Iliad o Very Mobile: offerte a confronto

Iliad è arrivato in Italia con la promessa di riformare il settore della telefonia mobile e in parte è riuscita nel suo intento. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) francese oggi conta oltre 5,3 milioni di clienti, di cui il 97% consiglierebbe il gestore ad un amico. Solo nel terzo trimestre del 2019 sono stati 740.000 le nuove linee attivate.

Con il tempo altri operatori low cost si sono affacciati sul mercato italiano e tra questi uno degli ultimi arrivati è Very Mobile. Il MVNO di WINDTRE come Iliad ha puntato sull’assenza di vincoli e costi nascosti, prezzi abbordabili e servizi inclusi. Ora il suo listino di tariffe si è fatto ancora più ricco. Ecco dove differiscono i due operatori e i relativi punti di forza e debolezza.

Le offerte di Iliad

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Iliad Voce

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Giga 50 di Iliad

3. Giga 40

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (3 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

A tutte le offerte di Iliad è possibile anche associare l’acquisto le ultime generazioni di iPhone. Ecco il prezzo a seconda del modello e del taglio di memoria:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 1.159 euro o 32 euro al mese per 30 mesi e 199 euro di anticipo

da – 1.159 euro o 32 euro al mese per 30 mesi e 199 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

Le offerte di Very Mobile

1. Very 4,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

30 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download e upload

L’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese più 5 euro per l’attivazione e l’acquisto della nuova SIM invece di 9,99 euro. La tariffa è riservata per chi arriva da:

BT Enia

BT Italia

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lycamobile

Linkem

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Plintron

PosteMobile

Rabona Mobile

Uno Mobile

Rabona New

Spusu

Tiscali

Uno Mobile

Welcome Italia

WithU

Attiva Very 4,99

2. Very Mobile per nuovi numeri

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

30 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download e upload

L’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese invece di 6,99 euro al mese più 5 euro per l’attivazione e l’acquisto della nuova SIM invece di 9,99 euro. La tariffa è riservata per chi attiva un nuovo numero di telefono.

3. Very 11,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

30 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download e upload

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese più 5 euro per l’attivazione e l’acquisto della nuova SIM invece di 9,99 euro. La tariffa è riservata per chi arriva da:

ho. Mobile

Iliad

Kena Mobile

TIM

Tre

Vodafone

Wind

Iliad vs Very Mobile: le offerte a confronto

Very Mobile è l’operatore low cost di WINDTRE e sebbene abbia debuttato da poco sul mercato ha già messo in difficoltà gli altri operatori grazie ai suoi prezzi decisamente basso. Il punto di forza della sua offerta è certamente il costo, decisamente inferiore rispetto a Iliad. Very Mobile dispone di tre tariffe identiche dal punto di vista della composizione (minuti e SMS illimitati e 30 GB di traffico). La differenza sta nel costo, che dipende dall’operatore di provenienza.

La tariffa da 4,99 euro al mese è disponibile solo per chi arriva da alcuni operatori low cost minori mentre quella da 6,99 euro al mese (oggi in promozione a 4,99 euro al mese) è dedicata solo a chi attiva un nuovo numero. Infine, la tariffa da 11,99 euro al mese è sottoscrivibile da chi arriva da Tim, Vodafone, Iliad, ho. Mobile e Kena Mobile.

La principale tariffa di Iliad è Giga 50, che prevede minuti e SMS illimitati più 50 GB di traffico al costo di 7,99 euro al mese. L’operatore fin dal suo esordio in Italia ha promesso che non rimodulerà la sua offerta mentre per quanto riguarda il gestore low cost di WINDTRE questa certezza non è stata messa nero su bianco.

I due operatori hanno comunque molti punti in comune. Entrambi non pongono vincoli ai loro clienti, che possono quindi cambiare gestore in ogni momento senza dover pagare penali o addebiti ulteriori per la disattivazione. I due gestori non prevedono costi extra e le tariffe si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese. Sia Iliad che Very Mobile includono gratuitamente nei piani molti dei servizi di base più richiesti come la modalità Hotspot, segreteria telefonica e un sistema per conoscere chi ci ha cercato mentre il telefono era spento, irraggiunbile o si era impegnati in un’altra conversazione.

In più, Very Mobile blocca la navigazione una volta esaurito il traffico dati in modo da evitare spese ulteriori non necessarie e impedisce di sottoscrivere i servizi a sovrapprezzo come oroscopi, suonerie e sfondi o di effettuare chiamate verso numeri internazionali. Iliad prevede una tariffa extra soglia quando si supera la quantità di Gigabyte inclusi ma garantisce minuti illimitati verso 60 numerazioni all’estero.

Very Mobile in Europa permette di utilizzare 2,4 GB in roaming per le sue offerte da 4,99 e 6,99 euro al mese e 5,7 GB per quella da 11,99 euro al mese. Per quanto riguarda Iliad, invece, si possono sfruttare 4 GB. L’operatore francese non dispone di un’app per la gestione dell’offerta, come invece fa Very, ma servizi come la verifica del credito residuo o del traffico voce e dati consumato, ricariche online, etc. sono previsti all’interno dell’Area clienti sul sito.

Parlando di copertura, Very Mobile raggiunge il 99% della popolazione italiana potendo sfruttare la rete di WINDTRE, la più grande del Paese per numero di celle e volumi di traffico. Il problema è che la navigazione è bloccata a 30 Megabit al secondo in download. Iliad invece offre performance nettamente migliori grazie alla tecnologia 4G e 4G+. Il suo segnale però è lacunoso in alcune parti d’Italia come i Comuni della dorsale appeninica e alpina e buona parte di Sardegna, Calabria e Basilicata. In assenza di copertura i suoi clienti si appoggiano alla rete di WINDTRE. L’azienda comunque sta lavorando molto per ampliare la sua infrastruttura e conta di arrivare dagli oltre 4.000 siti attualmente installati a 10.000/12.000 la fine del 2024.

Dal confronto si può quindi intuire come Very Mobile sia un operatore per chi cerca un piano di telefonia mobile economico e senza troppe pretese. Iliad costa un po’ di più ma il prezzo maggiore è compensato da un quantità superiore di Gigabyte e velocità di navigazione. Inoltre, si ha la certezza che in futuro non ci saranno maggiorazioni sull’addebito mensile.

C’è anche un altro aspetto da considerare. Very Mobile pone una barriera all’accesso alle sue tariffe sulla base dell’operatore di provenienza mentre Iliad non fa alcuna distinzione. I clienti di alcuni gestori potrebbero essere quindi maggiormente avvantaggiati rispetto ad altri a passare al gestore low cost di WINDTRE.