Iliad Mobile: offerte e promozioni di maggio 2020

Offerte per sempre, per davvero : si tratta del claim dell’azienda francese Iliad, che opera nel nostro Paese da diversi anni e che è riuscita in poco tempo a conquistare un pubblico sempre più ampio. Ecco quali sono le offerte e promozioni proposte dall’operatore per il mese di maggio 2020.

La #RivoluzioneIliad, azienda francese che opera da diversi anni anche nel nostro Paese, si è imposta con le sue offerte per la telefonia mobile a prezzi davvero molto competitivi, che hanno permesso all’operatore di raggiungere pubblici differenti nel giro di pochissimo tempo.

Scegliere Iliad significa avere a che fare con un brand che è particolarmente attento ai bisogni dei suoi clienti e che cerca di accaparrarsene sempre di nuovi attraverso la creazione di tariffe a prezzi bassissimi, pensate per tipologie di target differenti.

Le tariffe Iliad sono per tutti: non si tratta di promozioni che possono essere attivate soltanto nel caso in cui si avesse una SIM con un operatore virtuale, come spesso succede, ma a prescindere da quello che è il proprio operatore di provenienza.

Quali sono le migliori offerte disponibili nel mese di maggio? Quali sono i costi della loro sottoscrizione e quali i vantaggi esclusivi inclusi nelle tariffe? Le promozioni che presenteremo si chiamano Voce e Giga 50: ecco in cosa consistono e per quale tipologia di cliente sono particolarmente consigliate.

Cos’è Iliad Voce

Si tratta di una promozione a un prezzo davvero conveniente, pari a 4,99 euro al mese, con la quale si avrà diritto a:

minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia;

SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia;

40 mb per navigare in 4G o in 4G+.

Non è previsto alcun contributo di attivazione, ma si dovrà sostenere il costo della nuova SIM, pari a 9,99 euro, da pagare una tantum.

I minuti e le chiamate illimitate, oltre che i 40 mb in roaming, sono validi anche in Europa. Nello specifico, è possibile avervi accesso nei seguenti Paesi:

Germania;

Antille francesi;

Austria;

Belgio;

Bulgaria;

Cipro;

Croazia;

Danimarca;

Spagna;

Estonia;

Lituania;

Lussemburgo;

Malta;

Mayotte;

Norvegia;

Paesi Bassi;

Polonia;

Portogallo;

Repubblica Ceca;

Riunione;

Francia;

Finlandia;

Gibilterra;

Grecia;

Guyana francese;

Ungheria;

Irlanda;

Islanda;

Lettonia;

Liechtenstein;

Romania;

Regno Unito;

Saint-Pierre e Miquelon;

Slovacchia;

Slovenia;

Svezia.

L’offerta incluse anche i seguenti servizi:

Mi richiami;

Hotspot;

Nessun scatto alla risposta;

Piano tariffario;

Controllo credito residuo;

Segreteria telefonica;

Portabilità del numero.

Perché scegliere Iliad Voce? Analizzando le caratteristiche della promozione si può ben intuire che non è sicuramente stata pensata per chi è abituato a stare perennemente connesso a Internet dal proprio telefono, ma risulta perfetta per chi:

è solito chiamare tantissimo e potrebbe aver bisogno di effettuare chiamate anche quando si ritrova all’estero, magari per lavoro;

manda molti SMS;

è alla ricerca di una tariffa con la quale spendere pochissimo ogni mese.

Cos’è Giga 50

Giga 50 è una delle offerte più interessanti fra quelle proposte da Iliad in quanto si tratta di una tariffa all inclusive, che riesce a inglobare sia i clienti che sono interessati alle chiamate sia a quelli che sono soliti utilizzare molto Internet da mobile.

Giga 50 include nel piano mensile, che ha un costo di 7,99 euro per sempre:

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia;

SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia;

50 GB per navigare da mobile alla velocità del 4G o del 4G+ ;

; minuti, SMS e 4GB dedicati in roaming in Europa da utilizzare nei Paesi elencati in precedenza.

Per quanto riguarda la navigazione, è possibile continuare a navigare anche nel momento in cui si supereranno i 50 Giga disponibili nel piano mensile. In questa evenienza, la navigazione avrà un costo di 90 centesimi per ogni 100 Mega consumati.

Non è previsto alcun contributo di attivazione, ma si dovrà sostenere il costo della nuova SIM, pari a 9,99 euro, da pagare una tantum.

Il piano Giga 50 include anche un’opzione internazionale, con minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili internazionali: nella pratica, sono comprese più di 60 destinazioni, tra le quali rientrano i numeri fissi in Europa e i numeri fissi e mobili in USA e Canada.

L’offerta incluse anche i seguenti servizi:

Mi richiami;

Hotspot:

Nessun scatto alla risposta;

Piano tariffario;

Controllo credito residuo;

Segreteria telefonica;

Portabilità del numero.

Quali sono i motivi per i quali scegliere Iliad

Ai tempi del suo debutto in Italia, Iliad è stata in grado guadagnare, in soli 100 giorni, la fiducia e l’apprezzamento di ben 2 milioni di utenti. Se un tempo le tariffe erano riservate soltanto a una determinata tipologia di clienti ed erano a numero limitato, oggi possono essere attivate da chiunque sia interessato.

Ecco alcuni dei motivi per i quali le offerte di Iliad sono davvero eccezionali e si dovrebbe prenderle in considerazione:

Iliad ha una copertura ormai vicina al 100% in Italia, quindi la rete dell’operatore è paragonabile a quella di altri brand;

i prezzi sono davvero convenienti e si può scegliere la tariffa che si adatta meglio alle proprie esigenze;

non ci sono vicoli, restrizioni o eventuali rimodulazioni del prezzo in futuro;

Le offerte telefono incluso di Iliad

Come tanti altri operatori, anche Iliad ha lanciato le sue prime offerte telefono incluso, con le quali è possibile includere, pagando a rate oppure in un’unica soluzione, uno smartphone. In particolare, le offerte telefono incluso di Iliad prevedono la possibilità di poter acquistare alcuni modelli di iPhone.

Tra i modelli, che sono disponibili in diverse colorazioni, ci sono:

iPhone 11 Pro Max , da 64GB, può essere acquistato al costo di 1279 euro, oppure in 30 rate mensili, pagando un anticipo di 289 euro e 30 pagamenti mensili da 33 euro;

, da 64GB, può essere acquistato al costo di 1279 euro, oppure in 30 rate mensili, pagando un anticipo di 289 euro e 30 pagamenti mensili da 33 euro; iPhone 11 Pro , da 64GB, può essere acquistato al costo di 1179 euro, oppure in 30 rate mensili, pagando un anticipo di 249 euro e 30 pagamenti mensili da 31 euro;

, da 64GB, può essere acquistato al costo di 1179 euro, oppure in 30 rate mensili, pagando un anticipo di 249 euro e 30 pagamenti mensili da 31 euro; iPhone 11 , da 64GB (o da 128GB), può essere acquistato al costo di 7999 euro, oppure in 30 rate mensili, pagando un anticipo di 169 euro e 30 pagamenti mensili da 21 euro;

, da 64GB (o da 128GB), può essere acquistato al costo di 7999 euro, oppure in 30 rate mensili, pagando un anticipo di 169 euro e 30 pagamenti mensili da 21 euro; iPhone Xs , da 64GB, può essere acquistato al costo di 789 euro, oppure in 30 rate mensili, pagando un anticipo di 219 euro e 30 pagamenti mensili da 19 euro;

, da 64GB, può essere acquistato al costo di 789 euro, oppure in 30 rate mensili, pagando un anticipo di 219 euro e 30 pagamenti mensili da 19 euro; iPhone XR , da 64GB (o da 128GB), può essere acquistato al costo di 719 euro, oppure in 30 rate mensili, pagando un anticipo di 149 euro e 30 pagamenti mensili da 19 euro;

, da 64GB (o da 128GB), può essere acquistato al costo di 719 euro, oppure in 30 rate mensili, pagando un anticipo di 149 euro e 30 pagamenti mensili da 19 euro; iPhone SE, da 64GB (o da 128GB), può essere acquistato al costo di 479 euro, oppure in 30 rate mensili, pagando un anticipo di 99 euro e 30 pagamenti mensili da 13 euro.

Come attivare una promozione Iliad

Attivare una promozione Iliad è davvero semplicissimo: online ci vogliono davvero pochi minuti e poi si riceverà la promozione direttamente a casa. In alternativa sarà possibile ritirare la nuova SIM presso una delle SIMbox collocate nei pressi dei flagship e corner dell’operatore: si tratta, in pratica, di distributori automatici di card telefoniche, che potranno essere acquistate tramite una carta di pagamento, un indirizzo email e un documento d’identità.

Ricapitolando, i motivi per i quali scegliere una tariffa Iliad sono:

il fatto che le offerte non cambino nel tempo;

il fatto che si tratti di promozioni senza vincoli e costi nascosti;

la presenza di servizi gratuiti inclusi;

la possibilità di attivarla online in soli 3 minuti.