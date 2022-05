Iliad eSIM: come attivare a Maggio 2022

Iliad eSIM : scopri quando arriveranno, come funzionano e vantaggi, come attivarle e scaricarle, a quali offerte potranno essere associate e relativi costi

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Kena 5,99 Special 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Very 5,99 Nuovi Numeri 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Molti operatori di telefonia mobile hanno adottato le eSIM. Sebbene si tratti di una tecnlogia già conosciuta da tempo in altri Paesi, in Italia solo recentemente ha cominciato a diventare d’interesse per gli utenti. Ancora però putroppo non ci sono notizie ufficiali su quando arriveranno le Iliad eSIM. Al momento sappiamo solo che è una tecnologia su cui Iliad ha deciso di puntare sul futuro, come confermano le parole del CEO di Iliad Italia Benedetto Levi sul social network Clubhouse, ma che non rientrano nei suoi piani a breve termine.

Iliad eSIM: come funzionano e vantaggi

Le eSIM sono una tecnologia decisamente più avanzata rispetto alle schede tradizionali. Per scaricarle sul telefono basta inquadrare con la fotocamera dello smartphone un QR Code. L’eSIM viene quindi salvata nella memoria del dispositivo come un qualsiasi file. Ciò azzera i tempi di consegna e le emissioni di CO2 dovute alla spedizione. Si salvaguarda poi l’ambiente anche grazie all’assenza di imballaggio. Il vero vantaggio delle eSIM però è quello di poter disporre di due numeri sullo stesso dispositivo.

Oggi gli operatori che propongono le eSIM inviano il QR Code necessario a scaricarle tramite email o se l’acquisto avviene in negozio apponendolo su un apposito cartoncino. Le Iliad eSIM dovrebbero prevedere la stessa procedura.

Con ogni probabilità le Iliad eSIM si potranno acquistare direttamente online come le schede tradizionali facendone richiesta al momento della registrazione sul sito o dall’Area Personale per chi è già cliente e vuole passare alla nuova tecnologia. Al momento però non è possibile prevedere se avranno un costo o saranno gratuite. In alternativa è altrettanto sicuro che si potranno acquistare tramite le Simbox anche presso uno dei 26 Iliad Store nei centri storici delle principali città, in 1.200 Iliad Corner presso la GDO e centri commerciali in più di 2.000 supermercati, ipermercati, bookstore e negozi di elettronica di Iliad Express e circa 350 Iliad Point in edicole, bar e tabaccherie collegate alla rete Snaipay.

Iliad eSIM: le offerte oggi disponibili

Le Iliad eSIM non sono ancora disponibili ma si può comunque ipotizzare che potranno essere associata a qualsiasi tariffa dell’operatore low cost. Quelle attualmente acquistabili sono tutte senza vincoli di durata o costi nascosti. L’utente può quindi recedere dalla tariffa in ogni momento senza il pagamento di penali o costi ulteriori per la disattivazione della linea. Iliad inoltre non applica rimodulazioni e quindi il prezzo mensile delle offerte è fissato nel tempo. Non sono nemmeno previste limitazioni alla velocità di navigazione.

Chi è cliente di Iliad per il mobile ha poi uno sconto di 8 euro al mese sull’offerta fibra ottica dell’operatore low cost. La tariffa include navigazione illimitata fino a 5 Gigabit al secondo in download complessivi in FTTH (Fiber to the Home), chiamate verso fissi e mobili nazionali, attivazione e modem. Per gli utenti mobile di Iliad il prezzo è di 15,99 euro al mese per sempre.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Giga 120 illimitati 120 GB in 5G 9,99 euro Gratuita 9,99 euro Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Gratuita 9,99 euro Giga 40 illimitati 40 GB in 4G/4G+ 6,99 euro Gratuita 9,99 euro Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro Gratuita 9,99 euro Dati 300 Chiamate a 28 cent al minuto SMS a 28 cent 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro Gratuita 9,99 euro

1. Giga 120

Minuti e SMS illimitati

120 GB di traffico per navigare su Internet in 4G, 4G+ o 5G (7 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 120 »

Iliad ha raggiunto una copertura del 99% della popolazione italiana in 4G. L’operatore permette di navigare fino a 855 Mbps in download in 5G in alcune aree dei Comuni di:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

Annunci Google

Iliad sta ampliando i dispositivi in grado di connettersi alla sua rete 5G. I modelli attualmente compatibili sono:

Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro +

: P40, P40 Pro, P40 Pro + Oppo : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo Xiaomi : MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G

: MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G Motorola : Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100

: Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100 Nokia : Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20

: Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20 Apple : iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Google : Pixel 5, Pixel 4a 5G

: Pixel 5, Pixel 4a 5G OnePlus : OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G

: OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G Poco : Poco F3

: Poco F3 Samsung : Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G

: Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G Sony : Xperia 5 II

: Xperia 5 II Vivo : X51 5G

2. Giga 80

Minuti e SMS illimitati

80 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 80 »

3. Giga 40

Minuti e SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 6,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

4. Voce

Minuti e SMS illimitati

40 MB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ anche in roaming in Ue

La tariffa ha un costo di 4,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

5. Dati 300

Chiamate a 28 cent al minuto

SMS a 28 cent

300 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (10 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 13,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum. La tariffa è disponibile fino al 10/5/22.

In tutte le offerte Iliad sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Per tutte le offerte Iliad, una volta esaurito il traffico dati incluso e previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB. Per verificare i consumi e il credito residuo, oltre ad accedere ad altre funzioni associate alla linea, si può accedere da mobile o web all’Area Personale sul sito.

Alle offerte di Iliad è anche possibile associare l’acquisto in un’unica soluzione o a rate dei più recenti modelli di iPhone direttamente online sul sito nella sezione Smartphone. Anche in questo caso la spedizione è gratuita. I modelli tra cui scegliere sono i seguenti:

Modello In un’unica soluzione Rate Anticipo iPhone 13 da 128 GB 929 euro 25 euro al mese 179 euro iPhone 13 da 256 GB 1049 euro 28 euro al mese 209 euro iPhone 13 da 512 GB 1279 euro 32 euro al mese 319 euro iPhone 13 Pro da 128 GB 1179 euro 30 euro al mese 279 euro iPhone 13 Pro Max da 128 GB 1279 euro 32 euro al mese 319 euro iPhone 13 Mini da 128 GB 829 euro 22 euro al mese 169 euro iPhone 13 Mini da 256 GB 949 euro 25 euro al mese 199 euro iPhone 11 da 64 GB 699 euro 18 euro al mese 159 euro iPhone 11 Pro Max da 64 GB 1.189 euro 32 euro al mese 229 euro iPhone XR da 64 GB 559 euro 16 euro al mese 119 euro iPhone SE 2020 da 64 GB 489 euro 13 euro al mese 99 euro iPhone 12 da 64 GB 889 euro 24 euro al mese 169 euro iPhone 12 da 128 GB 939 euro 25 euro al mese 189 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 1.179 euro 30 euro al mese 279 euro iPhone 12 Pro Max da 128 GB 1.279 euro 32 euro al mese 319 euro iPhone 12 Mini da 64 GB 789 euro 21 euro al mese 159 euro iPhone 12 Mini da 128 GB 839 euro 22 euro al mese 179 euro