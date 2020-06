Iliad Offerte Internet: le offerte con Giga inclusi di GIUGNO 2020

Il debutto in Italia di Iliad ha portato ad un aumento medio dei Gigabyte disponibili per gli utenti italiani. Questo effetto iniziale oggi si sta esaurendo ma l’operatore francese resta una certezza quando si parla di offerte Internet mobile . Scopri le migliori offerte con Giga inclusi del MVNO (Mobile Virtual Network Operator) francese

Iliad è tra i principali operatori di telefonia mobile in Italia grazie ad offerte dal prezzo ridotto, senza costi extra o vincoli e soprattutto ricche di Gigabyte inclusi. Di seguito sono descritte nel dettaglio tutte le tariffe del gestore low cost francese che prevedono una certa quantità di traffico dati:

Le migliori offerte Iliad con Giga inclusi di giugno

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

3. Giga 40

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (3 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

A tutte le offerte di Iliad è possibile anche associare l’acquisto delle ultime generazioni di iPhone. Ecco il prezzo a seconda del modello e del taglio di memoria:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo

da – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

da – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 64 GB – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo

da – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 128 GB – 549 euro o 14 euro al mese per 30 mesi e 129 euro di anticipo

Iliad offre principalmente due modalità per l’acquisto delle sue tariffe. Il metodo più semplice è quello di scegliere il piano dal sito dell’operatore e decidere se ricevere la SIM direttamente nella cassetta delle lettere o tramite corriere. Nel primo caso è necessario effettuare una videochiamata guidata con un operatore per verificare l’identità dell’utente. La procedura richiede in media meno di 3 minuti.

La seconda opzione è quella di acquistare la SIM di persona dalle oltre 700 Simbox spare per il Paese recandosi in uno dei 14 Iliad Store e numerosi corner presso le catene della grande distribuzione. I distributori di schede telefoniche vi illustreranno tutti i passaggi per attivare l’offerta. Questi dispositivi sono assolutamente sicuri e riducono al minimo la possibilità di contagio da Coronavirus, in quanto non c’è scambio di denaro e documentazione e il contatto tra dipendenti e clienti è estramamente ridotto.

Tutti i punti vendita di Iliad sono stati allestiti nel rispetto delle norme sanitarie e delle regole di distanziamento sociale previste dalla Fase 2 per il contenimento della diffusione del Covid-19.

I vantaggi di scegliere Iliad

I punti di forza di Iliad emergono dal confronto con i suoi principali concorrenti: ho. mobile e Kena Mobile. I tre operatori condividono molti punti in comune ma il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) si differenzia per aspetti molto interessanti per gli utenti.

Iliad, ho. e Kena sono allineate in termini di composizione delle offerte e costi. Tutti e tre non prevedono vincoli o costi nascosti. Questo significa che i loro clienti possono disattivare la linea in ogni momento senza dover sostenere ulteriori spese o penali. Inoltre, le loro offerte includono tutti i servizi di base più richiesti. Si parla, ad esempio, della segreteria telefonica, portabilità del numero di telefono o la modalità Hotspot per condividere il traffico dati con altri dispositivi.

Le offerte di Iliad, però, non hanno subito rimodulazioni né verranno modificate in futuro. In più, l’operatore francese permette a chiunque di sottoscrivere le sue tariffe. Molte delle offerte più interessanti di ho. e Kena, invece, possono essere acquistate solo da chi proviene da specifici operatori. Non è un caso che le promozioni meno costose dei gestori low cost di Vodafone e Tim siano dedicate proprio a chi viene da Iliad.

Iliad permette di navigare alla velocità del 4G e 4G+ mentre ho. e Kena limitano le performance a 30 Megabit al secondo. Il provider francese non offre una copertura uniforme come i suoi due concorrenti, che possono disporre delle reti delle rispettive case madri, ma sta lavorando per ampliare la sua infrastruttura. Attualmente il segnale di Iliad è lacunoso in alcune Regione del Meridione, Sardegna e in diversi Comuni dell’arco alpino e delle zone centrali del Paese.

Alla fine di aprile l’azienda ha installato 5.000 siti radio e ne ha resi attivi più di 2.900. L’obiettivo entro la fine dell’anno è quello di arrivare a 5.000 siti attivi e poi a 10-12.000 antenne installate entro il 2024.

Iliad non dispone di un’app per la gestione dell’offerta come i suoi concorrenti ma sopperisce a questa mancanza permettendo ai suoi clienti di effettuare diverse operazioni accedendo all’Area Personale dal suo sito. Da qui è possibile effettuare una ricarica online, verificare il credito residuo, visualizzare i minuti, SMS e Gigabyte consumati nel mese e disattivare eventuali opzioni attive sulla linea. Ad oggi, però, non è ancora possibile cambiare piano.

Infine, bisogna considerare anche che Iliad dispone di offerte telefono incluso e permette di acquistare i più recenti modelli di smartphone. Pochi altri operatori low cost permettono di fare lo stesso.