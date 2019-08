Iliad, Kena, Ho Mobile: le 7 tariffe di telefonia mobile più economiche ad agosto 2019

Ecco le promozioni pensate per chi decide di passare con gli operatori virtuali. Le offerte partono da 6.99 € per arrivare a 12.99€, nel dettaglio anche tutte le condizioni e i servizi aggiuntivi proposti da Iliad, Kena e Ho Mobile

Gli operatori virtuali hanno garantito un abbattimento di costi mai visto fino ad allora dai clienti di telefonia mobile italiana e questa sfida al ribasso sembra non essersi ancora arrestata. Dopo un periodo di relativa calma sono state lanciate le nuove promozioni per chi sceglie uno degli MVNO attivi sul territorio.

Ci sono offerte appositamente studiate da Kena per chi abbandona ad esempio Iliad, oppure che scelgano Ho Mobile scindendo il contratto con Tiscali per fare un nome. Un vero e proprio tentativo di contro esodo è quello in cui sperano questi operatori. La battaglia delle tariffe low cost è di nuovo nel vivo.

Proprio per questa sfida all’ultimo passaggio di cliente mai come in questo periodo usando il comparatore di SosTariffe.it sarà bene selezionare l’attuale operatore, sarete così sicuri che tra i risultati vi appaiano le offerte speciali dei MVNO.

Lo strumento di confronto vi mostrerà altrimenti tutte le proposte di ciascun operatore. Vi basterà selezionare gli operatori che preferite per fare una prima scrematura.

Confronta le migliori promozioni mobile »

Le offerte migliori per chi passa ad un operatore virtuale

Di seguito ecco le promozioni più convenienti studiate da Iliad, Kena e Ho Mobile questa estate sia per nuovi che per vecchi clienti. In genere le classifiche mostrano prima le offerte che propongono il prezzo più basso, in questo caso l’elenco è al contrario perché le prime promozioni possono essere attivate da tutti. Le ultime invece sono quelle riservate solo a chi decida di passare con uno degli operatori virtuali abbandonando alcuni concorrenti selezionati.

1. Kena a 13.99€

L’operatore virtuale propone questa soluzione con:

chiamate illimitate

sms illimitate

50 GB per navigare

5GB da usare in UE

Kena conteggia il consumo dei Giga inclusi nell’offerta con scatti anticipati. Inoltre l’operatore invierà un sms quando raggiungerete la soglia dell’80% di consumo dei GB disponibili mensili.

In questo caso chiunque può attivare questo piano sia con un nuovo numero Kena Mobile che chiedendo la portabilità del vecchio numero. Il contributo di attivazione è di 4.99€ mentre la sim costerà 5€.

Per la tariffazione dei dati, in caso di superamento della soglia mensile, si applicano le condizioni previste dal Piano Base Kena (chiamate verso fissi e mobili nazionali 0.35€ al minuto e invii sms verso tutti a 0.25€).

Kena, come gli altri operatori, ricorda che i minuti e gli sms illimitati devono essere utilizzati in modo lecito: “secondo buona fede e correttezza, e conformemente agli artt. 10 e 11 delle Condizioni generali di contratto e norme d’uso della SIM”.

Scopri Kena a 13.99€ »

2. Ho. Tutto Chiaro a 12.99€

La promozione di Ho.mobile è una tariffa riservata a tutti gli altri clienti che passano ai servizi dell’operatore virtuale dalle principali compagnie. Si tratta di una tariffa con:

minuti illimitati e senza scatto alla risposta

sms illimitati

50 GB e 4,8 GB per connettervi all’estero

per connettervi all’estero SMS ho. chiamato

servizio per info su credito residuo 42121

avviso di chiamata

navigazione hotspot

trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

Le spese di attivazione saranno di 9 €, a cui andranno aggiunti i 6.99€ della prima ricarica. Il primo mese quindi arriverete a spendere 16.99€.

Il sistema ho. mobile all’esaurimento dei Giga blocca automaticamente la navigazione Internet. Vengono stoppati anche tutti i servizi digitali come oroscopi, suonerie, sms bancari e anche le numerazioni a pagamento (199 e 899). Per poterli utilizzare dovrete seguire la procedura accedendo all’app Ho.

Attiva Ho. tutto chiaro a 12.99 € »

3. Ho. a 8.99 € al mese

Questa seconda offerta di Ho.mobile è attivabile da qualsiasi utente che vogliano entrare o per i clienti che passano da Kena e Daily Telecom.

Anche questo è un piano flat per quanto riguarda il traffico voce e gli sms e con 50 GB di internet compresi.

Nel dettaglio ecco le condizioni della promozione:

minuti illimitati e senza scatto alla risposta

sms illimitati

50 GB

SMS ho. chiamato

servizio per info su credito residuo 42121

avviso di chiamata

navigazione hotspot

trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

Il costo di attivazione è di 9.99€ ed include anche la consegna della sim.

Attiva Ho. mobile 8.99 € »

4. Kena a 8.99 €

Una seconda offerta Kena con 50 GB per i clienti che torneranno con il gestore da Ho.mobile e da altri concorrenti virtuali. Gli unici utenti esclusi da questa promozione sono i clienti di Rabona, Noitel, Nextus.

Attivare questa tariffa costa 5 € per la consegna della sim, mentre per la gestione del passaggio e l’avvio della promo non ci pagherà. Le condizioni principali di questa tariffa sono:

Chiamate illimitate

Sms illimitati

3 GB da utilizzare in UE

50 GB per navigare

Sia questa offerta che la precedente specificano che i minuti e gli sms illimitati devono essere utilizzati in modo lecito, secondo buona fede e correttezza, e conformemente agli artt. 10 e 11 delle Condizioni generali di contratto e norme d’uso della sim.

Scopri Kena a 8.99€ »

5. Giga 50 di Iliad di 7.99€

Iliad tenta di riprendere slancio nel mercato italiano dopo i disservizi e le offerte dei maggiori operatori che hanno tentato di recuperare i clienti che avevano preferito l’operatore low cost.

Nell’offerta in questione propone:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

Le spese per l’attivazione sono gratuite, però si dovrà acquistare la nuova sim che costa 9.99€. Il traffico voce incluso nell’offerta è valido verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente.

Nel pacchetto sono anche compresi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva le migliori promozioni di Iliad »

6. Ho. mobile a 6.99 € al mese

Un’ultima offerta pensata da Ho. mobile per poter recuperare o sottrarre clienti a Iliad, Coop Voce, Fastweb, Lycamobile, Noitel, Optima Mobile, Poste Mobile e Tiscali. I clienti di queste e altre compagnie potranno avere a 6.99 € al mese:

chiamate illimitate

sms illimitati

50 GB

Servizio Richiama

Controllo del credito

L’operatore provvederà in automatico a disabilitare i numeri a pagamento 199 e 899 per riattivarli dovrete contattare il Servizio clienti.

Sia per questa che per le altre offerte di Ho. mobile con traffico voce e sms illimitato in realtà prevedono dei limiti legati all’uso corretto dell’offerta per uso personale. L’operatore sottolinea che “si considera personale se il traffico giornaliero voce e SMS in uscita verso altri operatori è inferiore a 3 volte il traffico voce o SMS in entrata da altri operatori”. Come per gli altri operatori anche Ho. mobile in caso di superamento delle soglie si riserva di sospendere il servizio.

Attiva Ho. mobile a 6.99€ »

7. Kena mobile Summer a 5.99€

Da qui iniziano le offerte che gli operatori hanno studiato appositamente per convincere qualche consumatore di altre società a passare con Kena mobile.

L’offerta Kena è in edizione limitata e riservata a clienti che sceglieranno di passare a questo operatore tradendo quello attuale. In particolare la tariffa sarà proposta a chi chiederà la portabilità del numero e passerà Kena da: Iliad, Blad, Bt Mobile, BTem, Conad, Coop, Daily Telecom, DMOB, ERG, Fastweb, Green Icn, Intermatica, Lycafull, Mundio, Netvalue, Optima, Tiscali, Welcome Italia e 1MOB.

Nel prezzo sono inclusi:

Chiamate illimitate

Sms illimitati

3 GB da utilizzare in UE

50 GB per navigare

Qualora finiste i Giga la tariffazione sarà quella prevista dal Piano Base Kena (descritto nella promozione precedente). I costi di attivazione sono di 4.99€ a cui vanno aggiunti 5 € per la SIM.

Scopri Kena a 5.99 € »

I contatti dell’Assistenza clienti dei 3 operatori

Nel caso in cui doveste avere problemi dopo l’attivazione di una di questa promozione e dei servizi degli operatori ecco quali sono i numeri da contattare per ciascuna delle società.

Per chiamare Iliad dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato, la domenica e i festivi dalle 9 alle 20 il numero da comporre è il 177. Oppure tramite la pagina dell’Assistenza sul sito. Infine si può optare per una tradizionale lettera inviandola a: ILIAD, CP 14106, 20146 Milano.

Il contatto dell’Assistenza telefonica di Kena invece è il 181, attivo dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 22. C’è anche un Servizio fai da te che permette di controllare il traffico residuo, ricaricare o ottenere informazioni sull’offerta, il numero da digitare è il 40181. Si può anche scrivere una mail o usare i canali social dell’operatore per inoltrare comunicazioni urgenti.

Ho. mobile, infine, ha un centralino disponibile tutti i giorni al numero gratuito 19.21.21 per i clienti che chiamano dal numero Ho., per gli altri invece è stato attivato un numero verde (800.688.788). Sul sito inoltre ha una sezione dedicata ad una community in cui gli esperti rispondono alle domande degli utenti. Anche tramite l’app si può avere un contatto diretto con gli operatori tecnici per risolvere i problemi.

Se nessuna di queste proposte ha soddisfatto le vostre aspettative ampliate le opzioni di ricerca del comparatore di SosTariffe.it e scoprite se ci sono altre soluzioni adatte a voi. Se invece preferite parlare con un operatore i tecnici sono disponibili in chat per aiutarvi nella scelta.