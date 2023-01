iliad Internet casa: offerte e promozioni di Gennaio 2023

Quattro offerte mobile e una promozione per risparmiare 5 euro al mese sulla fibra per i già clienti: iliad ha un ampio ventaglio di soluzioni per Internet casa. Tutte le alternative di quest’operatore a gennaio 2023 su SOStariffe.it .

Le offerte iliad per Internet casa corrono su due binari: da un lato, le soluzioni mobile con tanti GB, chiamate e SMS illimitati a tariffe basse; dall’altro, uno sconto di 5 euro per promuovere la fibra FTTH che permette una velocità di navigazione fino a 5 Gbps con tecnologia Wi-Fi 6 per i già clienti.

Con il comparatore per telefonia mobile di SOStariffe.it è possibile avere un quadro completo delle proposte attivabili a gennaio 2023 da quest’operatore.

iliad Internet Casa: le offerte mobile di gennaio 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 iliad Voce 4,99 euro al mese

40 MB in 4G/4G+

chiamate e SMS illimitati 2 Giga 100 7,99 euro al mese

100 GB in 4G/4G+

chiamate e SMS illimitati 3 Giga 150 9,99 euro al mese

150 GB in 4G/4G+ e 5G

chiamate e SMS illimitati 4 Dati 300 13,99 euro al mese

300 GB in 4G/4G+ e 5G

chiamate a 0,28 euro/minuto

messaggi a 0,28 euro/SMS

Vediamo qui di seguito quali sono le soluzioni mobile (dalla tariffa più bassa a quella più alta) proposte dall’operatore iliad a gennaio 2023.

iliad Voce

Al costo di soli 4,99 euro al mese per sempre, con un prezzo della SIM di 9,99 euro (senza costi aggiuntivi di attivazione), è conveniente il piano tariffario iliad Voce. L’offerta prevede 40 MB in 4G/4G+. E nel caso in cui si superassero, previo espresso consenso dell’utente, si può continuare a navigare 0,90 euro ogni 100 MB.

iliad Voce è una soluzione ricaricabile, non sono previsti costi di attivazione e non ci sono vincoli contrattuali.

Con chiamate e SMS illimitati in Italia e in Europa, quest’offerta include anche:

servizio “Mi richiami”;

piano tariffario;

nessuno scatto alla risposta;

segreteria telefonica;

portabilità del numero ;

; controllo del credito residuo;

hotspot.

iliad Giga 100

Con una tariffa di 7,99 euro al mese, a cui aggiungere 9,99 euro per l’acquisto della SIM (con attivazione inclusa), è vantaggiosa anche l’offerta iliad Giga 100. Per quanto concerne la connessione a Internet, questa soluzione consente una navigazione fino a 100 GB in 4G e in 4G+. Superato questo tetto, è possibile continua a navigare spendendo 0,90 euro ogni 100 MB, previo espresso consenso del cliente. L’offerta non prevede alcun vincolo contrattuale, né costi nascosti.

Con minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia, la soluzione ricaricabile iliad Giga 100 offre anche:

segreteria telefonica;

portabilità del numero;

servizio “Mi richiami” ;

; hotspot;

nessuno scatto alla risposta;

controllo del credito residuo;

piano tariffario.

C’è da ricordare che se si viaggia in Europa, con iliad Giga 100 si possono avere minuti e SMS illimitati, più 8 GB dedicati in roaming. Da ultimo, con quest’offerta è possibile anche avere i minuti illimitati verso 60 Paesi nel mondo.

Per conoscere l’offerta iliad Giga 100, vai al link:

SCOPRI ILIAD GIGA 100 »

iliad Giga 150

Il vantaggio dell’offerta iliad Giga 150 è il costo: 9,99 euro al mese per sempre (più 9,99 euro per la SIM), con attivazione gratuita. Ma che cosa offre questa soluzione? Oltre a chiamate e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia, permette di avere 150 GB in 4G/4G+ e 5G. E nelle 3.000 città già raggiunte da 5G iliad si può beneficiare di un ulteriore miglioramento della connettività, in termini di velocità e latenza.

Nel caso in cui il cliente superasse i 150 GB, previo espresso consenso, è possibile continuare a navigare spendendo 0,90 euro/100MB. Inoltre i minuti e gli SMS sono illimitati in Italia, in Europa (con 10 GB dedicati in roaming) e verso 60 Paesi nel mondo. Oltre a non avere alcun vincolo contrattuale, quest’offerta include la portabilità del numero da qualsiasi operatore (in alternativa, è possibile attivare un nuovo numero di cellulare). Altre caratteristiche sono:

servizio “Mi richiami”;

segreteria telefonica ;

; nessuno scatto alla risposta;

hotspot;

piano tariffario;

controllo del credito residuo.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta iliad Giga 150, segui il link qui sotto:

SCOPRI ILIAD GIGA 150 »

iliad Dati 300

Questa soluzione prevede 300 GB di Internet al prezzo di 13,99 euro al mese per sempre, senza costo di attivazione, mentre la SIM costa 9,99 euro. Superati i 300 GB, previo espresso consenso del cliente, si continua a navigare a 0.90 euro ogni 100 MB.

Con l’offerta iliad Dati 300, le chiamate si pagano 0,28 euro/minuto e 0,28 euro gli SMS in Italia e in Europa.

Inclusi nella proposta Dati 300 ci sono anche:

hotspot ;

; piano tariffario;

controllo credito residuo;

13GB dedicati in roaming in Europa.

Con nessun costo imprevisto, si tratta di una soluzione ideale per navigare in mobilità ed in casa con un router, senza linea fissa.

Infine, per tutti i titolari di una SIM iliad attiva da almeno 3 mesi è possibile acquistare, a rate e senza interessi, uno smartphone (con un vincolo di permanenza di 30 mesi), ordinando il prodotto direttamente online sul sito dell’operatore. Con questa promozione è possibile avere tutti i principali iPhone, compreso l’iPhone 14 (nelle varianti Plus, Pro e Pro Max)

Per poter procedere all’ordine è sufficiente avere un indirizzo email valido e la richiesta si effettua nell’apposita sezione dell’Area Personale.

Lo smartphone sarà inviato direttamente a casa entro 5 giorni dalla conferma dell’ordine di acquisto e subordinatamente al buon fine del pagamento corrispettivo della rata iniziale. Il prezzo dello smartphone sarà composto dalla rate iniziale (versata con carta di debito o credito) e da successive rate mensile d’importo fisso.

In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore prima dei 30 mesi si dovranno pagare tutte le residue più la rata finale

iliad: avere Internet casa con la fibra a gennaio 2023

NOME DELL’OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA iliadbox 19,99 euro per i già clienti mobile oppure 24,99 euro al mese

39,99 euro una tantum per l’installazione navigazione illimitata

velocità di download fino a 5 Gbps complessivi con fibra FTTH

chiamate illimitate verso fissi e mobili

iliadbox è un’offerta al costo di 19,99 euro al mese anziché 24,99 euro, con un risparmio di 5 euro al mese per i già clienti Iliad di rete mobile con un’offerta da 9,99 euro al mese attiva.

Con un contributo una tantum di 39,99 euro per l’installazione, questa soluzione, senza vincoli contrattuali e costi nascosti, si caratterizza per:

una connessione illimitata con la fibra FTTH EPON, grazie alla quale è possibile navigare con velocità fino a 5 Gbps (suddivisi fra Wi-Fi e porte ethernet in download) in download e 700 Mbps in upload;

connessione illimitata con la fibra FTTH EPON, grazie alla quale è possibile navigare con (suddivisi fra Wi-Fi e porte ethernet in download) in download e 700 Mbps in upload; con la fibra ottica FTTH GPON, nelle città di Torino, Milano e Bologna, la velocità è fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload.

Inoltre quest’offerta prevede:

iliadbox Wi-Fi 6 in comodato d’uso senza costi extra;

in comodato d’uso senza costi extra; possibilità di avere iliad wifi extender che permette di espandere il segnale Wi-Fi in ogni angolo della casa al costo di 1,99 euro al mese ;

che permette di espandere il segnale Wi-Fi in ogni angolo della casa al costo di ; chiamate con minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia e verso i fissi di oltre 60 Paesi nel mondo.

Una volta verificata la copertura, l’offerta è attivabile direttamente online, andando al link qui sotto:

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Prima di procedere con la sottoscrizione di un nuovo contratto, gli esperti di SOStariffe.it consigliano sempre agli utenti di verificare la copertura della rete, in questo caso di iliad, nel Comune dove si abita, così da avere un quadro preciso (in anticipo) delle velocità di navigazione che potranno essere raggiunte.

Inoltre è possibile effettuare, sempre gratuitamente, un test della velocità della propria connessione Internet grazie allo speed test di SOStariffe.it. Per accedere al tool è sufficiente cliccare sul widget qui sotto:

iliadbox: ecco come attivare lo sconto a gennaio 2023

Come detto è possibile risparmiare 5 euro al mese con iliad sull’offerta della fibra iliadbox Wi-Fi 6 tanto se si è già clienti mobile quanto se non lo si è.

Ma che cosa occorre fare per beneficiare di questo sconto? Per i non clienti iliad occorre:

sottoscrivere l’offerta mobile iliad Giga 150 ;

; attivare sull’Area personale fibra la promozione “Fibra + Mobile”.

Per chi è già cliente:

se la tariffa mensile è di 9,99 euro , si può beneficiare di iliadbox Wi-Fi 6;

, si può beneficiare di iliadbox Wi-Fi 6; per attivare la promozione “Fibra + Mobile” bisogna solo andare nell’Area personale fibra e avvalersi dello sconto di 5 euro.

Mentre se la tariffa mensile dell’abbonamento è inferiore a 9,99 euro? È comunque possibile avere iliadbox Wi-Fi 6 in questo modo:

passando all’offerta Giga 150 (il cambio dell’offerta è gratuito);

(il cambio dell’offerta è gratuito); quando il passaggio è avvenuto, si procede con l’attivazione della promozione “Fibra + Mobile” nell’Area personale fibra e si beneficia dello sconto.