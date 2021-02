Iliad Offerte Internet: le offerte con Giga inclusi di Febbraio 2021

Iliad non ha mai cambiato le condizioni proposte ai suoi clienti sin da quando hanno attivato le loro promozioni. E anche nelle offerte per i nuovi utenti che scelgono questo gestore non esistono pacchetti privilegiati. Se volete passare a Iliad le offerte internet e minuti che propone sono le stesse per tutti:

Giga 70

Giga 50

Voce

Tra poco analizzeremo bene quali sono i costi e i servizi di ciascuna tariffa, prima vediamo però chi scegliere Iliad come può passare alle promozioni del gestore d’Oltralpe.

La portabilità con Iliad

Si può cambiare gestore o attivare una promozione Iliad recandosi negli Store, presso i corner o collegandosi online. La procedura da seguire per attivare le offerte di questo operatore è la medesima proposta da ogni gestore:

scegliere l’offerta

registrare il proprio profilo personale

codice fiscale e carta di identità

fornire i dati di pagamento

per chi vuole mantener il numero precedente dare anche il seriale

A fare la differenza sarà però la procedura di riconoscimento, per esempio online si dovrà registrare un video o spuntare l’opzione di verifica dell’identità tramite il corriere al momento della consegna della sim.

Per chi non lo sapesse il codice seriale, o ICCID, è una stringa numerica che permette ad un gestore di identificare la sim e il numero di telefono, oltre che l’offerta. Questo codice è fondamentale se volete mantenere il vostro numero di un altro gestore passando a Iliad.

Come trovare le offerte internet Iliad

Per scoprire cosa Iliad vi propone come offerte con Giga inclusi è possibile usare il comparatore di SOStariffe.it. L’algoritmo di questo strumento vi permette di analizzare decine e decine di promozioni e di confrontare in pochi secondi le condizioni proposte dai gestori.

Negli schemi riassuntivi sono contenuti il costo del canone, le spese, i servizi inclusi e quelli a pagamento, eventuali vincoli e altre caratteristiche dei piani tariffari. Potrete anche personalizzare le ricerche indicando il bundle dati minimo che vi interessa e il gestore.

Il 5G di Iliad

Da qualche mese anche il gestore francese ha lanciato la sua prima offerta 5G, si tratta di un pacchetto da 70 Giga inclusi nel canone e vi consentirà di utilizzare la rete WindTre fintanto che Iliad terminerà la sua rete. Secondo le previsioni stilate nei piani di sviluppo dell’operatore il network di proprietà sarà operativo dal 2024.

La promozione 5G di Iliad è disponibile solo in poche città. L’elenco completo dei comuni in cui la linea più veloce è già attiva comprende: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Le performance garantite secondo quanto riportato sul sito di Iliad sono di una connessione che può arrivare a a 855 Megabit/s in download e 72 Megabit/s in upload. WindTre nel patto di ran sharing ha infatti limitato la potenza del collegamento per il concorrente.

Offerte Iliad internet, quanti Giga sono inclusi

Uno dei limiti imposto dal gestore francese è che non permette a chi ha un’offerta Iliad di passare ad un altro piano tariffario. Per poter attivare una nuova promozione più conveniente se siete già cliente Iliad dovrete attivare una nuova sim chiedendo la portabilità del vostro numero.

Le condizioni delle tariffe di questo operatore però sono chiare e finora Iliad ha sempre rispetto la promessa di non procedere ad adeguamenti unilaterali dei pacchetti offerti.

1. Giga 70

Il pacchetto ha un canone da 9,99 euro ed è l’offerta più costosa di Iliad. Questa promozione comprende ogni mese:

70 Giga per navigare in 5G (6 GB in UE)

minuti illimitati in tutta Italia

sms senza limiti verso numeri italiani

minuti e sms illimitati validi in UE

minuti illimitati verso i numeri mobili e fissi internazionali, compresi USA e Canada

Mi richiami, hotspot, segreteria e blocco numeri speciali

Per attivare un piano Iliad è richiesto a tutti i clienti di pagare 9,99 euro per la sim del gestore.

2. Giga 50

L’ormai storica promozione Iliad è la Giga 50. Il canone richiesto dal gestore è di 7,99 euro, per il primo mese si dovrà anche pagare la spesa di 9,99 euro per la sim. Questo pacchetto non è compatibile con la connessione in 5G. Nel canone avrete 50 Giga inclusi e altri servizi

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili italiani

sms illimitati verso numeri italiani

minuti e sms illimitati validi in UE

4 Giga per navigare in roaming di UE

minuti illimitati verso i numeri mobili e fissi internazionali, sono comprese 60 destinazioni in Europa e nel mondo (come USA e Canada)

Per attivare questa offerta oppure per avere maggiori informazioni, senza nessun impegno all’acquisto, potete cliccare sul bottone qui in basso e scoprirete se questo piano Iliad fa al caso vostro.

3. Iliad Voce

L’ultima proposta è un piano pensato per chi in realtà non è interessato ai Giga, il pacchetto Voce infatti mira a rispondere alle esigenze di chi chiama e invia messaggi e ha un canone estremamente basso, appena 4,99 euro al mese. La promozione offre:

40 Mega per navigare alla massima velocità (sempre con reti 4G o 4G+)

minuti e sms illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia

minuti e sms senza limiti in UE

40 Mega per navigare in roaming UE

servizi di segreteria, Mi richiami

Per attivare questa offerta o chiedere qualche chiarimento sul procedimento di acquisto del pacchetto potete cliccare qui in basso.

Assistenza e altre info utili

Con tutte le offerte di questo operatore è possibile avere gratuitamente il servizio di segreteria telefonica o visiva, si può controllare la propria offerta e i consumi tramite il sito, si ha a disposizione la funzione Mi richiami. Ed è tutto gratuito.

Ad ogni pacchetto viene applicata la stessa tariffa base e se si terminano i Giga compresi nel piano si potrà continuare a navigare pagando 0,90 euro per 100 Mega. Inoltre i costi di attivazione sono per tutti pari a 9,99 euro.

Per poter avere informazioni o richiedere assistenza si può utilizzare il numero del Servizio di supporto dei clienti, il 177. Gli operatori sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, mentre il sabato e la domenica rispondono dalle 9 alle 20. Oppure è possibile collegarsi alla pagina web e monitorare, segnalare e operare le modifiche che si vuole sul proprio pacchetto di servizio.

Per le comunicazioni ufficiali c’è la Casella Postale 14106, 20146 Milano. Mentre quando si tratta di fare richiesta di informazioni che non coinvolgono dati sensibili si possono anche usare le pagine social del gestore, sono disponibili Facebook, Twitter, Instagram. Le domande per rimborsi o altri reclami devono invece esser inoltrare tramite canali più sicuri o direttamente con posta raccomandata.

Profilo Iliad, come registrarsi e verificare l’identità

Questo gestore non ha un’app vera e propria, il sito internet sostituisce le funzioni e garantisce i servizi che in genere siamo abituati a fare tramite le applicazioni. Con credenziali e password, che vi vengono forniti in fase di registrazione e di acquisto della sim, potete collegarvi e controllare i consumi di minuti, sms e Giga. Nel completare il form online o presso le Sim Box dovrete anche dare una mail per poter confermare l’attivazione del piano.

Quando vi collegate per completare l’iscrizione del profilo dovete utilizzare un dispositivo con una fotocamera. Viene infatti richiesto di fare un video in cui dichiarate di scegliere Iliad, altrimenti dovrete consegnare una copia della vostra carta di identità al corriere. Anche se vi recate negli store dovrete fare il video o scattare una fotografia del documento e far verificare l’identità dall’operatore

Le sim Iliad possono essere ricaricate con addebito su carte e conti correnti, con le ricariche da tabacchi o recandosi alle Sim Box e facendo l’operazione automatica. Si possono anche gestire quelli che vengono chiamati servizi a valore aggiunto, si tratta di sms e mms per partecipare a giochi, televoto, essere aggiornati sul meteo, ecc. Per ogni sms o mms dei VAS il prezzo non dipenderà da Iliad ma da fornitore del servizio.

FAQ

Uno dei canali più utili per le informazioni pratiche relative ai servizi è la pagina Faq sul sito di Iliad. In questa sezione l’utente trova le procedure da seguire per attivare, disattivare o configurare la sim e i servizi. Si possono anche inserire i numeri di telefono da bloccare o stoppare. Con Iliad si possono attivare degli appositi filtri su chiamate, sms e MMS. L’utente potrà quindi indicare uno specifico numero di telefono da cui non vuole ricevere comunicazioni ma il servizio funziona anche indicando un prefisso generico.