Iliad Fibra Casa: ecco le offerte con Iliad Box e fino a 5 Gbit/s di velocità

Iliad annuncia in via ufficiale la sua prima offerta fibra ottica facendo così il suo debutto ufficiale nel mercato di telefonia fissa. L'operatore, dopo aver "rivoluzionato" il mercato di telefonia mobile, si prepara a mettere a disposizione degli utenti italiani la sua fibra ottica andando a conservare le caratteristiche di trasparenza e convenienza che contraddistinguono le offerte Iliad fin dal debutto in Italia. Vediamo tutti i dettagli sulle nuove offerte fibra per Internet a casa di Iliad.

Iliad lancia la sua prima offerta fibra ottica dando il via alla “rivoluzione” del mercato di telefonia fissa in Italia. L’operatore, a distanza di circa tre anni e mezzo dal suo debutto sul mercato di telefonia mobile, è ora pronto a conquistare anche gli utenti di rete fissa con un’offerta per la connessione Internet casa davvero molto conveniente e caratterizzata da tutti gli elementi di trasparenza che il provider propone anche sul mobile.

Vediamo tutti i dettagli:

La nuova offerta fibra ottica di Iliad costa solo 15,99 euro al mese

Iliad lancia in via ufficiale la sua nuova offerta fibra ottica. La soluzione proposta dall’operatore per la connessione Internet casa include:

la linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali e verso i fissi di oltre 60 Paesi al mondo

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali e verso i fissi di oltre 60 Paesi al mondo una connessione illimitata tramite rete in f ibra ottica FTTH con velocità massima di 5 Gigabit in download e 700 Megabit in upload (oppure 1 Gigabit in download e 300 Megabit in upload in base alla copertura)

tramite rete in f e 700 Megabit in upload (oppure 1 Gigabit in download e 300 Megabit in upload in base alla copertura) il nuovo Iliadbox in comodato d’uso gratuito

La nuova offerta Iliad presenta un costo di 15,99 euro al mese per sempre per tutti i clienti Iliad mobile oppure 23,99 euro al mese per chi non è ancora cliente di rete mobile. Per i già clienti Iliad di rete mobile, quindi, è previsto uno sconto extra di 8 euro al mese rispetto alla già ottima proposta accessibile per tutti gli utenti che non hanno attivato una delle offerte Iliad.

La proposta di Iliad si caratterizza per:

l ‘assenza di vincoli e costi nascosti di alcun tipo

di alcun tipo prezzo fisso “per sempre” che non cambierà nel tempo”

che non cambierà nel tempo” attivazione veloce in pochi passaggi da completare direttamente online

Da notare che la nuova offerta fibra di Iliad è disponibile, a partire da oggi 25 gennaio, per 7,4 milioni di unità immobiliari in Italia raggiunte dalla fibra ottica FTTH. L’operatore non propone soluzioni alternative in fibra mista, ADSL o altre tecnologie ma mette a disposizione dei suoi clienti esclusivamente una connessione in “vera” fibra ottica, contraddistinta dal bollino verde che certifica la tecnologia di connessione in base alla normativa AGCOM.

È previsto un contributo di installazione di 39,99 euro. A gestire la connessione di casa ci sarà l’Iliad Box, il nuovo modem router Wi-Fi sviluppato internamente dall’operatore che, come sottolineato in precedenza, è disponibile in comodato d’uso gratuito e consentirà la possibilità di accedere a diverse funzionalità per massimizzare le prestazioni della connessione e accedere facilmente alla rete Wi-Fi (anche tramite QR code visualizzato sul display della box).

L’apparato di connessione potrà essere gestito da un’app dedicata, Iliad Box Connect, che consentirà agli utenti di accedere ad un gran numero di funzioni aggiuntive. Per migliorare ulteriormente la copertura della rete Wi-Fi, inoltre, l’operatore metterà a disposizione anche degli Iliad Wi-Fi Extender, da abbinare facilmente alla Iliad Box, disponibile in opzione al costo di 1,99 euro in più.

Per sfruttare al massimo la connessione, raggiungendo il picco di 5 Gigabit in download, è possibile utilizzare le tre porte Ethernet e l’accesso tramite connessione Wi-Fi. L’impianto domestico può essere potenziato, in termini di copertura del Wi-Fi, anche ricorrendo ai più Extender, da abbinare al proprio abbonamento. L’operatore ha confermato che l’intero sistema di connessione potrà essere configurato rapidamente e senza alcun problema.