare opzioni sul piano e altre operazioni di base.

Acquistare un’offerta Iliad è semplicissimo anche per chi non può farlo online. L’azienda ha predisposto la riapertura dei suoi 15 Iliad store e corner sparsi per l’Italia provvedendone alla loro sanificazione. Le 700 Simbox, anche grazie ai pennini digitali, offrono l’opportunità di acquistare una SIM in totale sicurezza ed evitando il contagio. La procedura di attivazione prevede la videoidentificazione con un operatore. L’attivazione richiede meno di 3 minuti.

Una delle critiche mosse a Iliad è che la copertura non è uniforme. L’azienda offre connettività in 4G e 4G+ ma il suo segnale è scarso in zone come buona parte di Sardegna, bassa Campania, Molise, comuni dell’arco alpino e che si trovano nelle aree centrali della penisola. In queste località non è raro che la copertura sia garantita dalla rete WindTre.

L’azienda comunque sta operando per ampliare la sua infrastruttura già da diverso tempo. Nel suo ultimo report l’operatore afferma di aver confermato il suo obiettivo di installare 5.000 siti radio entro la fine del 2020 e 10-12.000 entro al fine del 2024.

Infine, Iliad è uno dei pochi operatori low cost a disporre di offerte telefono incluso. Nello specifico, l’azienda consente di acquistare a rate o in un’unica soluzione gli ultimi modelli di iPhone.