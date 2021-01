Iliad Express: che cosa è come funziona il canale distributivo Iliad

Iliad, operatore di riferimento del settore di telefonia mobile in Italia, annuncia la disponibilità di un nuovo canale distributivo, Iliad Express. Il nuovo canale consentirà agli utenti di acquistare una nuova SIM Iliad nelle più note catene di supermercati e ipermercati oltre che negli store di elettronica di consumo e nei bookstore. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Iliad Express , il nuovo canale da sfruttare per passare ad Iliad.

Le SIM Iliad arrivano anche nei supermercati, negli ipermercati, negli store di elettronica di consumo e nei bookstore. Da questa settimana, infatti, nasce Iliad Express, nuovo canale distributivo con cui l’operatore di telefonia mobile punta a rendere ancora più semplice l’attivazione di una delle tante offerte Iliad disponibili in listino.

L’obiettivo di Iliad Express è quello di semplificare, ulteriormente, le modalità di accesso alle offerte dell’operatore sfruttando i punti vendita sparsi sul territorio nazionale. Ecco come funziona Iliad Express e come utilizzare questo canale per effettuare il passaggio all’operatore.

Come passare ad Iliad tramite il nuovo canale Iliad Express

Il funzionamento di Iliad Express è davvero semplice. Grazie al nuovo progetto, le SIM Iliad saranno disponibili tra le gift card e le ricariche esposte presso le più note catene di supermercati e ipermercati, gli store di elettronica di consumo e i bookstore. In questo modo, gli utenti potranno acquistare una nuova SIM Iliad rapidamente e, successivamente, procedere con l’attivazione.

La procedura da seguire è molto semplice. Al momento del pagamento, infatti, si riceve uno scontrino sul quale sarà posto il PIN da utilizzare per procedere con l’attivazione della SIM Iliad. Tale procedura avviene direttamente online, tramite un’area dedicata del sito dell’operatore (iliad.it/attiva). Basteranno, quindi, pochissimi passaggi per passare ad Iliad sfruttando Iliad Express.

Il nuovo canale distributivo di Iliad va ad espandere la rete di vendita dell’operatore. La prima opzione disponibile resta l’attivazione online, accessibile direttamente tramite il sito dell’operatore (iliad.it), sia in versione desktop che in versione mobile. A disposizione degli utenti, però, ci sono anche diversi canali “fisici.

Gli utenti interessati al passaggio ad Iliad, infatti, possono oggi contare su 1.300 Simbox diffuse in tutta Italia. Le Simbox sono disponibili in 18 Iliad Store ufficiali oltre che in 500 Iliad Corner e in tutta la rete di Iliad Point con oltre 600 punti Snaipay attivi tra tabaccherie, edicole e bar. Per individuare l’Iliad Express o un altro punto vendita dell’operatore vicino alla propria posizione è possibile accedere al sito web del provider e visitare la sezione Store.

L’offerta giusta per passare ad Iliad

Sia tramite il nuovo canale Iliad Express che tramite gli altri canali di distribuzione è possibile attivare la nuova Giga 70, prima offerta 5G dell’operatore presentata la scorsa settimana. L’offerta in questione può contare sulle seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti in Italia e minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G/4G+/5G ogni mese; terminati i GB disponibili, la navigazione continua a consumo (100 MB al costo di 90 centesimi)

terminati i GB disponibili, la navigazione continua a consumo (100 MB al costo di 90 centesimi) in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 6 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, controllo del credito residuo, trasferimento di chiamata) sono inclusi nel canone mensile

Giga 70 presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con addebito diretto su credito residuo. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti che passano ad Iliad, con o senza portabilità del numero. Non ci sono vincoli di permanenza e costi nascosti ed il prezzo mensile è “per sempre”. L’offerta può essere attivata direttamente online, tramite il sito di Iliad raggiungibile cliccando sul link qui di sotto.

Segnaliamo che è ancora disponibile l’offerta Giga 50, più economica e con meno GB di Giga 70. Tale offerta è solo 4G e non consente l’accesso alla rete 5G. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti in Italia e minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB in 4G/4G+ ogni mese; terminati i GB la navigazione potrà continuare a consumo (100 MB al costo di 90 centesimi)

terminati i GB la navigazione potrà continuare a consumo (100 MB al costo di 90 centesimi) in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, controllo del credito residuo, trasferimento di chiamata) sono inclusi nel canone mensile

Giga 50 presenta un costo di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro. L’offerta è attivabile direttamente online:

