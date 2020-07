Iliad offerte Internet: le offerte con Giga inclusi di luglio 2020

Tutte le offerte Iliad includono un quantitativo di Gigabyte per navigare in Internet e utilizzare le proprie app preferite. Scopri tutti i dettagli sulle tariffe dell’operatore low cost francese e relativi costi a seconda del quantitativo di traffico dati di cui necessiti per i tuoi bisogni quotidiani

Molti operatori di telefonia mobile durante i mesi estivi propongono offerte solo dati da utilizzare con chiavette Internet o modem Wi-Fi portatili per connettersi al web in mobilità da notebook, smartphone o tablet.

Iliad non prevede questo tipo di tariffe ma tutte le sue promozioni includono una discreta quantità di Gigabyte. Non solo, durante la fase più critica dell’emergenza Coronavirus l’azienda ha regalato ulteriore traffico dati ai suoi clienti che hanno sottoscritto l’offerta Voce (10 GB).

Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori offerte Internet di Iliad con Gigabyte inclusi:

Iliad offerte Internet con Giga inclusi

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Iliad Voce

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Giga 50 di Iliad

3. Giga 40

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (3 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

A tutte le offerte di Iliad è possibile anche associare l’acquisto delle ultime generazioni di iPhone. Ecco il prezzo a seconda del modello e del taglio di memoria:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo

da – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

da – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 64 GB – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo

da – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 128 GB – 549 euro o 14 euro al mese per 30 mesi e 129 euro di anticipo

Le offerte Iliad possono essere acquistate direttamente sul sito dell’operatore dopo essersi registrati. Questa procedura consente di richiedere gratuitamente la portabilità del numero di telefono e di scegliere la modalità di consegna della SIM. Nello specifico l’operatore francese permette di riceverla direttamente nella cassetta delle lettere o tramite corriere.

Nel primo caso non è necessario essere presente alla consegna e per procedere all’attivazione è necessario effettuare una videochiamata guidata con un operatore di Iliad. L’operazione richiede meno di 3 minuti. Nel secondo, invece, l’utente deve effettuare personalmente il ritiro della SIM e avere con sé il documento d’identità in fase di acquisto per la verifica dell’identità.

Iliad consente inoltre di acquistare le sue SIM anche grazie alle oltre 700 Simbox presenti nei 15 Iliad store e 300 corner allestiti nei centri storici delle principali città, centri commerciali e punti vendita delle catene della grande distribuzione. Le Simbox non prevedono scambio di denaro e documenti e il pagamento avviene tramite carta di credito, di debito o bancomat. Per effettuare l’acquisto basta seguire le indicazioni a schermo. L’attivazione avviene automaticamente entro poche ore dal pagamento. Giga 50 può essere acquistata presso bar, edicole e tabaccherie convenzionate con il servizio di pagamento digitale Snaipay.

Iliad: tutti i dettagli sull’azienda

Iliad ha debuttato in Italia poco più di 2 anni a seguito della fusione tra Wind e Tre che ha portato alla nascita del nuovo brand WindTre. L’accesso al mercato italiano per il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) francese è stato deciso dall’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) per mantenere la concorrenza all’interno del settore della telefonia.

In questo breve lasso di tempo l’azienda ha raggiunto 5,8 milioni di utenti, di cui 525mila si sono aggiunti solo nel primo trimestre del 2020. Iliad grazie al 7% di quote di mercato è diventato il quarto operatore in Italia per numero di linee attive.

Iliad sta inoltre estendendo la copertura della sua rete 4G e 4G+ e ad aprile disponeva di 5.000 siti radio installati, di cui 2.900 già attivi. L’obiettivo è arrivare a 5.000 stazioni attive entro la fine dell’anno e 10-12.000 installate entro il 2024.

Non solo, Iliad ha da poco annunciato un accordo con Open Fiber per la diffusione della banda ultralarga sul territorio italiano. A breve l’azienda dovrebbe quindi lanciare un’offerta commerciale per la rete fissa in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home).

“Iliad ha portato trasparenza, semplicità e chiarezza nel mondo della telefonia costruendo un rapporto solido e di fiducia con i propri utenti. Sono valori che i nostri utenti ci chiedono di portare anche nel segmento della rete fissa. – ha dichiarato Benedetto Levi, AD di Iliad – La domanda crescente di connettività degli ultimi mesi ci ha spinto ad accelerare i tempi per l’ingresso nel segmento del fisso e la partnership con Open Fiber costituisce il primo passo in questa direzione”.

L’offerta di Iliad si caratterizza per l’assenza di vincoli e rimodulazioni. Le tariffe resteranno quindi identiche nel tempo per sempre e l’utente ha la libertà di disattivare la linea in ogni momento senza spese ulteriori o penali.

Iliad include nelle sue tariffe tutti i servizi di base più utilizzati dagli utenti come la segreteria telefonia, la modalità Hotspot per condividere la connessione Internet con altri dispositivi e molti altri ancora. Per ascoltare i messaggi salvati in segreteria si utilizzano i minuti inclusi nel piano.

Molti operatori di telefonia mobile includono nelle promozioni la possibilità di gestire la propria linea da un’app. Iliad offre gli stessi servizi accedendo all’Area Personale dal suo sito, ottimizzato per smartphone e tablet. Dopo aver effettuato il login è possibile effettuare una ricarica online, modificare i dati personali, gestire i messaggi in segreteria e la deviazione di chiamata, monitorare il consumo del traffico dati e voce e verificare il credito residuo.

Al momento non è possibile passare da un piano Iliad a uno diverso senza acquistare una nuova SIM senza portabilità del numero.

