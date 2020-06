Iliad Fibra: a che punto è la rete domestica Iliad

Occhi puntati sull’Italia ormai da diverso tempo: sono quelli dell’azienda francese Iliad , che oggi rappresenta il quarto operatore di telefonia mobile attivo in Italia. Ecco come procede il lancio della fibra ottica del nostro Paese da parte del brand.

Il bisogno di una connessione Internet casa stabile e con Internet illimitato ha trovato la sua massima espressione durante il lockdown, momento che ha portato a un aumento della richiesta e dell’utilizzo sia della rete fissa sia delle connessione da mobile.

È in questo quadro di iperconnessione crescente che potrebbe fare la sua comparsa l’offerta Internet casa di Iliad, con le prime promozioni in fibra ottica. Nei piani originali del gruppo, l’arrivo della rete domestica dell’operatore era stato fissato per il 2024, ma potrebbe essere anticipato al 2021.

Le dichiarazione di Benedetto Levi

Benedetto Levi, AD di Iliad Italia, ha rilasciato alcune dichiarazione sull’argomento: “Per ora mi limito a dire che almeno per il 2020 la nostra priorità è sviluppare un’infrastruttura di rete mobile stabile, ma è vero, c’è una serie di fattori che ci porta sempre più vicini alla telefonia fissa”.

Ha poi aggiunto che “sicuramente quella del fisso è un’esigenza più forte oggi di quanto non fosse mesi fa” e che “sta diventando una buona opportunità e ci sono sempre più clienti che ci chiedono quando partiremo. Peraltro in Italia è possibile offrire il servizio con un modello di capex leggeros“.

Le opportunità presenti nel nostro Paese si riferiscono molto probabilmente a Open Fiber, l’operatore wholesale only che permette l’accesso alla propria struttura di tipo FTTH, in grado di raggiungere direttamente le abitazioni, a costi contenuti.

Iliad, che ha fatto il suo ingresso in Italia nel 2016, è sempre stato un portento nella realizzazione della sua infrastruttura di rete, che le ha permesso di diventare indipendente dagli altri operatori – ricordiamo che all’inizio la compagnia si appoggiava a Wind – e di trasformarsi nel giro di pochissimo tempo in un MNO di tutto rispetto.

I risultati della telefonia mobile

A proposito degli ottimi risultati ottenuti nel settore della telefonia mobile, Levi ha affermato che il successo dell’azienda “ha avuto due facce: un’ottima performance tra gennaio e febbraio, periodo nel quale abbiamo registrato la maggior parte dei nuovi clienti, e poi lo stop di marzo che ovviamente ha avuto un impatto sui conti”, in quanto a causa del covid-19 “abbiamo chiuso i nostri punti vendita e l’incremento di nuove SIM ha rallentato nonostante la nostra presenza anche online“.

Il numero 1 di Iliad Italia ha poi aggiunto “questo periodo ha solo confermato che la nostra visione e le nostre scelte commerciali erano giuste. Quando siamo partiti in Italia l’offerta media dei concorrenti prevedeva 7 Giga al mese. Se il lockdown fosse avvenuto allora, i problemi di connettività sarebbero stati più seri. Oggi invece le offerte sono quasi tutte attorno ai 50 giga, un grande passo avanti”.

Quali sono le offerte che hanno contribuito al grande successo di Iliad in Italia? Scopriamole insieme.

Le migliori tariffe Iliad per la telefonia mobile

Oggi Iliad è in grado di coprire il 99% del territorio italiano e di fornire una velocità di connessione pari a:

390 Mbit/s in download;

50 Mbit/s in upload.

Le sue promozioni mobile hanno costi molto vantaggiosi: partono infatti da soli 4,99 euro al mese e raggiungono la cifra massima di 7,99 euro.

Clicca sul box per conoscere tutti i dettagli sulle offerte promosse da Iliad.

Confronta le offerte Iliad

Le offerte Iliad sono prive di vincoli contrattuali e non prevedono rimodulazioni nel tempo: questo significa che chi sceglie di sottoscriverle non avrà sorprese o costi nascosti nel futuro.

Le migliori promozioni per la telefonia mobile dell’operatore francese sono:

Voce;

Giga 40;

Giga 50.

Si tratta di tariffe con caratteristiche differenti, che si rivolgono a consumatori diversi, e che non prevedono alcun contributo di attivazione: è necessario soltanto il costo della nuova SIM, pari a 9,99 euro una tantum.

Come funziona la tariffa Voce

Voce è una promozione ideale per chi utilizza il telefono principalmente per chiamare, ma non ha particolare interesse per Internet e vuole spendere poco: la promozione ha infatti un costo di 4,99 euro al mese e può essere attivata da tutti. È valida quindi sia sui nuovi numeri sia per chi vuole effettuare la portabilità, mantenendo il vecchio numero.

La tariffa include ogni mese:

minuti illimitati validi verso i numeri nazionali e anche in Unione europea;

SMS illimitati validi verso i numeri nazionali e anche in Unione europea;

40 Mega per navigare da mobile alla velocità del 4G o del 4G+;

40 Mega per navigare da mobile in Unione europea.

La promozione permette di continuare a navigare anche al termine del traffico dati, al prezzo di 90 centesimi ogni 100 Mega.

Clicca sul box per conoscere e sottoscrivere online la promozione Voce.

Scopri i vantaggi di Iliad Voce

La differenza fra Giga 40 e Giga 50

Giga 40 e Giga 50 sono due tariffe molto simili, pensate per chi utilizza molto il telefono per navigare. La prima ha un costo di 6,99 euro al mese, mentre la seconda ha un costo di 7,99 euro al mese.

Nell’offerta di Giga 40 sono inclusi:

40 Giga per connettersi da mobile alla velocità del 4G o del 4G+;

4 Giga per navigare negli Stati che fanno parte dell’Unione europea.

minuti illimitati validi verso i numeri nazionali e anche in Unione europea;

SMS illimitati validi verso i numeri nazionali e anche in Unione europea.

Giga 50 prevede alcuni benefici in più in virtù di un costo mensile leggermente più alto. Il piano si caratterizza infatti per:

50 Giga per connettersi da mobile alla velocità del 4G o del 4G+;

4 Giga per navigare negli Stati che fanno parte dell’Unione europea;

minuti illimitati validi verso i numeri nazionali e anche in Unione europea;

SMS illimitati validi verso i numeri nazionali e anche in Unione europea;

chiamate e messaggi illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali.

Le due promozioni permettono di continuare a navigare anche al termine del traffico dati, al prezzo di 90 centesimi ogni 100 Mega.

Clicca sul box per conoscere e sottoscrivere online la promozione Giga 50. Scopri i vantaggi di Iliad Giga 50

I 3 piani mensili presentati prevedono anche i seguenti servizi gratuiti:

Hotspot;

Nessun scatto alla risposta;

Piano tariffario;

Controllo credito residuo;

Segreteria telefonica;

Portabilità del numero;

Mi richiami.