Iliad Internet Casa: le novità di Gennaio 2022

Il mercato di telefonia fissa può contare su di un gran numero di offerte Internet casa che garantiscono la possibilità di accedere ad una connessione ad alta velocità, anche tramite fibra ottica FTTH nelle aree dove è disponibile questa tecnologia, ad un prezzo vantaggioso. Da tempo, però, l’intero settore è in attesa del debutto di Iliad che ha anticipato, già nel 2020, l’arrivo di nuove offerte fibra ottica.

Quando saranno disponibili le offerte fibra ottica di Iliad?

Siamo ad inizio gennaio 2022 e, almeno per il momento, Iliad non ha ancora fatto il suo ingresso nel mercato di telefonia fissa italiano. In primo momento, il debutto era previsto per l’estate del 2021 per poi essere posticipato all’autunno successivo e ancora ad un generico “inizio 2022”. I preparativi per il lancio continuano. Iliad ha già da tempo un accordo con Open Fiber e con FiberCop e potrà, quindi, mettere a disposizione dei suoi utenti una rete in fibra ottica FTTH con una copertura capillare del territorio nazionale.

Per ora, però, l’operatore non ha ancora diffuso alcun dettaglio ufficiale in merito alle tempistiche precise di lancio. Maggiori aggiornamenti sulla questione potrebbero arrivare subito dopo la fine del periodo di festività e, quindi, a partire dal prossimo 10 gennaio 2022 in poi. Oramai manca davvero poco. Il provider dovrebbe essere al lavoro sugli ultimi dettagli per poi rendere effettivamente disponibili le sue offerte fibra ottica con l’obiettivo di avviare una seconda rivoluzione nel mondo della telefonia italiano.

Ricordiamo, in ogni caso, che il mercato di telefonia fissa propone già tante soluzioni tariffarie di sicuro interesse. Per risparmiare subito sulla connessione Internet di casa e per passare ad un’offerta fibra in grado di garantire un notevole incremento della velocità è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it che consentiranno di individuare rapidamente le tariffe più vantaggiose del momento da attivare direttamente online.

Quali sono le caratteristiche delle offerte fibra ottica di Iliad?

In attesa di aggiornamenti precisi sulle tempistiche, possiamo già anticipare alcuni dettagli sulle caratteristiche delle offerte di rete fissa di Iliad. L’operatore utilizzerà la rete in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) di Open Fiber e FiberCop, i principali provider del settore. La rete sarà in grado di garantire una velocità massima di almeno 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload anche se, come già avviene con altri operatori di telefonia, Iliad potrebbe superare queste soglie arrivando fino a 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload.

Per il momento, non ci sono informazioni in merito all’eventuale disponibilità della fibra mista rame FTTC. Per le aree non raggiunte dalla fibra FTTH, infatti, molti operatori consentono di accedere ad Internet tramite la fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload. Tale tecnologia rappresenta un’ottima alternativa alla fibra FTTH e potrebbe essere utilizzata da Iliad per raggiungere un numero di clienti molto elevato in breve tempo.

È molto probabile, inoltre, che tra le offerte Internet casa di Iliad non ci sarà spazio per l’ADSL (tecnologia oramai obsoleta e limitata a 20 Mega di velocità massima) o per soluzioni Internet wireless come quelle che ricorrono all’utilizzo della fibra mista radio con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). Conferme in tal senso dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Lo scenario più realistico vede la disponibilità della sola tecnologia FTTH con, al massimo, la possibilità di “ripiegare” sulla FTTC nelle aree non ancora raggiunte da questa tecnologia.

Come saranno le offerte Internet casa per i già clienti Iliad?

Per i già clienti Iliad che hanno attivato una delle offerte mobile del provider potrebbe essere ancora più conveniente puntare su una delle nuove offerte Internet casa in arrivo nelle prossime settimane. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali ma, come fatto anche da altri provider, Iliad potrebbe proporre soluzioni convergenti fisso + mobile andando, inoltre, a garantire sconti e bonus extra per i già clienti mobile.

In questo scenario, quindi, scegliere Iliad come proprio operatore potrebbe convenire due volte, garantendo la massima trasparenza tariffaria e tanta convenienza, con la possibilità di ridurre in modo significativo le spese per l’accesso ad Internet. Tra le ipotesi sul tavolo c’è quella che prevede la possibilità di attivare un nuovo abbonamento Internet casa a prezzo scontato se si è già clienti Iliad di rete mobile. L’operatore, inoltre, potrebbe fissare vantaggi aggiuntivi per i suoi clienti.

In attesa del debutto delle prime offerte Internet casa, quindi, conviene passare subito ad Iliad, attivando una delle offerte mobile presenti in listino. In questo modo, sarà possibile iniziare da subito a sfruttare i vantaggi delle offerte del provider e “prepararsi” al meglio all’arrivo delle proposte per la connessione Internet di casa. Come vedremo, le soluzioni a disposizione degli utenti sono davvero ottime.

Le offerte Iliad di Gennaio 2022

Il mese di gennaio è il momento giusto per passare ad Iliad con il proprio numero di cellulare. L’operatore, infatti, mette a disposizione dei nuovi clienti l’ottima offerta Flash 150. Si tratta di un’offerta “limited edition” disponibile tramite attivazione online fino al prossimo 11 di gennaio. L’offerta in questione consente di attivare la tariffa più completa di sempre proposta da Iliad in Italia.

Con Flash 150, infatti, si potrà accedere ad un pacchetto comprendente:

minuti illimitati verso tutti in Italia e minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

150 GB di traffico dati ogni mese sotto rete 4G e 5G di Iliad (terminato il bundle, la connessione continuerà a consumo al costo di 90 centesimi per 100 MB)

di traffico dati ogni mese sotto rete di Iliad (terminato il bundle, la connessione continuerà a consumo al costo di 90 centesimi per 100 MB) tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Controllo del credito residuo, Segreteria Telefonica) sono inclusi nel canone mensile senza costi aggiuntivi di alcun tipo

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 7 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

Flash 150 di Iliad presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese per sempre. L’offerta non prevede vincoli o costi nascosti ed è attivabile da tutti i nuovi clienti, con o senza richiesta della portabilità del numero da un altro operatore di telefonia mobile. Si tratta anche dell’unica offerta Iliad in listino che consente di accedere al 5G dell’operatore (nelle aree coperte dal servizio e utilizzando uno smartphone compatibile).

L’offerta di Iliad può essere attivata direttamente online, tramite il sito Iliad raggiungibile dal link qui di sotto, con consegna gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente. Da notare che è previsto un costo di attivazione di 9,99 euro una tantum, da sommare al costo del primo mese. Ecco il link per attivare l’offerta:

Per chi vuole spendere qualcosa in meno c’è la possibilità di attivare Giga 80. L’offerta proposta da Iliad presenta tutte le caratteristiche di trasparenza che contraddistinguono da sempre l’operatore. Scegliendo questa tariffa si potrà accedere ad un pacchetto comprendente:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

80 GB in 4G ogni mese

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

La tariffa in questione presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Il canone mensile è “per sempre” e non sono presenti costi aggiuntivi. Da notare che Giga 80, a differenza di Flash 150, non prevede l’utilizzo della rete G ma esclusivamente della rete 4G di Iliad. Anche in questo caso non ci sono vincoli ed è possibile attivare l’offerta direttamente online con consegna della SIM all’indirizzo scelto dall’utente.

A completare il listino di offerte Iliad c’è la tariffa Iliad Voce. Si tratta di un’offerta pensata per i clienti che non hanno bisogno di traffico dati per navigare in mobilità. L’offerta include minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia ed un bundle dati di appena 40 MB al mese (terminato il traffico dati si navigherà a consumo, previo consenso del cliente, al costo di 90 centesimi per 100 MB). Iliad Voce presenta un costo di 4,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è attivabile direttamente online da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore.

