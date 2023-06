Dopo una lunga attesa, Iliad ha annunciato l'introduzione delle eSIM tra i servizi offerti ai propri clienti. A partire da oggi, quindi, sarà possibile attivare una delle offerte Iliad richiedendo la SIM virtuale invece che la SIM fisica, velocizzando la procedura di attivazione della SIM stessa. La eSIM Ilaid è disponibile anche per i già clienti che possono richiederla tramite l'Area Personale, in alcuni casi in modo gratuito. Ecco tutti i dettagli in merito al nuovo servizio annunciato oggi da Iliad.

Iliad lancia la eSIM per nuovi e già clienti: ecco come richiederla a Giugno 2023

A partire dalla giornata di oggi è possibile richiedere la eSIM Iliad. Nuovi e già clienti hanno la possibilità di ottenere la SIM virtuale, in sostituzione della SIM fisica. Il nuovo servizio è, quindi, disponibile per tutti e per tutte le offerte, anche se sarà necessario avere uno smartphone compatibile per poter utilizzare la SIM virtuale. I nuovi clienti che passano a Iliad possono richiedere la eSIM in fase di sottoscrizione (oppure successivamente) mentre i già clienti la possono richiedere dall’Area Personale. Ecco come funziona e come richiedere la eSIM di Iliad per nuovi e già clienti dell’operatore.

eSIM Iliad disponibile: come funziona e come richiederla

La eSIM è una SIM virtuale che può essere registrata all’interno del proprio smartphone (compatibile con il servizio) tramite un apposito codice QR. La SIM virtuale può essere trasferita da un dispositivo ad un altro, in modo semplice e immediato (il codice QR sarà sempre disponibile tramite l’Area Personale del sito Iliad). Non c’è alcun rischio di perdere la SIM o di danneggiarla. Si tratta, inoltre, di una soluzione sostenibile in quanto non previsto alcun supporto materiale o imballaggio.

Per richiedere la eSIM con Iliad:

i nuovi clienti possono richiedere la eSIM in fase di attivazione di una nuova offerta ; il costo di attivazione è di 9,99 euro una tantum (come per le offerte con SIM card fisica); la eSIM è disponibile in abbinamento a tutte le offerte presenti in listino

possono richiedere la eSIM ; il costo di attivazione è di (come per le offerte con SIM card fisica); la eSIM è disponibile in abbinamento a tutte le offerte presenti in listino per i già clienti è possibile richiedere il passaggio alla eSIM tramite l’Area Personale; chi ha già una tariffa da 9,99 euro oppure richiede il passaggio ad un’offerta da 9,99 euro potrà ottenere l’attivazione gratuita della eSIM; in caso contrario, invece, il costo è di 9,99 euro una tantum

Prima di richiedere una eSIM con Iliad è necessario verificare che il proprio smartphone sia compatibile. Tale verifica può essere effettuata collegandosi al sito iliad.it/esim.

Le offerte per passare a Iliad a Giugno 2023

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE Giga 100 minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G 7,99 €/mese Flash 200 minuti e SMS illimitati

200 GB in 4G e in 5G 9,99 €/mese Dati 300 minuti e SMS a consumo

300 GB in 4G 13,99 €/mese

La nuova eSIM è disponibile per tutti i nuovi clienti che passano a Iliad, a prescindere dall’offerta scelta. A disposizione dei nuovi clienti ci sono diverse offerte Iliad molto interessanti. Tra queste troviamo Flash 200 (in scadenza oggi 15 giugno) che presenta:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

200 GB in 4G e 5G

Il costo è di 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum, con o senza eSIM.

Attiva Flash 200 »

C’è poi Giga 100, offerta più economica e priva di 5G. Quest’offerta include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

100 GB in 4G

Giga 100 presenta un costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 100 »

Da segnalare anche l’offerta Dati 300, pensata per gli utenti alla ricerca di un’offerta solo dati. Questa soluzione propone:

minuti e SMS a consumo

300 GB in 4G

Il costo è di 13,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum.

Attiva Dati 300 »

Iliad mette a disposizione anche un‘offerta fibra per la connessione di casa. La promozione in questione garantisce una connessione illimitata tramite rete FTTH fino a 5 Gbps oltre che una linea telefonica con chiamate illimitate. L’offerta ha un costo di 24,99 euro al mese con attivazione di 39,99 euro una tantum e modem Wi-Fi incluso nel prezzo. Per i clienti Iliad mobile con offerta da 9,99 euro al mese già attiva, però, c’è uno sconto e la fibra costa solo 19,99 euro al mese.

Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »