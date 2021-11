Iliad eSIM: le offerte di Novembre 2021

Iliad è uno degli operatori di telefonia mobile più attenti per quanto riguarda le nuove tecnologie ma è piuttosto in ritardo per quanto riguarda le eSIM. In pratica stiamo parlando di schede telefoniche digitali che hanno le stesse caratteristiche di quelle tradizionali, ovvero un codice identificativo ICCID, PIN e PUK, ma non necessitano di un supporto fisico. Quando arriveranno le Iliad eSIM? Al momento una data vera e propria non c’è.

Iliad eSIM: tutti i vantaggi

Quando arriveranno le Iliad eSIM porteranno nuove funzionalità rispetto alle schede telefoniche tradizionali. La prima e più evidente è la possibilità di avere due numeri di telefono sullo stesso dispositivo, in modo da poter suddividere i contatti tra famiglia e lavoro con maggiore facilità. Inoltre, una eSIM è impossibile da perdere, in quanto è salvata direttamente sulla memoria del telefono, né si può danneggiare, deteriorare o smagnetizzare. La consegna delle eSIM è immediata, quindi non bisogna attendere i tempi di spedizione della posta o del corriere. E’ direttamente l’utente a scaricarla sul proprio telefono. Le Iliad eSIM sono anche ecologiche perché non prevedono imballaggio e non dovendo essere consegnate riducono le emissioni di CO2.

Iliad eSIM: le ultime novità

Lo scorso marzo l’amministratore delegato della divisione italiana di Iliad, Benedetto Levi, aveva confermato durante una sessione audio sul social network Clubhouse che effettivamente l’azienda sta lavorando alle eSIM ma anche che la richiesta da parte degli utenti nel nostro Paese è ancora molto ridotta. Per questo motivo l’operatore ha preferito concentrarsi su altri settori strategici come l’ampliamento della rete proprietaria. Le Iliad eSIM dovrebbero quindi debuttare in futuro non ancora meglio definito. Levi aveva annunciato un lancio “nei prossimi mesi” o comunque “entro l’anno“.

“Quando arriveranno le eSIM?”, chiede un utente di Twitter il 15 ottobre sul profilo ufficiale di Iliad. La risposta dell’azienda è piuttosto di circostanza per non dire criptica: “Ciao @AIbnouaffane. Al momento questa opzione non è attiva. La #Rivoluzioneiliad non si ferma mai, continua a seguirci per non perderti nessuna novità. A presto, team Iliad“.

Iliad eSIM: come acquistarle

Al momento non è possibile sapere se le Iliad eSIM avranno lo stesso prezzo delle schede telefoniche tradizionali ma abbiamo qualche certezza in più sulla modalità di acquisto basandoci sulle scelte fatte dai concorrenti. La maggior parte degli operatori decide di inviare il QR Code da inquadrare con la fotocamera dello smartphone per scaricare la eSIM via email. Acquistandola in negozio, invece, il codice è impresso su un biglietto o un supporto simile.

E’ quindi probabile che le Iliad eSIM si potranno acquistare online sul sito del gestore francese. Il QR Code verrà poi inviato all’utente sull’email inserita in fase di registrazione. In alternativa, le Iliad eSIM si potranno comprare utilizzando una delle oltre 1.300 Simbox presenti nei 19 Iliad Store, posizionati nei centri storici di tutte le grandi città italiane, o in più di 600 Iliad Corner presso la GDO e centri commeciali, di cui circa 200 punti vendita di Unieuro. Non si esclude poi che chi abbia una SIM fisica possa passare a quella digitale facendo richiesta dall’Area Personale sul suto di Iliad, accessibile da mobile e web. Il gestore potrebbe però richiedere un costo per questa operazione.

Iliad eSIM: le offerte di novembre

Come già detto in precedenza le Iliad eSIM arriveranno prima o poi ed è quasi certo che potranno essere associate a tutte le offerte dell’operatore low cost. Le tariffe oggi disponibili non prevedono vincoli di durata e costi nascosti. Ciò significa che si può recedere dal piano in ogni momento senza il pagamento di penali o spese per la disattivazione della linea. Il prezzo è fisso per sempre, in quanto non sono previste rimodulazioni, e non ci sono nemmeno limitazioni alla velocità di navigazione.

1. Giga 120

Minuti e SMS illimitati

120 GB di traffico per navigare su Internet in 4G, 4G+ o 5G (6 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 120 »

Iliad ha raggiunto una copertura del 99% della popolazione italiana in 4G. L’operatore stando ai dati della società di analisi indipendente Opensignal è il secondo Download Speed Experience. Il gestore permette di navigare fino a 855 Mbps in download in 5G in alcune aree dei Comuni di:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

Annunci Google

Iliad sta ampliando i dispositivi in grado di connettersi alla sua rete 5G. I modelli attualmente compatibili sono:

Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro +

: P40, P40 Pro, P40 Pro + Oppo : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo Xiaomi : MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G

: MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G Motorola : Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100

: Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100 Nokia : Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20

: Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20 Apple : iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Google : Pixel 5, Pixel 4a 5G

: Pixel 5, Pixel 4a 5G OnePlus : OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G

: OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G Poco : Poco F3

: Poco F3 Samsung : Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G

: Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G Sony : Xperia 5 II

: Xperia 5 II Vivo : X51 5G

2. Giga 80

Minuti e SMS illimitati

80 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 80 »

3. Giga 40

Minuti e SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 6,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

4. Voce

Minuti e SMS illimitati

40 MB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (40 MB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 4,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Attiva Voce »

In tutte le offerte Iliad sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Per tutte le offerte, una volta esaurito il traffico dati incluso e previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB.

eSIM: le offerte oggi disponibili

Attualmente sono pochi gli operatori di telefonia mobile a prevedere le eSIM. WindTre e TIM consentono di associare una scheda digitale a qualsiasi loro offerta al costo di 10 euro. Il secondo, però, permette di acquistarla solo in negozio. Coloro che vogliono passare da una SIM fisica a quella digitale con entrambi i provider possono farlo al prezzo di 15 euro. Vodafone invece consente di acquistare una eSIM solo per utilizzarla su dispositivi smart come gli smartwatch nella variante Cellular, ovvero in grado di connettersi a Internet senza avere lo smartphone in tasca. La Smart SIM ha un costo di 10 euro mentre l’offerta solo dati associata chiamata OneNumber ha un costo di 3-5 euro al mese a seconda del dispositivo su cui verrà utilizzato.

Tra gli operatori virtuali, Spusu e Very Mobile consentono entrambi di acquistare una eSIM allo stesso prezzo della sua controparte fisica e di passare gratuitamente dal modello classico a quello digitale. Anche Kena Mobile permette di associare alcune sue offerte a una eSIM.