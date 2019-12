Iliad, le migliori offerte per il Natale 2019

Natale è l’occasione ideale per passare a Iliad e ridurre notevolmente la spesa per il proprio piano telefonico. Scopri le offerte dell’operatore low cost francese per le feste

Iliad in poco più di un anno e mezzo ha accolto oltre 4,5 milioni di clienti, diventando così il quarto operatore di telefonia mobile in Italia. L’azienda francese è riuscita in questa impresa puntando sulla trasparenza e offerte dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Molti operatori aspettano il Natale per proporre nuove tariffe ricche di vantaggi e sconti ma Iliad non ha bisogno di questo tipo di iniziative e continua a proporre le sue classiche tariffe, che hanno già avuto un successo clamoroso sul mercato. Di seguito sono descritte le principali tariffe del MVNO (Mobile Virtual Network Operator):

Iliad: le migliori offerte di Natale

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 9o cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Attiva Giga 50 di Iliad

3. Giga 40

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Alle offerte di Iliad è possibile associare anche l’acquisto a rate o in un’unica soluzione dei seguenti modelli di smartphone Apple:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 1.159 euro o 32 euro al mese per 30 mesi e 199 euro di anticipo

da – 1.159 euro o 32 euro al mese per 30 mesi e 199 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

I vantaggi di passare a Iliad a Natale

Si diceva che Iliad ad oggi non dispone di offerte specifiche per il Natale ma questo semplicemente perché fin dal suo esordio in Italia ha promesso che non modificherà mai le sue tariffe. Il gestore virtuale non è quindi avvezzo alla pratica delle rimodulazioni tanto cara agli operatori tradizionali, che approfittano spesso di queste iniziative per modificare unilateralmente le condizioni contrattuali alzando i prezzi.

Iliad inoltre non pone alcun tipo di vincolo ai suoi clienti. Quest’ultimi possono lasciare l’azienda in ogni momento senza dover affrontare penali o costi di disattivazione. Il MVNO è assolutamente contrario alle spese extra. Anche per questo motivo le sue offerte includono tutti i servizi di base più richiesti dagli utenti come segreteria telefonica, controllo del credito residuo, modalità Hotspot, etc. Iliad non dispone di un’app ma consente comunque di gestire questi servizi accedendo all’Area personale sul suo sito. L’attivazione della SIM avviene poi in appena 3 minuti.

Il MVNO una volta esaurito il traffico dati permette, solo previo consenso dell’utente, di continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 Megabyte e permette di utilizzare i minuti compresi nelle offerte in Europa e in 60 destinazioni nel mondo. Le telefonate sono quindi illimitate verso fissi e mobili in USA e Canada e verso fissi in:

Azzorre

Sudafrica

Germania

Andorra

Australia

Austria

Belgio

Brasile

Bulgaria

Cina

Cipro

Corea del sud

Croazia

Danimarca

Spagna

Estonia

Finlandia

Francia

Gibilterra

Grecia

Guadalupa

Guam

Guernsey

Guyana

Hong kong

Ungheria

Isola di Man

Arcipelago delle Canarie

India

Irlanda

Islanda

Israele

Jersey

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Madera

Malta

Martinica

Mayotte

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Perù

Polonia

Portogallo

Puerto Rico

Slovacchia

Repubblica Ceca

Riunione

Romania

Regno Unito

San Marino

Slovenia

Svezia

Svizzera

Taiwan

Il MVNO francese permette di navigare su Internet alla velocità del 4G o 4G+. Inoltre, sta lavorando per risolvere i problemi di segnale che alcuni utenti hanno sperimentato nei mesi scorsi. Come la stessa azienda ammette sul suo sito, la copertura con queste tecnologie non è estesa come quella di altri gestore. Iliad infatti non può raggiungere diversi Comuni della Sardegna e che si trovano nella bassa Calabria, sull’arco alpino e gli Appennini. Iliad comunque continua a lavorare alla costruzione ed estensione della sua rete di telefonia mobile proprietaria con l’obiettivo di arrivare a 3.500 siti installati entro la fine del 2019. Nel trimestre che sta per concludersi sono stati realizzati 700 nuovi siti per un totale di 3.100 a fine settembre.

Chi non ha la possibilità di registrarsi sul sito di Iliad per l’acquisto delle tariffe, può eseguire la stessa operazione utilizzando le Simbox sparse in tutta Italia. I distributori sono liberamente accessibili nei corner e store dell’azienda francese. Per l’attivazione servono una carta di pagamento, indirizzo email e un documento d’identità. Seguendo le indicazioni fornite dalla voce guida saranno necessari meno di 3 minuti per avere e attivare la nuova SIM. Oggi esistono 4 iliad Store e più di 200 corner presso GDO e centri commerciali per un totale di oltre 700 Simbox nel Paese.