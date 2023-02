Iliad, Area Personale non funziona: cosa fare a Febbraio 2023

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Tutti gli operatori di telefonia mobile permettono di gestire la propria tariffa e modificare alcune impostazioni. Alcuni scelgono di offrire ai clienti un’app da scaricare gratuitamente sullo smartphone per questo tipo di operazioni. Iliad invece consente di agire sul piano accedendo all’Area Personale su iliad.it da mobile o web. Se avete problemi con il login o qualsiasi altra difficoltà legata all’Area Personale, ecco come tornare a gestire il piano come sempre in pochi semplici passi.

Cosa fare se l’Area Personale di Iliad non funziona: la guida di febbraio 2023

Problemi con l’Area Personale Come risolverli Come recuperare l’ID Utente Dalla pagina del login cliccare su “Non conosci il tuo ID utente?” e inserire nome, cognome ed email Come recuperare la password Dalla pagina del login cliccare su “Recupera le tue credenziali” e inserire ID Utente ed email Assenza di linea Collegatevi a una rete Wi-Fi

All’Area Personale si accede inserendo l’ID Utente e la password ricevuta via email alla conclusione della fase di registrazione necessaria per l’acquisto dell’offerta di Iliad. Il primo non può essere modificato mentre la seconda si può cambiare dall’Area Personale nella sezione Dati personali. A seguito del primo accesso, il login per l’Area Personale avviene in automatico sotto rete Iliad e quindi non è necessario digitare le credenziali. Se avete più di una SIM intestata al vostro nome, ad ogni SIM corrispondono ID Utente e password differenziate.

L’Area Personale è divisa in sezioni che permettono di effettuare diverse operazioni:

Consumi e credito

Per verificare la quantità di traffico incluso, il dettaglio dei consumi con relativo storico, acquistare una ricarica, scaricare le eventuali fatture di ricariche manuali (web, Area Personale e Simbox) e credito residuo

Profilo

Dati personali : visualizzare e gestire l’indirizzo di spedizione, metodo di pagamento, indirizzo e-mail, password dell’Area Personale e il codice PUK

: visualizzare e gestire l’indirizzo di spedizione, metodo di pagamento, indirizzo e-mail, password dell’Area Personale e il codice PUK Le mie opzioni: per attivare e gestire le opzioni incluse nell’offerta (blocco numeri a pagamento, sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel formati, roaming marittimo, etc.)

La mia offerta mobile

La mia offerta : per richiedere, modificare, riproporre la portabilità del numero dal vecchio gestore, cambiare offerta e gestire il contratto

: per richiedere, modificare, riproporre la portabilità del numero dal vecchio gestore, cambiare offerta e gestire il contratto Le condizioni della mia offerta: per visionare tutti i documenti contrattuali di Iliad (condizioni generali, brochure prezzi, carta dei servizi, etc.)

per visionare tutti i documenti contrattuali di Iliad (condizioni generali, brochure prezzi, carta dei servizi, etc.) I miei servizi : per attivare e gestire i servizi inclusi nell’offerta (blocco numeri nascosti, chiamate rapide, filtro chiamate & SMS/MMS, etc.)

: per attivare e gestire i servizi inclusi nell’offerta (blocco numeri nascosti, chiamate rapide, filtro chiamate & SMS/MMS, etc.) Segreteria telefonica: per gestire la segreteria telefonica (codice segreteria telefonica, personalizzando l’annuncio della propria segreteria telefonica, etc.)

I miei ordini

Per verificare lo stato di avanzamento della consegna della SIM o lo stato dell’acquisto di uno smartphone

Se non riuscite ad accedere perché avete dimenticato le credenziali potete recuperarle facilmente. Per riavere l’ID Utente si deve cliccare su Non conosci il tuo ID utente? nella pagina del login e poi inserire nome, cognome e indirizzo registrati per l’utenza. Per recuperare la password, invece, dovete cliccare su Recupera le tue credenziali e poi inserire ID Utente ed email associati all’offerta.

Se non riuscite ad accedere all’Area Personale nonostante ID Utente e password siano corretti è possibile che il problema sia nella linea. Provate innanzitutto a collegarvi a una rete Wi-Fi e riprovate con il login. Altrimenti potete riavviare lo smartphone oppure verificare che la connessione dati sia attiva o che l’APN sia impostato correttamente. Se invece si tratta di un problema tecnico imputabile a Iliad non potete far altro che aspettare che l’operatore lo risolva.

Se avete ancora difficoltà con l’Area Personale vi consigliamo di richiedere assistenza al servizio clienti di Iliad chiamando il 117 dal vostro numero Iliad. Il servizio è gratuito e attivo dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle 8.00 alle 22.00. Chiamando dal numero di un altro operatore, invece, la telefonata verrà tariffata in base al piano attivo sulla SIM.

Se non siete ancora clienti di Iliad e volete diventarlo o lo siete già e pensate di cambiare tariffa, ecco le migliori promozioni dell’operatore oggi disponibili:

Giga 100 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Ue potete navigare fino a 8 GB in roaming.

Attiva Giga 100 di Iliad »

Giga 150 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Ue potete navigare fino a 10 GB in roaming. Potete richiedere senza costi aggiuntivi il passaggio a questa offerta dall’Area Personale.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Se attivate Giga 150 e scegliete l’addebito automatico su carta di credito/debito potete avere anche uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra ottica di Iliad. L’offerta per la rete fissa dell’operatore low cost per i già clienti mobile dell’operatore con tariffa da 9,99 euro ha un costo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Su fisso potrete navigare fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi sulla rete FTTH EPON e avere inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il costo per l’installazione è di 39,99 euro. All’offerta potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per ampliare la portate del segnale (1,99 euro al mese ciascuno) e la protezione di McAfee (2,99 euro al mese).

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Per confrontare le offerte di Iliad con quelle degli altri operatori e avere la certezza di attivare quella giusta potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro servizio vi mostrerà le tariffe più convenienti per voi in base ad abitudini di consumo e necessità in termini di comunicazione.

