Iliad nuova SIM: le offerte di maggio 2020

Iliad nel primo trimestre del 2020 ha ottenuto il 7% di quote di mercato del settore della telefonia mobile, rendendolo di fatto il quarto operatore per numero di linee attive. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) francese ha sbaragliato la concorrenza grazie alla trasparenza e offerte dai prezzi davvvero unici.

Non è un caso che solo negli ultimi tre mesi alla sua base di utenti si sono aggiunti più di 525.000 clienti. Iliad è sempre pronto ad accogliere altre persone nella sua grande famiglia e a tale scopo ha pronte tariffe specifiche per chi vuole acquistare una nuova SIM.

Le offerte Iliad per i nuovi clienti

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Iliad Voce

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Giga 50 di Iliad

3. Giga 40

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (3 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

A tutte le offerte di Iliad è possibile anche associare l’acquisto delle ultime generazioni di iPhone. Ecco il prezzo a seconda del modello e del taglio di memoria:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo

da – 789 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 219 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

da – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 64 GB – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo

da – 489 euro o 13 euro al mese per 30 mesi e 99 euro di anticipo iPhone SE 2020 da 128 GB – 549 euro o 14 euro al mese per 30 mesi e 129 euro di anticipo

Chi vuole acquistare una nuova SIM Iliad ha due possibilità. La prima è quella di scegliere l’offerta che preferisce online e richiedere la consegna direttamente nella cassetta delle lettere o tramite corriere. Nel primo caso l’attivazione avviene tramite videochiamata guidata con un operatore che verificherà l’identità dell’utente. La procedura richiede meno di 3 minuti. In alternativa, si può acquistare una nuova SIM iliad dalle oltre 700 Simbox presenti nei 14 Iliad Store e corner presso le catene della grande distribuzione sparse per tutto il Paese. L’operatore assicura che i suoi punti vendita sono stati allestiti in modo da rispettare tutte le regole di distanziamento sociale e sanitarie per ridurre al minimo il contagio da Coronavirus.

I vantaggi di passare a Iliad

Iliad ha esordito in Italia annunciando di voler rivoluzionare il mercato nostrano della telefonia. L’operatore francese ha puntato per prima cosa su offerte ricche di minuti e Gigabyte a prezzi altamente competitivi se paragonate a quelle dei gestori tradizionali. L’altra differenza principale rispetto alle altre aziende è la grande attenzione alla trasparenza. Per questo fin da subito il gestore ha detto no alle rimodulazioni, ovvero un aumento dell’addebito mensile delle offerte modificando unilaterlamente i termini del contratto sottoscritto con l’utente.

Iliad quindi ha annunciato che le sue promozioni sarebbero state identiche per sempre e che gli utenti avrebberro pagato la stessa cifra per avere i servizi di telefonia mobile anche in futuro. L’azienda ha poi scelto di eliminare costi nascosti ed extra. I clienti del MVNO possono quindi lasciarlo in ogni momento senza dover pagare penali o ulteriori spese per la disattivazione.

Inoltre, le sue offerte includono tutti i servizi di base più utilizzati come la segreteria telefonica (disponibile anche nella modalità visiva), modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e la funzione Mi Richiami. L’operatore inoltre blocca in automatico la possibilità di attivare i servizi a sovrapprezzo per evitare agli utenti spese inutili o indesiderate.

Iliad permette di telefonare e navigare in mobilità sulla sua rete 4G e 4G+ e con costanza sta lavorando per eliminare i problemi di copertura di cui i suoi utenti soffrono in alcune zone d’Italia, soprattutto nel Meridione. L’azienda prevede di installare oltre 5.000 siti radio in tutta Italia e di attivarne più di 3.000 entro la fine dell’anno. L’obiettivo è arrivare a 10-12.000 siti installati entro il 2024.

Iliad non dispone di un’app per la gestione dell’offerta. Dall’Area Personale del suo sito, però, è possibile effettuare operazioni come le ricariche online, la verifica del credito residuo e dei minuti, SMS e Gigabyte consumati e l’attivazione/disattivazione di eventuali opzioni attive sulla linea.